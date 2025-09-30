Hà Nội

Quân sự

Xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh xây dựng con người hiện đại là nhân tố tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại Quân đội.

Trà Khánh

Nội dung trên được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, sáng 30/9.

Tổng Bí thư nêu rõ, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và để cuộc sống người dân thực sự tự do - ấm no - hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Nhiệm vụ đó đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi phải có những quyết sách chiến lược, thích ứng với tình hình mới.

z7065617112993-ca8a42f6cfc32686b2f60dd37074abd6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa".

Trước tiên, Tổng Bí thư nêu rõ kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân, chính sách quốc phòng "bốn không" với tính chất hòa bình và tự vệ; thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, phát huy cao độ vai trò nòng cốt của Quân đội Nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với Nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Kiên định thứ hai được Tổng Bí thư đề cập là kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong xây dựng quân đội kiểu mới, cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí chiến đấu cao, dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách, dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.

Về "hai đẩy mạnh", Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư cho rằng những thành tố "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ" đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội; tuy nhiên cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới.

Thành tố “hiện đại” đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến nay nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng hiện đại ngay từ bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ này. Hiện đại là phải so với các nước trên thế giới, khu vực chứ không chỉ so với chính chúng ta những năm trước đây.

"Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại, cùng với đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết, thì giải pháp căn cơ, bền vững là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Mục tiêu của chúng ta phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đồng thời, tiếp tục tham gia có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, góp phần đưa hình ảnh, giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" vươn tầm quốc tế.

Về "hai ngăn ngừa", Tổng Bí thư chỉ đạo ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay; đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; các đối sách giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”, gắn với xây dựng Quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Cùng đó, Tổng Bí thư lưu ý, ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Đảng, Nhà nước rất tin tưởng, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân trong thực hiện nội dung này, đó là phải ngăn ngừa sự suy thoái ngay từ khi còn là mầm mống, ngay ở trạng thái biểu hiện của nó, nhất định không để nảy nở, phát triển trở thành suy thoái và cao hơn là "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tổng Bí thư căn dặn: "Đảng bộ Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu'. Thường xuyên giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, có tâm, có tầm, có uy tín cao trước đơn vị và Nhân dân, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mong muốn Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải "hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh".

Theo đó, toàn quân phải đoàn kết cao trong nội bộ và đoàn kết quân - dân để tạo nên sức mạnh. Toàn quân một ý chí; quân với dân một ý chí để hành động quyết liệt, đúng định hướng.

"Toàn quân phải tăng cường thu hút, đào tạo, trọng dụng nhân tài để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đây cũng chính là những nhân tố quan trọng để toàn quân thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống", Tổng Bí thư phát biểu.

