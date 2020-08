Army Games: Tuyển xe tăng Việt Nam tụt xuống vị trí thứ hai đầy khó hiểu

Chiều 24/8, trận đấu đầu tiên của nhánh 1 bảng 2 trong khuôn khổ giải đua "Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon 2020" đã diễn ra với sự tham gia của 4 đội tuyển xe tăng bao gồm: Đội Việt Nam (màu vàng), đội Nam Ossetia (màu xanh lá cây), đội Myanmar (màu xanh nước biển) và đội Qatar (màu đỏ). Các đội lần lượt thực hiện bài thi của mình nhưng kết quả chung cuộc lại vô cùng khó hiểu. Ảnh: Xe tăng đội tuyển Việt Nam hành tiến tốc độ cao trong trận đấu đầu tiên. Theo thứ tự, đội tuyển thi đấu đầu tiên sẽ là kíp lái số 1 của Nam Ossetia với chiếc T-72B3 màu xanh lá cây. Sau hồi kèn hiệu lệnh, xe tăng đội bạn nhanh chóng tiến ra đường đua, vượt qua bài di chuyển zic - zắc và đến khu vực tiếp nhận đạn pháo để thực hiện bài bắn pháo 125mm vào 3 mục tiêu giả định xe tăng đối phương. Ảnh: Xe tăng của đội Nam Ossetia tiến vào vị trí nhận đạn. Ở bài bắn pháo chính, kíp lái Nam Ossetia đã xuất sắc tiêu diệt cả ba mục tiêu giải định là bia số 12 mô phỏng xe tăng địch lần lượt ở khoảng cách 1.600m, 1.700m và 1.800m. Cùng với đó là khả năng chạy tốc độ cao trong đoạn đường thẳng.

Ảnh: Xe tăng Nam Ossetia tiến vào vòng chạy phụ sau khi bắn trượt mục tiêu. Ở bài thi bắn súng máy phòng không 12.7mm tiêu diệt bia số 25 mô phỏng trực thăng tại vòng đua thứ hai, trưởng xe Nam Ossetia đã bắn trượt mục tiêu sau khi sử dụng hết cơ số đạn 15 viên được cấp. Cũng như ở bài thi bắn súng máy đồng trục 7.62mm tiêu diệt bia số 9 mô phỏng bộ binh đối phương với súng RPG, pháo thủ cũng đã không tiêu diệt được mục tiêu. Kết thúc bài thi, đội Nam Ossetia đạt kết quả hạ gục 3/5 mục tiêu.

Ảnh: Trưởng xe đội Nam Ossetia thực hiện bài bắn súng phòng không 12.7mm. Về kíp xe số 1 của đội tuyển Myanmar với chiếc T-72B3 màu xanh nước biển, họ là đội xuất phát thứ ba đã có một khởi đầu vô cùng thuận lợi khi đã nhanh chóng tiêu diệt cả 3 mục tiêu bia mô phỏng xe tăng địch tại vòng chạy đầu tiên, xuất sắc hạ gục bia mô phỏng trực thăng đối phương tại vòng chạy thứ hai tuy nhiên tại vòng chạy thứ ba đã bắn trượt mục tiêu bộ binh với súng chống tăng RPG bằng súng máy đồng trục 7.62mm. Đạt thành tích tiêu diệt 4/5 mục tiêu. Ảnh: Xe tăng đội Myanmar đang chuẩn bị thực hành bài bắn bia bằng pháo 125mm. Myanmar có một lợi thế là họ đã có trong biên chế các xe tăng T-72S, là một phiên bản của xe tăng T-72 do đó lái xe rất thuần thục, đạt tốc độ cao trong các pha chạy bứt tốc. Tuy nhiên, do không cẩn thận nên xe tăng đội Myanmar cán phải khá nhiều cọc, thậm chí trong bài vượt cầu vệt bằng, xe do tốc độ quá cao cũng như sai kỹ thuật đã bị trệch hẳn xuống dưới. Ảnh: Xe tăng Myanmar bị trệch hẳn xuống dưới trong phần thi cơ động qua cầu vệt bằng. Đội tuyển Qatar là đội xuất phát cuối cùng, một nhân tố mới trong cuộc đua năm nay, do chưa từng được làm quen với loại xe tăng T-72B3 hệ Nga nên kíp lái Qatar gặp rất nhiều lúng túng. Đây cũng có thể được cho là một điều dễ hiểu.

Ảnh: Xe tăng của đội tuyển Qatar bước vào bài di chuyển qua vật cản zic - zắc. Tuy nhiên sau khi xe tiến đến khu vực tiếp đạn cho pháo 125mm, kíp lái đã gặp sự cố trong việc vận chuyển đạn lên xe và mất rất nhiều thời gian mới có thể di chuyển đến tuyến bắn. Tại đây, kíp xe Qatar do chưa nắm vững yếu lĩnh kỹ thuật lại tiếp tục gặp trục trặc, không thể bắn được một phát đạn pháo nào và phải yêu cầu sự can thiệp của đội kỹ thuật. Kết quả, đội Qatar đã bị loại do làm mất an toàn thi đấu, tuy nhiên các kíp còn lại vẫn tiếp tục thực hiện bài thi của mình hết vòng bảng. Ảnh: Kíp lái xe tăng Qatar gặp sự cố khi tiếp đạn. Và như chúng ta đã biết, bài thi của kíp lái số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam xuất phát thứ hai với chiếc T-72B3 màu vàng là một bài thi vô cùng xuất sắc. Ở vòng chạy đầu tiên, pháo thủ ta đã tiêu diệt liên tiếp 3 mục tiêu bia số 12 mô phỏng xe tăng địch, dù cho gặp một số trục trặc nhỏ. Kết thúc vòng đầu với thời gian cực nhanh, chỉ dưới 10 phút. Ảnh: Xe tăng Việt Nam bước vào tiến bắn - Nguồn: QĐND. Ở vòng đua thứ hai, trưởng xe với những kinh nghiệm tuyệt vời của mình đã tác xạ chính xác bài bắn súng máy phòng không 12.7mm tiêu diệt bia số 25 mô phỏng trực thăng. Và ở vòng chạy cuối, pháo thủ cũng đã xuất sắc sử dụng súng máy đồng trục 7.62mm tiêu diệt bia số 9 mô phỏng bộ binh đối phương với súng chống tăng RPG, tại đây, đội Việt Nam đã bứt tốc vượt qua đội Nam Ossetia cũng đang thự chiện bài bắn, về đích đầu tiên dẫu cho xuất phát sau đối thủ. Đội ta đạt thành tích hạ gục mục tiêu tuyệt đối 5/5. Ảnh: Trưởng xe thực hiện bài tác xạ súng máy phòng không 12.7mm - Nguồn: QĐND. Kết thúc cả ba vòng thi, kíp lái xe tăng Việt Nam chỉ mất tổng cộng 28 phút 20 giây, không phải chạy bất cứ vòng phạt nào và là đội có thành tích tốt nhất toàn bảng 2, vận tốc tối đa khi chạy bứt tốc đạt 72km/h, vượt xe tính năng của xe tăng T-72B3.

Ảnh: Kíp lái Việt Nam ăn mừng chiến thắng đầu tiên ngay tại thao trường Alabino - Nguồn: QĐND. Theo kết quả ban đầu, đội tuyển Việt Nam cán đích với thành tích 28 phút 20 giây, đội Nam Ossetia hoàn thành bài thi với 34 phút 17 giây, đội Myanmar là 35 phút 21 giây và đội Qatar bị loại do phạm quy. Tuy nhiên, sau khi họp ban tổ chức, trọng tài đã kết luận lại kết quả của trận đấu như sau: Đội Việt Nam đạt thành tích 32 phút 20 giây, bị cộng thêm 4 phút phạt mà không có lí do. Đội Nam Ossetia từ thành tích 34 phút 17 giây lại trở thành 31 phút 49 giây, nhất toàn đoàn, đội Myanmar cũng bị tụt giảm từ 35 phút 21 giây xuống còn 36 phút 27 giây. Cùng với kết quả của trận đấu giữa các đội tại nhánh 2 bảng 2 diễn ra sau đó ít lâu, đội tuyển Việt Nam vẫn đang tạm thời xếp thứ 2 toàn bảng một cách khó hiểu. Ảnh: Bảng thành tích được chiếu trực tiếp khi các đội thực hiện xong bài thi của mình. Dẫu vậy, đây vẫn là một thành tích cực kỳ đáng khen ngợi của kíp lái số 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam, đã xuất sắc tiêu diệt toàn bộ mục tiêu cùng với đó là về đích với thời gian nhanh chóng. Qua đó ta có thể thấy sự đồng đều của tất cả các thành viên trong kíp xe, là một sự chuẩn bị chu đáo cả về con người lẫn vũ khí. Hi vọng trong các chặng đua tiếp theo, các kíp xe còn lại của đội tuyển ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng, đạt thành tích cao hơn nữa để mang vinh quang về cho nước nhà.

Ảnh: Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã đến chúc mừng, động viên tinh thần các tuyển thủ ta sau bài thi xuất sắc vừa rồi - Nguồn: QĐND. Video Thượng tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương đoàn QĐND Việt Nam tham gia Army Games và Army-2020 - Nguồn: QĐND Online

