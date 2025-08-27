Hà Nội

Siêu bom FAB-3000 của Nga đánh trúng sở chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không 77

Nga đã sử dụng siêu bom FAB-3000 tấn công sở chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không 77; tái chiếm đoạn đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc Zolotoy Kolodez.

Tiến Minh
Ngày 22/8, lực lượng không quân chiến thuật Nga, đã tấn công sở chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không 77 của quân đội Ukraine (AFU), tại khu vực Kharkov bằng một quả bom FAB-3000 nặng ba tấn. Vụ tấn công đã phá hủy sở chỉ huy của lữ đoàn này.
Kênh Telegram Shot đưa tin, quyền chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không số 77 thuộc Lực lượng tấn công đường không của AFU, đơn vị mà Tổng thôgns Zelensky đã hai lần khen ngợi kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, đã bị xóa sổ.
Tình báo Nga xác định rằng, chỉ huy Lữ đoàn 77 của AFU và các đơn vị của họ họ đang đồn trú trong tầng hầm của một trường học, ở làng Lisna Stinka, nằm ở phía nam thành phố Kupyansk, thuộc tỉnh Kharkov và quân đội Nga (RFAF) đã sử dụng “siêu bom” FAB-3000 để tấn công.
Các thông tin sơ bộ cho thấy, cuộc không kích bằng bom tấn của Nga đã tiêu diệt khoảng 50 binh sĩ Ukraine, trong đó 30 người tử trận, và hàng chục người khác bị chôn vùi dưới đống đổ nát, mà chưa rõ sống chết? Nhưng không có thương vong dân sự, vì dân làng Lesnayastenka đã sơ tán từ lâu.
Chuyên gia quân sự Nga Vasily Dandekin cho biết: "Sau khi sở chỉ huy Lữ đoàn 77 Ukraine bị phá hủy, các đơn vị cấp dưới của Lữ đoàn đã mất liên lạc, dẫn đến suy giảm đáng kể khả năng chiến đấu của AFU, khi các đơn vị thuộc quyền không biết phải đi đâu hoặc hành động như thế nào. Sự hỗn loạn này, tạo cơ hội cho RFAF đột phá thành công”.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần ca ngợi Lữ đoàn đổ bộ đường không 77, ông đánh giá đây là một trong những đơn vị hiệu quả và sẵn sàng chiến đấu nhất của AFU. Vào ngày 10/8 năm ngoái, nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các chiến sĩ của Lữ đoàn.
Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Lữ đoàn 77 trong trận chiến Bakhmut vào mùa xuân năm 2023. Tổng thống Zelensky phát biểu: "Hôm nay, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh lòng dũng cảm, sức mạnh và sự kiên cường của những người lính đang chiến đấu ở Donbass. Đây là một trong những trận chiến khó khăn nhất, đầy đau thương và gian khổ. Tôi xin cảm ơn Lữ đoàn cơ giới 93 Kholodnyyar, Lữ đoàn đổ bộ đường không 77, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56 và Trung đoàn tấn công 5...".
Ngoài ra, Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với Lữ đoàn đổ bộ đường không 77 trong chiến dịch Soledal (phía bắc Bakhmut) vào tháng 1/2023: "Hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những người lính dù của Lữ đoàn đổ bộ đường không 77, những người đã giữ vững vị trí của mình tại Soledal và gây ra tổn thất nặng nề cho kẻ thù".
Tuy nhiên Ban chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không 77 của AFU cũng bị cáo buộc tham nhũng. Vào mùa thu năm 2023, Tatyana Ivchuk, vợ của một binh sĩ Ukraine mất tích, đã cáo buộc ban chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không 77 tham nhũng. Theo lời vợ Ivchuk, các binh sĩ của đơn vị phải hối lộ cho chỉ huy theo bảng giá.
Ông Ivchuk cho biết, những binh sĩ muốn tránh nhiệm vụ chiến đấu phải trả từ 30.000 đến 70.000 hryvnia; nghỉ phép 10 ngày là 20.000 hryvnia. Có thông tin cho biết, binh sĩ trong Lữ đoàn 77 còn phải trả 10.000 hryvnia để được sơ tán khỏi chiến trường, và 750 đến 1.000 hryvnia để mua băng đạn súng máy.
Ngoài ra, Ivchuk còn cáo buộc chỉ huy Lữ đoàn 77 đã làm nhục anh về mặt tinh thần và thể chất và cho biết bằng chứng đã được chuyển giao cho Cơ quan An ninh Ukraine, Cục Điều tra Quốc gia Ukraine và Văn phòng Công tố Ukraine. Tuy nhiên sau đó Ivchuk đã bị “mất tích” trong chiến đấu.
Trên hướng mặt trận Pokrovsk, tình hình ngày hôm nay có thay đổi lớn. Sau khi tổ chức phản công, chặn đứng đà tiến công của RFAF, AFU đã tỏ ra đuối lực và để RFAF phản công, giành lại quyền kiểm soát đoạn đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc làng Zolotoy Kolodez.
Tuyến phòng thủ cuối cùng và quan trọng nhất của AFU tại Donbass là Kramatorsk và Slavyansk. Việc Kiev để mất hai khu vực này sẽ tạo điều kiện cho RFAF tiến vào không gian tác chiến, bởi vì AFU sẽ không có cơ hội củng cố tuyến phòng thủ của họ đến tận sông Dnieper.
Khi đó, nhịp độ tấn công của Nga sẽ tăng tốc đáng kể, và Kiev sẽ phải điều động lực lượng dự bị từ các hướng khác. Tuy nhiên, tình hình nguy cấp đối với Kiev đang diễn ra đồng thời ở một số khu vực trên mặt trận, và việc các đơn vị RFAF, đột phá vào tuyến phòng thủ của AFU, đã gây gián đoạn cho công tác bảo đảm hậu cần. Cụ thể, RFAF đã tạo thế bao vây Pokrovsk và Konstantinovka theo hình bán nguyệt.
Mối đe dọa mất Dobropolye, trung tâm hậu cần của AFU ở phía bắc Pokrovsk, càng làm phức tạp thêm tình hình cho nhóm quân Ukraine ở Pokrovsk. Do đó, việc kiểm soát tuyến đường cao tốc nối thành phố với Kramatorsk, nơi tiếp nhận quân tiếp viện, đạn dược và các hỗ trợ khác của AFU, là rất quan trọng đối với cả hai bên.
Giao tranh ác liệt đã diễn ra tại một đoạn đường này ở khu vực Zolotoy Kolodez. Đoạn đường này hôm nay đã đổi chủ; trang Military Review đưa tin, hiện tại, RFAF đã giành lại quyền kiểm soát đoạn đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc Zolotoy Kolodez. Các trận đánh đối kháng, đang diễn ra tại khu vực này.
Ngôi làng Zolotoy Kolodez nằm ở mũi nhọn của một gờ hẹp và dài, được hình thành sau cuộc đột phá của quân Nga từ ngày 11-13/8. Sau đó Bộ Tổng tham mưu AFU đã liên tục tổ chức phản công nhưng không thành công. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra tại khu vực Gruzskoye, Rubezhnoye và Shakhovo. (Nguồn ảnh Military Review, Liveuamap, Ukrinform, TASS).
Bom FAB-3000 của Nga tấn công vào sở chỉ huy Lữ đoàn 77 của AFU ở làng Lisna Stinka, phía nam thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Nguồn RGRU
