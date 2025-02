Ngày 3/2, chiến tranh Ukraina đã bước sang ngày thứ 1076. Khi nói về Chiến tranh Ukraine, tân Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã nói rõ rằng cuộc chiến này đã khiến Ukraine thụt lùi 100 năm, nhưng Nga đã trở nên mạnh hơn và sở hữu những vùng lãnh thổ mà khi Trump còn đương nhiệm. Cách diễn đạt này chắc chắn khiến Kiev “rất không vui”. Do đó, để tăng cường lòng tin của chính quyền Trump vào Kiev, quân đội Ukraine (AFU) chỉ có thể lựa chọn cách cố gắng hết sức, để đảm bảo rằng tuyến phòng thủ của họ không sụp đổ hoàn toàn, khi Nhà Trắng đang có xu hướng “ngó lơ” với Kiev. Do đó, khi nhìn vào những thay đổi trong cuộc chiến Nga-Ukraine trong đầu tháng 2 này, có ba điểm đáng chú ý như sau: Thứ nhất, quân đội Nga (RFAF) đã đột phá qua các vị trí bên ngoài thị trấn chiến lược Sudzha ở khu vực Kursk bị Ukraine chiếm đóng. Vào ngày 31/1, tại phía đông khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng, Trung đoàn Thủy quân Lục chiến số 177, thuộc Hạm đội Caspi của Hải quân Nga, đã đột nhập vào làng Zamoste, phía đông thành phố Sudzha. Ngôi làng Zamoste về cơ bản là vùng ngoại ô của Sudzha và hiện là một phần của tuyến phòng thủ bên ngoài thị trấn chiến lược này của AFU. Vì Sudzha là pháo đài cốt lõi của AFU ở khu vực Kursk, nên Kiev đã triển khai các đơn vị “hạng nặng” để bảo vệ khu vực này. Tuy nhiên nhóm quân AFU tại mặt trận Kursk từ chối thừa nhận rằng, quân Nga đã tiến vào làng Zamoste, mà chỉ thừa nhận quân Nga đã chiếm được làng Makhnovka, phía đông nam làng Zamoste. Kể từ khi AFU tiến vào khu vực Kursk vào ngày 6/8/2024, RFAF đã mở cuộc phản công dữ dội đầu tiên vào ngày 10/10/2024 và liên tục mở các cuộc phản công, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của AFU. Và bây giờ, họ đã áp sát trung tâm Sudzha, có thể đó là dấu hiệu của đợt “tổng công kích” cuối cùng, nhằm đánh bật hoàn toàn AFU ra khỏi lãnh thổ Nga và lập vùng đệm an toàn ở tỉnh Sumy của Ukraine. Thứ hai, trên chiến trường trung tâm Nga-Ukraine ở Donbass, các mũi xung kích của RFAF đã tiến đến “cổng” phía đông của thành phố Pokrovsk. Vào ngày 31/1, ở phía đông Pokrovsk, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 1441 của RFAF, tiến cách vùng ngoại ô phía nam của thành phố Mirnograd chưa đầy 2 km. Mirnograd là thành phố vệ tinh của Pokrovsk, nằm ở phía đông nam; đây là một khu vực khai thác mỏ lịch sử ở vùng Donbass, với nguồn tài nguyên than phong phú. Chỉ riêng trữ lượng của mỏ than Stakhanov đã lên tới 139 triệu tấn. Ngay từ năm 1853, các mỏ than địa phương đã được khai thác trên quy mô lớn. Bây giờ, nó đã phát triển thành một thành phố than nhỏ. Mặc dù diện tích Mirnograd chỉ 24 km vuông, nhưng nó tương đương với diện tích của thành phố Kurakhove vừa bị RFAF chiếm đóng gần đây. Trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra, tổng dân số của thành phố này gấp đôi Kurakhovo, đạt hơn 46.000 người. Tuy nhiên, Mirnograd là một thành phố trải dài từ bắc xuống nam và hẹp từ đông sang tây; không có sông lớn hay hồ chứa nước nào, để làm rào cản tự nhiên. Nếu RFAF tấn công từ phía nam lên phía bắc, khả năng phòng thủ của thành phố chắc chắn là tốt hơn Kurakhove. Hiện nay, Ukraine đã sơ tán toàn bộ người dân khỏi thành phố, và toàn bộ thành phố đã trở thành một thành phố chết, khi không có nước, điện hoặc khí đốt tự nhiên. Rõ ràng, AFU đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ thành phố đến cùng, cố gắng kéo dài thời gian để những người bảo vệ Pokrovsk chuẩn bị cho cuộc chiến đường phố. Thứ ba, lính radar Ukraine được đưa đến mặt trận làm lính bộ binh. Gần đây, tờ Guardian của Anh tiết lộ rằng, mười lính radar của lữ đoàn trinh sát đường không của AFU, tất cả đều có hơn hai năm kinh nghiệm chiến đấu, đã nhận được lệnh ra tiền tuyến và gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến. Kết quả là, ba người lính của lữ đoàn radar đã tìm ra lý do riêng để không ra tiền tuyến và bị xuất ngũ khỏi quân đội; ba người khác chỉ đơn giản là đào ngũ; chỉ có bốn người thực sự ra tiền tuyến. Điều này gây chấn động mạng lưới truyền thông Ukraine. Bởi vì mọi người đều biết những người lính radar có kinh nghiệm chiến đấu này, quan trọng như thế nào đối với lực lượng phòng không Ukraine. Nhưng giờ đây họ sẽ được sử dụng làm bộ binh ở tuyến đầu, và họ phải bị buộc phải làm như vậy, ngay cả khi rất nhiều người trong số họ có khả năng đào ngũ. Chỉ có thể nói rằng, để ngăn chặn sự sụp đổ của tuyến phòng thủ của Ukraine, Kiev không còn xem xét đến an ninh hậu phương nữa: sau cuộc tấn công bằng UAV tự sát tầm xa của Nga, truyền thông Ukraine sẽ sử dụng mọi biện pháp, để che đậy hậu quả của tấn công. Phải nói rằng Kiev đã cố gắng hết sức để giành được sự tôn trọng của chủ nhân mới của Nhà Trắng. Tuy nhiên, vào ngày 31/1, Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng, ông có thể rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Đây chắc chắn không phải là tin tốt cho Kiev. Với bản tính thực dụng “nước Mỹ trên hết”, làm sao Tổng thống Trump, người không muốn sa lầy vào vùng lầy của Syria, lại có thể tiếp tục hứng bom của Nga ở Ukraine? Kiev chỉ có thể hy vọng rằng, châu Âu già cỗi sẽ không cúi đầu trước nước Nga, mà tiếp tục viện trợ cho Ukraine để chiến đấu. (Nguồn ảnh Liveuamap, Topwar, Ukrinform, TASS, Kyiv Post).

Ngày 3/2, chiến tranh Ukraina đã bước sang ngày thứ 1076. Khi nói về Chiến tranh Ukraine, tân Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã nói rõ rằng cuộc chiến này đã khiến Ukraine thụt lùi 100 năm, nhưng Nga đã trở nên mạnh hơn và sở hữu những vùng lãnh thổ mà khi Trump còn đương nhiệm. Cách diễn đạt này chắc chắn khiến Kiev “rất không vui”. Do đó, để tăng cường lòng tin của chính quyền Trump vào Kiev, quân đội Ukraine (AFU) chỉ có thể lựa chọn cách cố gắng hết sức, để đảm bảo rằng tuyến phòng thủ của họ không sụp đổ hoàn toàn, khi Nhà Trắng đang có xu hướng “ngó lơ” với Kiev. Do đó, khi nhìn vào những thay đổi trong cuộc chiến Nga-Ukraine trong đầu tháng 2 này, có ba điểm đáng chú ý như sau: Thứ nhất, quân đội Nga (RFAF) đã đột phá qua các vị trí bên ngoài thị trấn chiến lược Sudzha ở khu vực Kursk bị Ukraine chiếm đóng. Vào ngày 31/1, tại phía đông khu vực Kursk do Ukraine chiếm đóng, Trung đoàn Thủy quân Lục chiến số 177, thuộc Hạm đội Caspi của Hải quân Nga, đã đột nhập vào làng Zamoste, phía đông thành phố Sudzha. Ngôi làng Zamoste về cơ bản là vùng ngoại ô của Sudzha và hiện là một phần của tuyến phòng thủ bên ngoài thị trấn chiến lược này của AFU. Vì Sudzha là pháo đài cốt lõi của AFU ở khu vực Kursk, nên Kiev đã triển khai các đơn vị “hạng nặng” để bảo vệ khu vực này. Tuy nhiên nhóm quân AFU tại mặt trận Kursk từ chối thừa nhận rằng, quân Nga đã tiến vào làng Zamoste, mà chỉ thừa nhận quân Nga đã chiếm được làng Makhnovka, phía đông nam làng Zamoste. Kể từ khi AFU tiến vào khu vực Kursk vào ngày 6/8/2024, RFAF đã mở cuộc phản công dữ dội đầu tiên vào ngày 10/10/2024 và liên tục mở các cuộc phản công, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của AFU. Và bây giờ, họ đã áp sát trung tâm Sudzha, có thể đó là dấu hiệu của đợt “tổng công kích” cuối cùng, nhằm đánh bật hoàn toàn AFU ra khỏi lãnh thổ Nga và lập vùng đệm an toàn ở tỉnh Sumy của Ukraine. Thứ hai, trên chiến trường trung tâm Nga-Ukraine ở Donbass, các mũi xung kích của RFAF đã tiến đến “cổng” phía đông của thành phố Pokrovsk. Vào ngày 31/1, ở phía đông Pokrovsk, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 1441 của RFAF, tiến cách vùng ngoại ô phía nam của thành phố Mirnograd chưa đầy 2 km. Mirnograd là thành phố vệ tinh của Pokrovsk, nằm ở phía đông nam; đây là một khu vực khai thác mỏ lịch sử ở vùng Donbass, với nguồn tài nguyên than phong phú. Chỉ riêng trữ lượng của mỏ than Stakhanov đã lên tới 139 triệu tấn. Ngay từ năm 1853, các mỏ than địa phương đã được khai thác trên quy mô lớn. Bây giờ, nó đã phát triển thành một thành phố than nhỏ. Mặc dù diện tích Mirnograd chỉ 24 km vuông, nhưng nó tương đương với diện tích của thành phố Kurakhove vừa bị RFAF chiếm đóng gần đây. Trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra, tổng dân số của thành phố này gấp đôi Kurakhovo, đạt hơn 46.000 người. Tuy nhiên, Mirnograd là một thành phố trải dài từ bắc xuống nam và hẹp từ đông sang tây; không có sông lớn hay hồ chứa nước nào, để làm rào cản tự nhiên. Nếu RFAF tấn công từ phía nam lên phía bắc, khả năng phòng thủ của thành phố chắc chắn là tốt hơn Kurakhove. Hiện nay, Ukraine đã sơ tán toàn bộ người dân khỏi thành phố, và toàn bộ thành phố đã trở thành một thành phố chết, khi không có nước, điện hoặc khí đốt tự nhiên. Rõ ràng, AFU đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ thành phố đến cùng, cố gắng kéo dài thời gian để những người bảo vệ Pokrovsk chuẩn bị cho cuộc chiến đường phố. Thứ ba, lính radar Ukraine được đưa đến mặt trận làm lính bộ binh. Gần đây, tờ Guardian của Anh tiết lộ rằng, mười lính radar của lữ đoàn trinh sát đường không của AFU, tất cả đều có hơn hai năm kinh nghiệm chiến đấu, đã nhận được lệnh ra tiền tuyến và gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến. Kết quả là, ba người lính của lữ đoàn radar đã tìm ra lý do riêng để không ra tiền tuyến và bị xuất ngũ khỏi quân đội; ba người khác chỉ đơn giản là đào ngũ; chỉ có bốn người thực sự ra tiền tuyến. Điều này gây chấn động mạng lưới truyền thông Ukraine. Bởi vì mọi người đều biết những người lính radar có kinh nghiệm chiến đấu này, quan trọng như thế nào đối với lực lượng phòng không Ukraine. Nhưng giờ đây họ sẽ được sử dụng làm bộ binh ở tuyến đầu, và họ phải bị buộc phải làm như vậy, ngay cả khi rất nhiều người trong số họ có khả năng đào ngũ. Chỉ có thể nói rằng, để ngăn chặn sự sụp đổ của tuyến phòng thủ của Ukraine , Kiev không còn xem xét đến an ninh hậu phương nữa: sau cuộc tấn công bằng UAV tự sát tầm xa của Nga, truyền thông Ukraine sẽ sử dụng mọi biện pháp, để che đậy hậu quả của tấn công. Phải nói rằng Kiev đã cố gắng hết sức để giành được sự tôn trọng của chủ nhân mới của Nhà Trắng. Tuy nhiên, vào ngày 31/1, Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng, ông có thể rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Đây chắc chắn không phải là tin tốt cho Kiev. Với bản tính thực dụng “nước Mỹ trên hết”, làm sao Tổng thống Trump, người không muốn sa lầy vào vùng lầy của Syria, lại có thể tiếp tục hứng bom của Nga ở Ukraine? Kiev chỉ có thể hy vọng rằng, châu Âu già cỗi sẽ không cúi đầu trước nước Nga, mà tiếp tục viện trợ cho Ukraine để chiến đấu. (Nguồn ảnh Liveuamap, Topwar, Ukrinform, TASS, Kyiv Post).