5.000 máy bay NATO cố tiếp cận Nga: Coi chừng “gấu khổng lồ”!

Theo tin từ các phương tiện truyền thông, trong thời gian qua đã có tới 5.000 máy bay NATO cố tiếp cận Nga. Những chuyến bay có chủ đích này đã tiếp cận không phận và các khu vực ven biển của Moscow. Nguồn: Sina. Quân đội Nga cho biết, lực lượng này đã phải thường xuyên điều động máy bay chiến đấu lên ngăn chặn những máy bay của NATO; đồng thời các hệ thống phòng không của Nga phải liên tục chuyển cấp báo động, sẵn sàng phóng đạn ngay khi những chiếc máy bay trên cố tính vượt qua ranh giới cho phép. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga - Nguồn: Airlive. Cả NATO và Mỹ đều đã tiến hành các hoạt động quân sự, nhằm khiêu khích chống lại Nga trong những năm qua. Các nước NATO đã thiết lập lực lượng, triển khai ở các nước thuộc khu vực Vành đai Baltic và Romania, đối lập với Nga từ cách đây 4 năm. Ảnh: Một cuộc tập trận của các nước NATO gần biên giới Nga - Nguồn: Pinterest. Sau khi Nga bị Mỹ liệt vào danh sách đối thủ chiến lược lâu dài, các quốc gia NATO do Mỹ lãnh đạo, đã tiến thêm một bước trong các cuộc đối đầu quân sự với Nga. Điểm mấu chốt đó là thái độ khiêu khích, các hoạt động này của Mỹ và NATO, mục đích nhằm thử "tính kiên nhẫn" của người Nga. Ảnh: Một cuộc tập trận của các nước NATO gần biên giới Nga - Nguồn: Pinterest. Mỹ luôn có những hành động kiềm chế Nga trên tất cả các mặt và họ hy vọng Nga từ từ suy yếu. Khi đó, sẽ không thể có đối thủ nào cản bước Mỹ là siêu cường quân sự duy nhất của thế giới. Ảnh: Một cuộc tập trận của các nước NATO gần biên giới Nga - Nguồn: Sina. Gần đây, NATO một lần nữa đe dọa Nga; sau khi Tổng thư ký NATO Stoltenberg kết thúc cuộc họp ngoại trưởng của NATO, ông đã công khai tuyên bố rằng, NATO sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Biển Đen, ủng hộ các hành động chống Nga tại Gruzia và Ukraine bao gồm cả việc bao vây Crimea. Ảnh: NATO đã áp sát biên giới Nga - Nguồn: Pinterest. NATO đáp trả các mối đe dọa quân sự của Nga, thông qua việc triển khai hải quân và không quân; đồng thời tăng cường quan hệ với Gruzia và Ukraine. Lần này, Tổng thư ký NATO Stoltenberg một lần nữa gửi tín hiệu rõ ràng tới Nga, về tình hình khu vực Biển Đen; Nga nhiều lần công khai những cáo buộc mà NATO đã đe dọa Nga trước đó. Ảnh: Một cuộc tập trận của các nước NATO gần biên giới Nga - Nguồn: Sina. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga được thừa hưởng 70% sức mạnh quân sự vàcó nền tảng vững chắc về công nghiệp nặng cũng như lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự. Dù sức mạnh quân sự của Nga có suy giảm trong những năm gần đây, tuy nhiên tiềm lực quốc phòng của Nga vẫn chỉ xếp sau Mỹ và vượt xa các quốc gia châu Âu. Ảnh: Quân đội Nga duyệt binh trên Hồng trường - Nguồn: Topwar. Những loại vũ khí của mà Quân đội Nga đang trang bị, vẫn là những loại hiện đại, có hiệu suất răn đe cao, nhất là bộ ba tiến công hạt nhân. Về lục quân, Nga đứng đầu về xe tăng chiến đấu chủ lực; nếu một cuộc chiến tranh tổng lực xảy ra với NATO, chỉ với các loại vũ khí thông thường, chưa hẳn các quốc gia NATO đã chiếm ưu thế. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga - Nguồn: Topwar. Về lĩnh vực vũ khí công nghệ cao, Nga đã tạo ra những bước đột phá to lớn trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, công nghệ tác chiến điện tử cũng như công nghệ tàng hình; một số lĩnh vực ngay cả Mỹ cũng không thể sánh được với Nga ví dụ như trong việc nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu âm vượt thanh. Ảnh: Vũ khí siêu vượt thanh của Nga - Nguồn: Topwar. Washington dường như đã quên rằng, mặc dù có một khoảng cách nhất định giữa vũ khí thông thường của Nga và Mỹ; nhưng số lượng đầu đạn hạt nhân của Nga thực sự là số một. Nếu Mỹ cố tình o ép Nga một cách khiên cưỡng, Nga hoàn toàn có khả năng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả. Ảnh. Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga - Nguồn: Topwar. Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẽ không quá "băn khoăn" về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở "thời điểm cần thiết". Đến lúc đó, Chiến tranh Thế giới thứ ba sẽ là điều không thể tránh khỏi. Mỹ và các quốc gia NATO khi đó cũng khó thoát được sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân Nga. Ảnh: Tổng thống Nga Putin - Nguồn: TASS. Tựu chung lại, hành động khiêu khích Nga của Mỹ và các nước NATO là những hành động nguy hiểm và dường như đang đừng cố đánh thức một con gấu khổng lồ đang ngủ đông. Dù có vũ khí hiện đại trong tay, họ vẫn sẽ phải trả giá bằng máu nếu cố tình châm ngòi cho một cuộc chiến tranh, các quốc gia vô can khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, các quốc gia cần hành động một cách có trách nhiệm để duy trì được nền hòa bình, ổn định của thế giới. Nguồn: Topwar.

Theo tin từ các phương tiện truyền thông, trong thời gian qua đã có tới 5.000 máy bay NATO cố tiếp cận Nga. Những chuyến bay có chủ đích này đã tiếp cận không phận và các khu vực ven biển của Moscow. Nguồn: Sina. Quân đội Nga cho biết, lực lượng này đã phải thường xuyên điều động máy bay chiến đấu lên ngăn chặn những máy bay của NATO; đồng thời các hệ thống phòng không của Nga phải liên tục chuyển cấp báo động, sẵn sàng phóng đạn ngay khi những chiếc máy bay trên cố tính vượt qua ranh giới cho phép. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga - Nguồn: Airlive. Cả NATO và Mỹ đều đã tiến hành các hoạt động quân sự, nhằm khiêu khích chống lại Nga trong những năm qua. Các nước NATO đã thiết lập lực lượng, triển khai ở các nước thuộc khu vực Vành đai Baltic và Romania, đối lập với Nga từ cách đây 4 năm. Ảnh: Một cuộc tập trận của các nước NATO gần biên giới Nga - Nguồn: Pinterest. Sau khi Nga bị Mỹ liệt vào danh sách đối thủ chiến lược lâu dài, các quốc gia NATO do Mỹ lãnh đạo, đã tiến thêm một bước trong các cuộc đối đầu quân sự với Nga. Điểm mấu chốt đó là thái độ khiêu khích, các hoạt động này của Mỹ và NATO, mục đích nhằm thử "tính kiên nhẫn" của người Nga. Ảnh: Một cuộc tập trận của các nước NATO gần biên giới Nga - Nguồn: Pinterest. Mỹ luôn có những hành động kiềm chế Nga trên tất cả các mặt và họ hy vọng Nga từ từ suy yếu. Khi đó, sẽ không thể có đối thủ nào cản bước Mỹ là siêu cường quân sự duy nhất của thế giới. Ảnh: Một cuộc tập trận của các nước NATO gần biên giới Nga - Nguồn: Sina. Gần đây, NATO một lần nữa đe dọa Nga; sau khi Tổng thư ký NATO Stoltenberg kết thúc cuộc họp ngoại trưởng của NATO, ông đã công khai tuyên bố rằng, NATO sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Biển Đen, ủng hộ các hành động chống Nga tại Gruzia và Ukraine bao gồm cả việc bao vây Crimea. Ảnh: NATO đã áp sát biên giới Nga - Nguồn: Pinterest. NATO đáp trả các mối đe dọa quân sự của Nga, thông qua việc triển khai hải quân và không quân; đồng thời tăng cường quan hệ với Gruzia và Ukraine. Lần này, Tổng thư ký NATO Stoltenberg một lần nữa gửi tín hiệu rõ ràng tới Nga, về tình hình khu vực Biển Đen; Nga nhiều lần công khai những cáo buộc mà NATO đã đe dọa Nga trước đó. Ảnh: Một cuộc tập trận của các nước NATO gần biên giới Nga - Nguồn: Sina. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga được thừa hưởng 70% sức mạnh quân sự vàcó nền tảng vững chắc về công nghiệp nặng cũng như lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự. Dù sức mạnh quân sự của Nga có suy giảm trong những năm gần đây, tuy nhiên tiềm lực quốc phòng của Nga vẫn chỉ xếp sau Mỹ và vượt xa các quốc gia châu Âu. Ảnh: Quân đội Nga duyệt binh trên Hồng trường - Nguồn: Topwar. Những loại vũ khí của mà Quân đội Nga đang trang bị, vẫn là những loại hiện đại, có hiệu suất răn đe cao, nhất là bộ ba tiến công hạt nhân. Về lục quân, Nga đứng đầu về xe tăng chiến đấu chủ lực; nếu một cuộc chiến tranh tổng lực xảy ra với NATO, chỉ với các loại vũ khí thông thường, chưa hẳn các quốc gia NATO đã chiếm ưu thế. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander của Nga - Nguồn: Topwar. Về lĩnh vực vũ khí công nghệ cao, Nga đã tạo ra những bước đột phá to lớn trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, công nghệ tác chiến điện tử cũng như công nghệ tàng hình; một số lĩnh vực ngay cả Mỹ cũng không thể sánh được với Nga ví dụ như trong việc nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu âm vượt thanh. Ảnh: Vũ khí siêu vượt thanh của Nga - Nguồn: Topwar . Washington dường như đã quên rằng, mặc dù có một khoảng cách nhất định giữa vũ khí thông thường của Nga và Mỹ; nhưng số lượng đầu đạn hạt nhân của Nga thực sự là số một. Nếu Mỹ cố tình o ép Nga một cách khiên cưỡng, Nga hoàn toàn có khả năng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả. Ảnh. Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga - Nguồn: Topwar. Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẽ không quá "băn khoăn" về việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở "thời điểm cần thiết". Đến lúc đó, Chiến tranh Thế giới thứ ba sẽ là điều không thể tránh khỏi. Mỹ và các quốc gia NATO khi đó cũng khó thoát được sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân Nga. Ảnh: Tổng thống Nga Putin - Nguồn: TASS. Tựu chung lại, hành động khiêu khích Nga của Mỹ và các nước NATO là những hành động nguy hiểm và dường như đang đừng cố đánh thức một con gấu khổng lồ đang ngủ đông. Dù có vũ khí hiện đại trong tay, họ vẫn sẽ phải trả giá bằng máu nếu cố tình châm ngòi cho một cuộc chiến tranh, các quốc gia vô can khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, các quốc gia cần hành động một cách có trách nhiệm để duy trì được nền hòa bình, ổn định của thế giới. Nguồn: Topwar .