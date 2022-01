Anh thất vọng khi máy bay săn ngầm không tìm được tàu Nga

Hải quân Anh đã thực sự thất vọng về loại máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon, mà họ đã mua của Mỹ, do khả năng của những máy bay này không đủ để theo dõi các tàu ngầm của Nga, cả loại tàu ngầm hạt nhân và diesel-điện. Tính đến thực tế là trong những năm tới, các tàu ngầm của Nga sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, việc này đe dọa London với những vấn đề an ninh rất lớn. Tờ Sina của Trung Quốc đưa tin: “Có vẻ như Hải quân Anh vô cùng không hài lòng với máy bay trinh sát tuần tra chống ngầm Poseidon mua từ Mỹ, do không thể phát hiện dấu tàu ngầm Nga. Trong khi đó, Nga lại lừa dối London, vì các tàu ngầm của Nga (cả hạt nhân và thông thường), cho đến nay đều mang tên lửa hành trình Calibre; nhưng trong tương lai sẽ bắt đầu được trang bị vũ khí siêu thanh Zircon, không thể bị đánh chặn”; hết lời dẫn. Vừa qua, các phương tiện săn ngầm của NATO đã quần thảo tại khu vực biển Địa Trung Hải, để tìm một tàu ngầm Nga trong suốt một tuần; trong khi khả năng của chiếc tàu ngầm này, đủ để tiêu diệt hầu hết các tàu của Hải quân Mỹ, hiện đang ở ngoài khơi Italy. Hiện nay Hải quân Anh được trang bị 9 máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon; tuy nhiên do sự “vô dụng” của loại máy bay này, London có thể sớm bán chúng cho các quốc gia khác. Còn theo truyền thông Nga, sau những lời đe dọa thẳng thắn từ NATO và sẵn sàng bắt đầu chiến tranh với Nga; cũng như việc NATO từ chối đáp ứng yêu cầu của Nga, về việc cung cấp các bảo đảm an ninh, đã buộc Nga phải phản ứng gay gắt với điều này. Kết quả là một nhóm tàu chiến của Hải quân Nga, đã di chuyển về phía Biển Baltic và vùng Kaliningrad; trong đó vùng lãnh thổ Kaliningrad nằm ngoài biên giới Nga, và giáp với biên giới các quốc gia NATO. Theo nhận định của các chuyên gia, việc xuất hiện cùng lúc 3 tàu đổ bộ cỡ lớn của Hải quân Nga trong khu vực, là bước đầu tiên trong việc thực hiện các biện pháp quân sự chống lại phương Tây, mà Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko từng tuyên bố trước đó. Theo thông tin từ kênh Telegram Operativnaya Liniya, một nhóm ba tàu đổ bộ cỡ lớn đang vận chuyển một số hàng hóa nặng, có thể là vũ khí để đáp trả cuộc đàm phán của Nga với NATO đã bị thất bại tại Brussels. Thông báo được công bố cho biết: “Cư dân sống dọc theo bờ eo biển Baltic cho biết, ngày hôm qua họ đã thấy một phân đội tàu đổ bộ lớn của Hạm đội phương Bắc gồm “Pyotr Morgunov”, “Olenegorsky Miner” và “George the Victorious”, chở đầy vũ khí, trang bị. Việc chuyển ba tàu đổ bộ cỡ lớn từ Hạm đội Phương Bắc đến Biển Baltic (cụ thể là đến Kaliningrad), liên quan trực tiếp đến các biện pháp quân sự-kỹ thuật mà Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trước đó, sẵn sàng đáp lại các hành động của NATO. Hiện tại, không có thông tin về việc hải quân Nga chuẩn bị cho cuộc tập trận. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, có thể Nga đang chuyển vũ khí đến khu vực Kaliningrad, để tăng cường khả năng phòng thủ. Có thể Nga đang chuyển các loại vũ khí gồm xe tăng, tên lửa chiến thuật, hệ thống phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, đến tăng cường cho khu vực lãnh thổ ngoài biên giới này, biến Kaliningrad thành pháo đài giữa lòng NATO. Nguồn ảnh: Foxt.

