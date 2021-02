5 tiêm kích tốt nhất của Nga thuộc thế hệ 4 ++ và 5 hiện nay

Su-27 là tiêm kích chiến đấu chủ lực của Không quân Nga, đây là máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng, hai động cơ, thế hệ 4; được thiết kế để không chiến. Sự thành công của Su-27 đã dẫn đến việc nó được xuất khẩu và sử dụng nhiều ở nước ngoài, cũng như có nhiều phiên bản sửa đổi khác nhau so với thiết kế ban đầu. Về tính năng chủ yếu, khối lượng rỗng của máy bay là 16.300 kg, khối lượng nhiên liệu: 9.400 kg (tối đa), 5.240 kg (bình thường); tốc độ tối đa (ở độ cao 11 km): 2.500 km/h; tốc độ tối thiểu: 200 km/h; tầm hoạt động khi mang đầy đủ nhiên liệu: 3.900 km; độ cao bay tối đa: 22.500 m. Su-27 vượt trội hơn nhiều mẫu máy bay thế hệ thứ tư về các đặc tính kỹ thuật. Tiêm kích đa năng Su-27 có 10 mấu treo vũ khí, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay là 6 tấn. Trang bị chính của Su-27 là 6 tên lửa không đối không tầm xa R-27, ngoài ra còn có khả năng treo tối đa 6 tên lửa cận chiến R-73. Pháo tự động 30 mm GS-30-1 được lắp ở cánh phải. Chiến đấu cơ thứ hai là MiG-31, đây là máy bay chiến đấu đánh chặn siêu thanh thế hệ 4, do 2 phi công điều khiển. MiG-31 có khả năng không chiến ở độ cao đến 20.000 m và tốc độ lên đến 3.000 km/h. Cho đến đầu những năm 2000, MiG-31 là máy bay duy nhất, được lắp đặt radar mảng pha và sử dụng tên lửa không đối không tầm xa, tương tự như F-14 của Mỹ. Máy bay đánh chặn MiG-31, được phát triển dựa trên phiên bản MiG-25, với cánh hình thang nằm ở vị trí cao, hai cánh đuôi thẳng đứng; vật liệu chế tạo MiG-31 có 50% làm bằng thép và 33% làm bằng nhôm; phi hành đoàn 2 người, trọng lượng rỗng 21 tấn; trọng lượng nhiên liệu 16.300 kg; tải trọng vũ khí lên đến 5.000 kg. Vũ khí trang bị của MiG-31 bao gồm các tên lửa dẫn đường tầm xa R-33 (tầm bắn 120 km); tên lửa tầm trung R-60, R-60M và R73; pháo hàng không GSh 6 nòng 23 mm (260 viên đạn). MiG-31 có thể mang tên lửa chống vệ tinh 79M6. Hiện MiG-31 được nâng cấp lên chuẩn MiG-31BM và Không quân Nga có khoảng 400 chiếc. MiG-35 là máy bay chiến đấu đa chức năng của Nga thuộc thế hệ 4 ++. Được thiết kế để giành ưu thế trên không và thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả bằng vũ khí dẫn đường chính xác, vào các mục tiêu mặt đất, từ bên ngoài vùng hỏa lực phòng không của đối phương. Trọng lượng cất cánh thông thường của MiG-35 là 19.200 kg, trọng lượng tối đa là 24.500 kg. Trọng tải vũ khí có thể mang được 6.500 kg ở tám mấu treo bên ngoài. Tốc độ tối đa ở độ cao thấp là 1.400 km/h, nhưng khi leo lên độ cao lớn, máy bay có thể lên tới 2.100 km/h. Trần bay thực tế được giới hạn ở 17.500 m. Phạm vi hoạt động của MiG-35 đạt 3.500 km nếu lắp thùng dầu phụ Với radar mảng pha điện tử quét chủ động (EASA), MiG-35 có thể sử dụng hầu hết các loại vũ khí tiên tiến hiện có của Nga; tiêm kích đa năng MiG-35 cũng được trang bị một pháo hàng không GS-30-1 (cơ số đạn 100 viên) và có thể mang được bom có trọng lượng đến 500kg. Su-35 là một trong những máy bay chiến đấu hiệu quả nhất, không chỉ của Không quân Nga mà còn của thế giới. Nó thuộc thế hệ 4 ++, mặc dù các đặc tính kỹ thuật của nó thực sự cho phép chúng ta gọi nó là máy bay tiên tiến của thế hệ mới. Truyền thông quân sự nước ngoài gọi Su-35 là một trong những đối thủ nặng ký nhất trên vùng trời. Su-35 là máy bay chiến đấu siêu cơ động, đa năng. Đặc tính kỹ thuật của Su-35 rất ấn tượng đối với máy bay thế hệ 4, nhưng vẫn chưa đủ cho thế hệ thứ 5. Thông số chính của Su-35: tốc độ tối đa: 2,25 Mach; tầm bay tối đa: 3.600 km; trần bay: 20 km. Su-35 được trang bị radar N035 Irbis, có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 km. Su-35 có 12 mấu treo vũ khí, có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí các loại, cho đa mục đích sử dụng. Trên các giá treo có thể mang tới 12 tên lửa tầm ngắn và 6 tên lửa tầm tầm trung; hoặc 8 bom có điều khiển KAB-500KR. Su-35 cũng được trang bị một pháo hàng không GSh-30-1, cơ số đạn 150 viên. Hiện đại nhất trong lực lượng Không quân Nga hiện nay là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57. Bất chấp một số hoài nghi về dự án này, do sự chậm trễ và gián đoạn về nguồn vốn; nhưng nó vẫn là chiến đấu cơ tương lai của Nga, do những đặc điểm độc đáo của nó. Khối lượng rỗng của tiêm kích Su-57 là 18,5 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 35,5 tấn. Với 63% nhiên liệu (nạp bình thường), máy bay có khả năng bay 2.700 km với tốc độ hành trình 1.200 km/h, mà không cần phải bật chế độ đốt sau. Tốc độ tối đa của Su-57 khi bay ở độ cao lớn đạt Mach 2,45; trần bay 20 km. Khung máy bay Su-57 được thiết kế để giảm phản xạ sóng radar. Khối lượng của riêng của máy bay giảm, do sử dụng vật liệu tổng hợp. Ngoài ra, Su-57 có số bộ phận ít hơn 4 lần so với Su-27, giúp giảm thời gian và công sức lắp ráp. Máy bay sẽ được trang bị những thiết bị điện tử hiện đại nhất, do chính Nga phát triển. Tải trọng chiến đấu tối đa của Su-57 là 10 tấn, vũ khí được bố trí ở 16 điểm treo (8 bên trong và 8 bên ngoài). Đối với nhiệm vụ không chiến, tên lửa không đối không có thể được bố trí trong các khoang vũ khí chính: tối đa là 6 tên lửa tầm trung và 4 tên lửa tầm ngắn. Về nhiệm vụ tiến công mặt đất, Su-57 mang tối đa 4 bom có điều khiển KAB-500 hoặc tên lửa bức xạ chống radar. Nguồn ảnh: RBTH.

