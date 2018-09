Ba năm tham chiến ở Syria, Nga đã mất bao nhiêu máy bay?

Chiếc máy bay đầu tiên của Nga rơi ở chiến trường Syria là tiêm kích bom Sukhoi Su-24M. Chiếc chiến đấu cơ này của Nga bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11/2015. Nguồn ảnh: Wiki. Máy bay thứ hai của Không quân Nga mất ở Syria xảy ra cách vụ rơi đầu tiên chỉ vài tiếng tiếng đồng hồ khi một trong số hai trực thăng Mi-8AMTsh được cử đi giải cứu phi công nhảy dù từ chiếc Su-24 bị quân nổi dậy Syria bắn hạ bằng tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Military. Tiếp đến là vụ việc xảy ra vào ngày 12/4/2016 khi một trực thăng tấn công loại MIl Mi-28N của Nga bị rơi gần Homs, hai phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng tại chỗ. Phía Nga cáo buộc vụ tai nạn có nguyên nhân do hoả lực của đối phương làm phi hành đoàn Mi-28N buộc phải cơ động để né tránh. Nguồn ảnh: Giyun. Ngày 8/6/2016, trực thăng Mi-35M của Nga rơi sau khi mất cánh quạt đuôi. Theo những video bằng chứng được ghi lại, cánh quạt đuôi của chiếc Mi-35M này đã bị hỏng nặng do hoả lực từ mặt đất nhưng không rõ là hoả lực của phiến quân hay của... quân chính phủ Syria bắn nhầm. Hai phi công trên máy bay đều thiệt mạng. Nguồn ảnh: BBC. Ngày 1/8/2016, trực thăng vận tải đa dụng Mi-8AMTSh của Nga bị bắn hạ bởi hoả lực từ mặt đất ở gần khu vực Idlib khiến ba thành viên tổ bay và hai sĩ quan trên trực thăng thiệt mạng tại chỗ khi đang thực hiện một nhiệm vụ viện trợ nhân đạo. Nguồn ảnh: Wiki. Ngày 3/11/2016, trực thăng Mi-35 của Nga phải hạ cánh khẩn cấp gần thành phố Palmyra của Syria do sự cố kỹ thuật. Khi đang ở trên mặt đất, chiếc Mi-35 này đã bị tấn công và bị phá huỷ bằng hoả lực pháo phản lực của đối phương. Phi hành đoàn đã nhanh chóng trốn thoát và được đưa về căn cứ an toàn ngay sau đó. Nguồn ảnh: Force. Ngày 14/11/2016, máy bay MiG-29KUB của Không quân Hải quân Nga đã gặp tai nạn khi cố hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc hạm Kuznetsov. Phi công thoát ly bằng ghế phóng thoát hiểm và an toàn. Nguồn ảnh: RT. Ngay sau đó vào ngày 3/12/2016, đến lượt phi cơ Sukhoi Su-33 gặp nạn khi hạ cánh xuống Đô đốc hạm Kuznetsov. Phi công thoát ly bằng ghế phóng và an toàn. Nguồn ảnh: Aviation. Ngày 6/10/2017, trực thăng Mi-28N của Nga phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị hoả lực mặt đất bắn nhầm. Phi hành đoàn được cho là an toàn sau vụ việc. Nguồn ảnh: Gettyimg. Ngày 10/10/2017, một chiến đấu cơ Su-24 của Nga gặp tai nạn khi đang cất cánh từ sân bay Khmeimim. Vụ việc được xác định có nguyên nhân do sự cố kỹ thuật, toàn bộ phi hành đoàn hai người trên chiếc Su-24 đều thiệt mạng. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 31/12/2017, trực thăng Mi-24 của Nga rơi sau khi va vào đường dây điện ở địa phận tỉnh Hama khiến 2 trong tổng số phi hành đoàn 3 người thiệt mạng tại chỗ. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 3/2/2018, máy bay Su-25 của Nga trong một chuyến bay tuần thám đã bị bắn hạ bởi phiến quân. Phi công duy nhất trên chiếc Su-25 nhảy dù và tiếp đất an toàn, sau đó đã dùng súng ngắn chống trả lại toán IS dưới mặt đất và cuối cùng tự tử bằng một trái lựu đạn. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 6/3/2018, một máy bay vận tải quân sự của Nga loại Antonov An-26 đã gặp tai nạn khi cố hạ cánh xuống sân bay Khmeimim. Sáu trong tổng số 33 người trên máy bay thiệt mạng, tất cả đều là quân nhân. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 3/5/2018, chiến đấu cơ Su-30SM của Nga đã rơi xuống biển Địa Trung Hải sau khi cất cánh từ sân bay Khmeimem. Theo những thông tin điều tra ban đầu, chiếc Su-30SM này của Nga đã đâm phải... chim. Hai thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 7/5/2018, trực thăng Ka-52 của Không quân Nga rơi khi đang bay ở phía Tây Syria, nguyên nhân chưa được làm rõ. Mặc dù Ka-52 là loại trực thăng có ghế phóng thoát hiểm, tuy nhiên toàn bộ phi hành đoàn bao gồm hai người đều thiệt mạng sau vụ tai nạn. Nguồn ảnh: Thearchive. Mới đây nhất vào ngày 17/9/2018, máy bay tuần thám Il-20 với 14 thành viên phi hành đoàn bao gồm phi công lái chính và tổ trinh sát đã rơi ở Syria. Nguyên nhân vụ việc, xác máy bay cũng như số phận của những người trên máy bay hiện vẫn chưa được làm rõ. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh hiện trường vụ rơi máy bay đầu tiên của Nga tại Syria hồi năm 2015.

Chiếc máy bay đầu tiên của Nga rơi ở chiến trường Syria là tiêm kích bom Sukhoi Su-24M. Chiếc chiến đấu cơ này của Nga bị tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11/2015. Nguồn ảnh: Wiki. Máy bay thứ hai của Không quân Nga mất ở Syria xảy ra cách vụ rơi đầu tiên chỉ vài tiếng tiếng đồng hồ khi một trong số hai trực thăng Mi-8AMTsh được cử đi giải cứu phi công nhảy dù từ chiếc Su-24 bị quân nổi dậy Syria bắn hạ bằng tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Military. Tiếp đến là vụ việc xảy ra vào ngày 12/4/2016 khi một trực thăng tấn công loại MIl Mi-28N của Nga bị rơi gần Homs, hai phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng tại chỗ. Phía Nga cáo buộc vụ tai nạn có nguyên nhân do hoả lực của đối phương làm phi hành đoàn Mi-28N buộc phải cơ động để né tránh. Nguồn ảnh: Giyun. Ngày 8/6/2016, trực thăng Mi-35M của Nga rơi sau khi mất cánh quạt đuôi. Theo những video bằng chứng được ghi lại, cánh quạt đuôi của chiếc Mi-35M này đã bị hỏng nặng do hoả lực từ mặt đất nhưng không rõ là hoả lực của phiến quân hay của... quân chính phủ Syria bắn nhầm. Hai phi công trên máy bay đều thiệt mạng. Nguồn ảnh: BBC. Ngày 1/8/2016, trực thăng vận tải đa dụng Mi-8AMTSh của Nga bị bắn hạ bởi hoả lực từ mặt đất ở gần khu vực Idlib khiến ba thành viên tổ bay và hai sĩ quan trên trực thăng thiệt mạng tại chỗ khi đang thực hiện một nhiệm vụ viện trợ nhân đạo. Nguồn ảnh: Wiki. Ngày 3/11/2016, trực thăng Mi-35 của Nga phải hạ cánh khẩn cấp gần thành phố Palmyra của Syria do sự cố kỹ thuật. Khi đang ở trên mặt đất, chiếc Mi-35 này đã bị tấn công và bị phá huỷ bằng hoả lực pháo phản lực của đối phương. Phi hành đoàn đã nhanh chóng trốn thoát và được đưa về căn cứ an toàn ngay sau đó. Nguồn ảnh: Force. Ngày 14/11/2016, máy bay MiG-29KUB của Không quân Hải quân Nga đã gặp tai nạn khi cố hạ cánh xuống tàu sân bay Đô đốc hạm Kuznetsov. Phi công thoát ly bằng ghế phóng thoát hiểm và an toàn. Nguồn ảnh: RT. Ngay sau đó vào ngày 3/12/2016, đến lượt phi cơ Sukhoi Su-33 gặp nạn khi hạ cánh xuống Đô đốc hạm Kuznetsov. Phi công thoát ly bằng ghế phóng và an toàn. Nguồn ảnh: Aviation. Ngày 6/10/2017, trực thăng Mi-28N của Nga phải hạ cánh khẩn cấp sau khi bị hoả lực mặt đất bắn nhầm. Phi hành đoàn được cho là an toàn sau vụ việc. Nguồn ảnh: Gettyimg. Ngày 10/10/2017, một chiến đấu cơ Su-24 của Nga gặp tai nạn khi đang cất cánh từ sân bay Khmeimim. Vụ việc được xác định có nguyên nhân do sự cố kỹ thuật, toàn bộ phi hành đoàn hai người trên chiếc Su-24 đều thiệt mạng. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 31/12/2017, trực thăng Mi-24 của Nga rơi sau khi va vào đường dây điện ở địa phận tỉnh Hama khiến 2 trong tổng số phi hành đoàn 3 người thiệt mạng tại chỗ. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 3/2/2018, máy bay Su-25 của Nga trong một chuyến bay tuần thám đã bị bắn hạ bởi phiến quân. Phi công duy nhất trên chiếc Su-25 nhảy dù và tiếp đất an toàn, sau đó đã dùng súng ngắn chống trả lại toán IS dưới mặt đất và cuối cùng tự tử bằng một trái lựu đạn. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 6/3/2018, một máy bay vận tải quân sự của Nga loại Antonov An-26 đã gặp tai nạn khi cố hạ cánh xuống sân bay Khmeimim. Sáu trong tổng số 33 người trên máy bay thiệt mạng, tất cả đều là quân nhân. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 3/5/2018, chiến đấu cơ Su-30SM của Nga đã rơi xuống biển Địa Trung Hải sau khi cất cánh từ sân bay Khmeimem. Theo những thông tin điều tra ban đầu, chiếc Su-30SM này của Nga đã đâm phải... chim. Hai thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngày 7/5/2018, trực thăng Ka-52 của Không quân Nga rơi khi đang bay ở phía Tây Syria, nguyên nhân chưa được làm rõ. Mặc dù Ka-52 là loại trực thăng có ghế phóng thoát hiểm, tuy nhiên toàn bộ phi hành đoàn bao gồm hai người đều thiệt mạng sau vụ tai nạn. Nguồn ảnh: Thearchive. Mới đây nhất vào ngày 17/9/2018, máy bay tuần thám Il-20 với 14 thành viên phi hành đoàn bao gồm phi công lái chính và tổ trinh sát đã rơi ở Syria. Nguyên nhân vụ việc, xác máy bay cũng như số phận của những người trên máy bay hiện vẫn chưa được làm rõ. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh hiện trường vụ rơi máy bay đầu tiên của Nga tại Syria hồi năm 2015.