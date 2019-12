Ảnh hiếm: Siêu tăng T-54 Việt Nam dùng cỡ nòng 105mm đắt đỏ trong quá khứ

Trong quá khứ, xe tăng T-54 của Việt Nam từng được nâng cấp theo hướng tăng về hỏa lực với việc trang bị khẩu pháo cỡ nòng 105mm. Nguồn ảnh: Quansuvn. Kiểu nâng cấp này được Việt Nam học tập theo phía Israel. Những khẩu pháo cỡ nòng 105mm dành cho xe tăng T-54 sẽ cho phép loại xe tăng cổ lỗ này khả năng hỏa lực vượt trội so với phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Quansuvn. Thậm chí, xe còn được trang bị hệ thống cối 60mm. Hệ thống cối 60mm này có khả năng phóng đạn khói hoặc pháo sáng, phục vụ cho điều kiện tác chiến. Nguồn ảnh: Quansuvn. Điểm khác biệt của hệ thống cối này so với phiên bản T-54 do Israel cung cấp đó là kíp lái của ta phải trèo ra ngoài nạp lại đạn cối sau mỗi lần bắn. Phiên bản T-54 nâng cấp của Israel sử dụng cối với khả năng nạp hậu, cho phép kíp lái nạp đạn từ bên trong xe. Nguồn ảnh: Quansuvn. Đây có thể coi là phương án nâng cấp cực kỳ đáng giá, đặc biệt là về mặt hỏa lực. Tuy nhiên về mặt kinh tế, việc cải biên pháo từ 100mm lên 105mm là quá tốn kém, không phù hợp với số lượng lớn T-54 mà chúng ta có. Nguồn ảnh: VTV24. Ngoài ra, nếu xét kỹ hơn thì pháo 105mm dù có hiệu năng về hỏa lực cao nhưng vẫn là chưa đủ để đối đầu với xe tăng chủ lực của đối phương trên chiến trường. Nguồn ảnh: VTV24. Cuối cùng, chúng ta đã lựa chọn phương án giữ nguyên cỡ nòng 100mm cho các xe tăng T-54 cải tiến này, thay vào đó là nâng cấp về hệ thống kiểm soát hỏa lực và hệ thống giáp cho xe. Nguồn ảnh: VTV24. Về cơ bản, dù có được trang bị pháo 105mm đi chăng nữa thì T-54 vẫn sẽ chỉ đóng nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho bộ binh tiến công trên chiến trường, không đủ sức làm mũi chọc sâu, tiên phong "mở cửa" trong các cuộc tấn công. Nguồn ảnh: VTV24. Vậy nên, phương án sử dụng pháo 100mm kèm theo đó là nâng cấp giáp được đánh giá là phù hợp với điều kiện kinh tế của chúng ta. Với trọng trách đi đầu, đánh tiên phong, chúng ta sẽ sử dụng xe tăng T-90S/SK hiện đại hơn rất nhiều với hỏa lực và giáp vượt trội T-54 về mọi mặt. Nguồn ảnh: VTV24. Ngoài ra, trên xe tăng T-54 nâng cấp theo kiểu mới của Việt Nam dù đã bị loại bỏ đi cối 60mm nhưng thay vào đó lại là hỏa lực súng máy 12,7mm được điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: VTV24. Đây là cách thức cải biên cực kỳ đáng tiền, giúp bảo vệ được sự an toàn của kíp chiến đấu trên T-54 khi họ có thể khai hỏa súng máy từ bên trong xe - an toàn hơn nhiều so với việc phải trèo ra ngoài nạp đạn cho cối 60mm hoặc thò nửa người ra khỏi nóc xe tăng để điều khiển khẩu súng máy 12,7mm như trước đây. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: T-54 phiên bản cải tiến của Israel.

