Tân Tư lệnh Lục quân Đức muốn xây dựng lực lượng tấn công tầm xa

Tân Tư lệnh Lục quân Đức muốn quân đội nước này muốn ưu tiên trang bị vũ khí tấn công tầm xa 1.000 km và xe tăng đóng vai trò chỉ huy để điều khiển UAV.

Ngay sau khi nhậm chức Tân Tư lệnh Lục quân Đức Trung tướng Christian Freuding đã đưa ra năm trụ cột dành cho lực lượng Lục quân Đức (Bundeswehr) bao gồm tấn công sâu vào lãnh thổ địch, phòng thủ chống máy bay không người lái, tác chiến điện tử, chỉ huy bằng trí tuệ nhân tạo và tích hợp hệ thống không người lái.

Tổng tư lệnh Lục quân Đức - Tướng Christian Freuding.

Tướng Christian Freuding trước đây đứng đầu Sonderstab Ukraine, cơ quan điều phối viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine vừa trở thành Tổng tư lệnh mới của lực lượng lục quân Bundeswehr.

Trong vai trò mới, ông đã trả lời phỏng vấn cho ấn phẩm The Economist của Anh, tóm tắt ngắn gọn các ưu tiên phát triển hiện tại của Bundeswehr, có thể được tóm gọn thành công thức: vũ khí tấn công tầm xa lên đến 1.000 km và xe tăng đóng vai trò chỉ huy để điều khiển UAV và phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất.

Cụ thể hơn, là 5 điểm mấu chốt mà học thuyết của Tướng Freuding nhắm tới. Một là khả năng tấn công tầm xa lên đến 1.000 km; Hai là phòng không hướng đến chiến đấu UAV; Ba là tích hợp tất cả các loại hệ thống không người lái; Bốn là vũ khí điện từ và cuối cùng lệnh trí tuệ nhân tạo.

Leopard 2 A6 vẫn được Đức xem là trụ cột chiến trường khi nhận thêm vai trò chỉ huy các phương tiện không người lái.

Về vai trò của trí tuệ nhân tạo, Christian Freuding nêu rõ các chức năng sau: thu thập dữ liệu và tăng tốc xử lý thông tin tình hình chiến trường, trong khi quyết định cuối cùng vẫn do con người đưa ra.

Công thức cho điều này là trên chiến trường sẽ có máy bay không người lái được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và binh lính, và chiến trường hiện đại sẽ không hoàn toàn trở nên không người.

Về xe tăng, ý tưởng của vị Tổng tư lệnh này được hình thành khá kỳ quặc: xe tăng phải trở thành trung tâm chỉ huy cho phương tiện không người lái mặt đất và UAV, đồng thời vẫn duy trì khả năng hỏa lực trực tiếp trên chiến trường.

Làm thế nào để kết hợp hai chức năng này trong các phương tiện hiện có, tức là Leopard 2 với vai trò xe tăng chủ lực của Bundeswehr, đồng thời là trung tâm điều khiển được các phương tiện khác vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.

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