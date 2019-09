Ảnh hiếm về binh lính Mỹ vật lộn với thiên nhiên, thời tiết Việt Nam

Từ lâu khí hậu, thời tiết ở Việt Nam luôn được biết đến là rất khó chịu, rất khó thích nghi với những người lạ từ phương xa mới đến. Nguồn ảnh: Thoughtco. Trong quá khứ, rất nhiều đội quân ngoại xâm tuy hùng mạnh nhưng cũng từng bị thiên nhiên Việt Nam "vật" tan tác. Quân đội Mỹ cũng không thể thoát khỏi tình cảnh nêu trên khi có mặt trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Thoughtco. Những người lính da trắng này hoàn toàn xa lạ với thời tiết ở xứ sở nhiệt đới như ở Việt Nam. Mặc dù tỷ lệ lính Mỹ thiệt mạng và bị thương do bệnh tật trên Chiến trường Việt Nam là không cao nhưng bản thân binh lính dù không bị bệnh tật cũng luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, khó có thể tham chiến hiệu quả. Nguồn ảnh: Thoughtco. Khí hậu ở miền Nam Việt Nam thường có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Vào mùa khô, mọi chuyện từ hành quân, hậu cần cho tới tải thương đều diễn ra khá đơn giản. Nguồn ảnh: Thoughtco. Tuy nhiên những công việc này lại trở nên khó khăn gấp bội vào mùa mưa, khi mà nước sông dâng cao, ngập lụt ở khắp nơi kéo theo đó là đủ loại bệnh tật. Nguồn ảnh: Thoughtco. Những bệnh tật thường gặp đối với quân đội Mỹ vào mùa mưa ở chiến trường Việt Nam bao gồm nước ăn chân, ghẻ lở, kiết lị, nấm ngoài da hay sốt rét, nhiễm trùng do môi trường không đảm bảo. Nguồn ảnh: Thoughtco. Thời tiết khí hậu khắc nghiệt cũng là một trong những nguyên do dẫn đến việc khí tài của quân đội Mỹ, đặc biệt là các loại xe cơ giới và vũ khí cá nhân như súng, lựu đạn liên tục gặp sự cố trên chiến trường do những vũ khí này được thiết kế theo tiêu chuẩn của những nước ôn đới. Nguồn ảnh: Thoughtco. Những khó khăn kể trên đã khiến quân đội Mỹ sau gần 10 năm xuất hiện và tham chiến ở Việt Nam với quy mô lớn rút ra được rất nhiều bài học quý giá về việc nâng cấp, cải biên vũ khí, trang bị và thiết bị quân sự để phù hợp hơn với môi trường tác chiến khắc nghiệt. Nguồn ảnh: Thoughtco. Tuy nhiên những cải biên đó tới tận sau này mới được trình diện, bản thân quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam phải đối mặt với đủ mọi loại khó khăn trên chiến trường mà không nhận được bất cứ sự nâng cấp đáng giá nào để đối đầu với khí hậu, thiên nhiên Việt Nam. Nguồn ảnh: Thoughtco. Trước khi đặt chân tới Việt Nam, Mỹ từng tham chiến với Nhật tại một vài khu vực thuộc Châu Á Thái Bình Dương với điều kiện khí hậu tương tự như ở Việt Nam, tuy nhiên cuộc chiến với Nhật chỉ kéo dài có vài năm và mang tính tổng lực chứ không phải cuộc chiến dai dẳng như ở Việt Nam nên những khó khăn này không được quân đội Mỹ chú tâm tới quá nhiều. Nguồn ảnh: Thoughtco. Từ sau Chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ mới nhận ra sự ảnh hưởng của môi trường tác chiến tác động lên người lính là nhiều như thế nào. Nguồn ảnh: Thoughtco. Mời độc giả xem Video: Quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam.

