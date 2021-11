Anh cuống cuồng tìm xác F-35B rơi, sợ lọt vào tay Nga!

Hôm 17/11 vừa rồi, một phi công RAF đã điều khiển một tiêm kích F-35B cất cánh từ hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth thuộc Hải quân Hoàng gia Anh và lao thẳng cả 100 triệu USD này xuống vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải. Được biết, vụ rơi máy bay này diễn ra khi chiến đấu cơ F-35B cất cánh thường ngày theo khuôn khổ của Chiến dịch Fortis, chiến dịch đã được Anh khởi động từ hồi tháng 5/2021. Và bởi chiếc F-35B đã rơi ở đúng khu vực biển quốc tế, hiện nay đang có một màn tranh giành xác của chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ này, và điều quan trọng nhất, không được để bí mật này rơi vào tay đối thủ, đặc biệt là Nga. Chính bởi sự hệ trọng của vấn đề, hiện nay, các tàu ngầm thuộc biên chế Hải quân Hoàng gia Anh, cùng các Lực lượng Đặc biệt Anh, đang trong một cuộc “chạy đua” dưới nước với Nga để thu hồi tiêm kích F-35B mang công nghệ tuyệt mật này từ đáy Địa Trung Hải. Về việc chiếc F-35B thuộc Không quân Hoàng gia Anh này bị rơi, tai nạn này đã xảy ra vào khoảng lúc 10 giờ sáng (theo giờ London) ngay 17/11. Và cho đến nay, chưa hề thấy xác của chiếc máy bay phản lực này. Đây là 1 trong 8 chiếc F-35B xuất hiện trong hàng ngũ của Không quân Hoàng gia Anh tham gia vào Chiến dịch Fortis, cùng với đó còn có 10 chiếc tới từ Không quân Mỹ và ở trên con tàu HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh. Và việc rơi máy bay F-35B lần này, đã đánh dấu lần đầu tiên một chiếc F-35B bị rơi tại một vùng biển quốc tế “nhạy cảm” như thế này, điều này làm dấy lên mối lo ngại sẽ mất chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 này vào tay Nga. Sau khi rơi vào ngày hôm qua, chiếc F-35B này đã được định vị vị trí, và khu vực dưới đáy biển sẽ được một đội an ninh lặn Anh – Mỹ đảm nhiệm, sẽ điều khiển cục bộ đáy biển cho đến khi có thể vớt được xác chiếc F-35B này lên mặt nước. Hoạt động tìm kiếm này được che đậy một cách tuyệt mật, có thể hiểu, việc tìm kiếm xác F-35B sẽ liên quan đến các tàu ngầm thu nhỏ tân tiến và các thợ lặn đảm nhiệm. Về chiếc F-35B, đây là máy bay phản lực tân tiến nhất và cũng đắt nhất của Vương Quốc Anh hiện nay, là một phiên bản của dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II của Mỹ. Chiến đấu cơ này đồng thời cũng là mẫu chiến đấu cơ đắt nhất trên thế giới hiện nay, giá trị có thể lên tới hơn 200 triệu USD cho một chiếc đầy đủ vũ trang. Đây là chiếc thứ 3 trong tổng số 24 chiếc F-35B mà Anh đang sở hữu, đánh dấu lần đầu tiên Anh chịu tổn thất lớn liên quan đến các chiến đấu cơ tối tân này. Và đâu chỉ lần này, trước đây, cũng có khá nhiều chuyện “bê bối” liên quan đến các F-35B của Mỹ. Ví dụ tiêu biểu, năm 2020, một chiếc F-35B đã va thẳng vào một máy bay KC-130J khi làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không và đáp thẳng xuống mặt đất tại California. Hay vào năm 2018, một chiếc F-35B đã xuất hiện một đường dây nhiên liệu bị lỗi và dẫn đến một vụ tai nạn đáng tiếc ở gần Trạm Không quân Thuỷ quân Lục chiến Beaufort, tại tiểu bang South Carolina. Từ các vụ việc trước đây và cả tuần này, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra với những F-35B đắt đỏ này. Khi mà hiện nay, ngoài việc Vương Quốc Anh đang sở hữu 24 chiếc trong biên chế Không quân Hoàng gia Anh, quốc gia này còn lên kế hoạch mua tới 138 chiếc chiến đấu cơ thế hệ mới này từ Mỹ, với giá trị lên tới là 9,1 tỷ bảng Anh trong những năm tới, với 48 chiếc dự kiến chuyển giao vào năm 2025. Tuy hiện nay, chưa có thông tin chính thức nào qua cuộc điều tra được thiết lập vệ vụ việc rơi máy bay F-35B này. Song, nhiều ý kiến chỉ ra cho rằng có vẻ là do lỗi của động cơ, chứ không phải do sự can thiệp nào khác. Bộ Quốc phòng Anh cũng khẳng định, “không có hành động thù địch nào” xảy ra trên HMS Queen Elizabeth gây ảnh hưởng đến chiếc F-35B, cuộc điều tra đang hướng trọng tâm đến lỗi kỹ thuật hoặc do phi công. Về phần người phi công, phi công này chỉ bị thương nhẹ khi thoát khẩn cấp, và được cho là đã được cứu bằng trực thăng, không xảy ra thương vong cũng là điều may mắn trong vụ việc này. Còn về mặt F-35B này và các F-35 Lightning II nói chung, đây là dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 tối tân của Mỹ, mang nhiều công nghệ hiện đại, tuyệt mật. Các máy bay thuộc mẫu này xuất hiện trong Chiến dịch Fortis cũng đã từng thực hiện khoảng 2.000 lần cất/hạ cánh mà không xảy ra sự cố nào cả, sự kiện này được đánh giá là “hy hữu”. Tuy nhiên, theo các báo cáo cũ từ Mỹ và các vụ việc, có thể thấy sự “bất tương đồng” giữa giá tiền và hiệu năng của loại chiến đấu cơ này, khi bỏ ra số tiền lớn, ta thu được một đống lỗi. Ví dụ, theo cuộc thử nghiệm của Quân đội Mỹ năm 2020, có báo cáo rằng các F-35 mang tới 276 lỗi khác nhau. Điển hình như lần này, các cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng, song, không thể không tin rằng khả năng cao sẽ xuất hiện thêm nguyên nhân là một lỗi mới của F-35. Có thể nói, tiêu điểm sự chú ý của F-35 Lightning II chính là ở giá tiền của nó quá đắt, nhưng những báo cáo của nó thì thật sự “đáng xấu hổ”, cho thấy sự thiếu sót trầm trọng của Mỹ. Và Anh đang là một trong 13 quốc gia đóng vai trò nhà khai thác của nó đang phải hứng chịu. Nguồn ảnh: Dailymail.

