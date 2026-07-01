MQ-25A Stingray vẽ lại bản đồ tác chiến tàu sân bay của Mỹ

Hải quân Mỹ tiến thêm một bước trong việc chuyển đổi chiến tranh trên tàu sân bay UAV tiếp dầu Boeing MQ-25A Stingray hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz.

Hải quân Mỹ đã mang đến một cái nhìn mạnh mẽ về kỷ nguyên tiếp theo của hàng không trên tàu sân bay khi máy bay thử nghiệm Boeing MQ-25A Stingray xuất hiện trên boong tàu USS Nimitz (CVN 68) trong cuộc tập trận hạm đội (FLEETEX) 250 ở Đại Tây Dương.

Hình ảnh, được công bố cho thấy máy bay tiếp nhiên liệu không người lái đầu tiên của Hải quân hoạt động trên tàu sân bay trong môi trường khắc nghiệt của một cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn trên biển.

Đối với Hải quân Mỹ, đây không chỉ là một cột mốc về máy bay không người lái; đó là một sự chuyển đổi rõ rệt trong chiến tranh tàu sân bay, báo hiệu rằng các nhóm tác chiến tàu sân bay trong tương lai sẽ kết hợp máy bay chiến đấu có người lái.

Các nền tảng tiếp nhiên liệu không người lái, các đội hình hải quân đồng minh và các hoạt động hạm đội được kết nối mạng thành một kiến ​​trúc tác chiến hàng hải mở rộng.

Việc triển khai này cho thấy Hải quân đang tích hợp máy bay không người lái trên tàu sân bay vào các hoạt động tiền tuyến để mở rộng tầm tấn công, sức bền và hiệu quả chiến đấu của các nhóm tác chiến tàu sân bay trong tương lai trong môi trường hàng hải ngày càng cạnh tranh.

Là máy bay tiếp nhiên liệu không người lái hoạt động trên tàu sân bay đầu tiên của Hải quân, MQ-25A chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không từ các máy bay chiến đấu có người lái, cho phép nhiều máy bay F/A-18E/F Super Hornet hơn sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu.

Việc đưa vào sử dụng MQ-25A hỗ trợ sự chuyển đổi rộng hơn của Hải quân hướng tới sự phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái, tăng cường khả năng sống sót của tàu sân bay, tầm hoạt động và khả năng duy trì sức mạnh trước các mối đe dọa chống tiếp cận và ngăn chặn khu vực tầm xa.

Được thiết kế để cung cấp tiếp nhiên liệu trên không cho phi đội máy bay trên tàu sân bay và nhóm tác chiến tàu sân bay rộng lớn hơn, máy bay này đáp ứng một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong sức mạnh không quân trên biển hiện đại: tầm bay.

Nhiệm vụ của nó là kéo dài thời gian hoạt động của máy bay, cho phép tàu sân bay triển khai sức mạnh chiến đấu trên khoảng cách xa hơn trong khi vẫn giữ cho các máy bay chiến đấu có người lái tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao.

Các thông số kỹ thuật của MQ-25A Stingray

Về mặt hoạt động, Stingray cung cấp cho phi đội máy bay trên tàu sân bay nhiều nhiên liệu hơn, tầm bay xa hơn, tính linh hoạt xuất kích mạnh mẽ hơn và khả năng duy trì hoạt động cao hơn trong các chiến trường hàng hải tranh chấp, nơi khoảng cách, nhịp độ và sức bền có thể quyết định kết quả của một chiến dịch hải quân.

Hình ảnh trên tàu USS Nimitz có ý nghĩa rất quan trọng vì nó cho thấy kích thước thực sự của MQ-25A bên trong môi trường sàn đáp tàu sân bay. Đỗ gần các máy bay F/A-18E Super Hornet và C-2 Greyhound, Stingray không chỉ đơn thuần là một nền tảng không người lái hạng nhẹ, mà là một tài sản hàng không hải quân quy mô lớn được chế tạo để tích hợp vào các hoạt động trên tàu sân bay.

Tầm tác chiến của các tàu sân bay Mỹ được định hình lại nhờ tiếp liệu trên không bằng máy bay không người lái.

Boeing liệt kê chiều dài của MQ-25A là 51 feet, với sải cánh 75 feet khi mở rộng và 31,3 feet khi gập lại. So với F/A-18E Super Hornet , MQ-25A ngắn hơn nhưng có sải cánh khi mở rộng rộng hơn nhiều. So với C-2 Greyhound, Stingray cũng ngắn hơn, nhưng sải cánh của nó lại khiến nó trông gần giống với máy bay vận tải trên tàu sân bay.

Máy bay không người lái Stingray cũng củng cố một nguyên tắc cốt lõi của chiến tranh hải quân hiện đại: tầm bắn tạo nên khả năng sống sót.

Trong kỷ nguyên được định hình bởi tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình tầm xa, mạng lưới giám sát hàng hải và hệ thống chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực, một nhóm tác chiến tàu sân bay phải duy trì khả năng cơ động từ các vị trí phòng thủ linh hoạt.

Với việc máy bay không người lái MQ-25A Stingray được triển khai trên boong tàu USS Nimitz, Hải quân Mỹ không chỉ đơn thuần giới thiệu một loại máy bay tiếp nhiên liệu không người lái; mà còn đang vẽ lại bản đồ tác chiến của chiến tranh tàu sân bay.