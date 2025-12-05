Hà Nội

Quân sự

Quân đội nghiên cứu đề xuất thành lập một số lực lượng mới

Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Trà Khánh

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình năm 2025 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Báo cáo kết quả phong trào Thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng năm 2025, phương hướng 2026.

Các đại biểu cũng xem xét cho ý kiến Báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác; Báo cáo của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về kết quả giải quyết một số nội dung công việc 6 tháng cuối năm 2025. Đồng thời xem xét đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06 của Chính phủ quy định chức vụ, chức danh cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao chất lượng các báo cáo do cơ quan chức năng chuẩn bị; yêu cầu các cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, phối hợp với Văn phòng Quân ủy Trung ương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo theo quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, năm 2026, là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; toàn quân bước vào xây dựng triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại. Do đó, toàn quân phải tập trung cao độ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương năm 2026.

Trong đó tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng; chủ động phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nghiên cứu đề xuất xây dựng một số lực lượng mới và bảo đảm vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

Quân đội triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương thực chất, hiệu quả, xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Triển khai các đề án, dự án, từng bước xuất khẩu những sản phẩm ta có thế mạnh. Bên cạnh đó, quyết liệt giải ngân các nguồn vốn ngay từ đầu năm bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, năm 2026 Chính phủ sẽ triển khai nhiều công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần chủ động nắm chắc các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tập trung nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí, sử dụng đất phù hợp và hiệu quả, nhất là tại các khu vực dự kiến triển khai đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao và các dự án kinh tế - xã hội có yêu cầu sử dụng đất quốc phòng. Kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung vướng mắc để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quân sự

Hành động theo phương châm '5 vững', xây dựng quân đội trong tình hình mới

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị.

Xem chi tiết

Quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của Tây Ninh, đề nghị tỉnh tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Ngày 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn.

kto-br_img-1697.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh.
Xem chi tiết

Quân sự

Xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh xây dựng con người hiện đại là nhân tố tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại Quân đội.

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, sáng 30/9.

Tổng Bí thư nêu rõ, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và để cuộc sống người dân thực sự tự do - ấm no - hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Xem chi tiết

