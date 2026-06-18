Quân đội Anh thành lập lực lượng "Đặc nhiệm AI" RAID

RAID sẽ tập trung vào phân tích tình báo, nâng cao nhận thức về tác chiến điện tử, lập kế hoạch dự báo và phát triển khả năng UAV dựa trên AI.

Quân đội Anh vừa thành lập một đơn vị quân sự mới nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động tác chiến, hướng tới mục tiêu nâng cao tốc độ phản ứng trong bối cảnh chiến trường ngày càng phức tạp.

Lực lượng Đặc nhiệm Triển khai AI Nhanh (RAID), được Thủ tướng Anh Keir Starmer đích thân công bố, sẽ đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng. Đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho các lực lượng chiến đấu những công cụ để đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch, xử lý dữ liệu trực tiếp và triển khai các hệ thống tự động nhằm tăng cường bảo vệ lực lượng.

RAID là đơn vị đặc nhiệm được thành lập nhằm triển khai nhanh AI cho quân đội Anh.

London cho biết, hoạt động của RAID sẽ tập trung vào phân tích tình báo, nâng cao nhận thức về tác chiến điện tử, lập kế hoạch dự báo và phát triển khả năng điều phối bầy đàn máy bay không người lái ứng dụng AI.

“Nước Anh đang đứng trước một lựa chọn rõ ràng: hoặc chủ động định hình cuộc cách mạng AI, hoặc để nó định hình chúng ta,” ông Starmer nhấn mạnh. “Lựa chọn này sẽ có tác động sâu rộng đến nền kinh tế, các dịch vụ công và an ninh quốc gia của chúng ta.”

“Chúng tôi đang chủ động kiểm soát tương lai của mình… một cách an toàn, nhanh chóng và có trách nhiệm”, Thủ tướng Anh nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, RAID tập hợp các quân nhân và chuyên gia kỹ thuật trong một cơ cấu thống nhất.

Đơn vị này cũng sẽ có quyền bỏ qua các quy trình mua sắm tiêu chuẩn để bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, với trọng tâm là các hợp đồng dành cho các công ty công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước.

Binh sĩ Anh trình diễn công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo/học máy. Ảnh: Graeme Main/Bộ Quốc phòng Anh

Một trong những đối tác đầu tiên của RAID là công ty phần mềm Rowden có trụ sở tại Anh, đơn vị vừa nhận được khoản đầu tư 25 triệu bảng Anh (tương đương 33,5 triệu USD) để mở rộng các công nghệ an ninh quốc gia và tăng thêm khoảng 500 việc làm.

“Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng bản chất của chiến tranh và chúng tôi đang giữ cho lực lượng của mình luôn ở vị trí tiên phong,” Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định.

Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Không quân Richard Knighton, cũng lên tiếng về nỗ lực này, cam kết rằng đây sẽ là một chương trình mang lại kết quả thực chất chứ không chỉ là hình thức.

“Tôi quyết tâm đảm bảo rằng TF RAID không chỉ là một động thái mang tính hình thức, được lập ra để tạo cảm giác rằng điều gì đó đang diễn ra,” tướng Richard Knighton nhấn mạnh.