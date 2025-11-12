Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong đó, cần tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Tỉnh cần tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, tạo bước chuyển mạnh mẽ và nền tảng vững chắc để xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh. Trong đó, cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh...

Quang cảnh buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, tỉnh Tây Ninh trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ dân, giữ đất; coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh đã báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân của tỉnh thời gian qua. Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (9 tháng năm 2025) dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ, đạt 9,52%; thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước… Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống của người dân không ngừng được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện đạt kết quả khá tốt.

Đại diện Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026–2030.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Tỉnh ủy Tây Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí chiến lược trọng yếu của tỉnh; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là ngay sau khi hợp nhất tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” và phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, giúp bạn cả về vật chất và tinh thần, các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đẩy mạnh và đi vào thực chất; hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường; công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các địa phương, cơ quan hữu quan của nước bạn được duy trì thường xuyên; các thỏa thuận hợp tác với ba tỉnh giáp ranh của nước bạn Campuchia được triển khai hiệu quả, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, không để phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Tây Ninh xây dựng cầu dân sinh trị giá 30 tỷ đồng, góp phần cải thiện hạ tầng và đời sống người dân vùng biên.

Cũng tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác chiến lược (giai đoạn 2026 - 2030) giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng thay mặt Quân ủy Trung ương tặng tỉnh Tây Ninh công trình cầu an sinh xã hội trị giá 30 tỷ đồng.