Hơn 100 tác phẩm ảnh, sản phẩm OCOP, di sản và nghệ thuật truyền thống được giới thiệu trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Phú Thọ.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tỉnh Phú Thọ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Các hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga cùng đại diện các sở, ban, ngành tham gia trải nghiệm, giao lưu tại các gian hàng hội trại.



HỘI TRẠI VĂN HÓA TẠI 3 KHU VỰC

Sáng 22/11, Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại 3 khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Hội trại thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tham gia với các không gian trưng bày mang đậm bản sắc văn hóa từng vùng, miền, dân tộc. Các gian hàng giới thiệu hình ảnh, tư liệu, sản phẩm văn hóa, lễ hội, ngành nghề truyền thống và di sản đặc sắc; kết hợp giao lưu dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống và triển lãm ảnh về đất, người Phú Thọ.

Các hoạt động diễn ra tại khu vực tổ chức hội trại văn hóa (Công viên Văn Lang).

Điểm nhấn là không gian giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, tôn vinh nghệ nhân, làng nghề và thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh trưng bày, hội trại còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng như trình diễn áo dài, giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản và ngành nghề truyền thống.

Thông qua các hoạt động này, hội trại góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức bảo tồn di sản, đồng thời kết nối văn hóa với du lịch, thương mại và dịch vụ.

TRƯNG BÀY TƯ LIỆU, HIỆN VẬT VỀ VĂN HÓA ĐẤT TỔ

Từ ngày 22 đến 24/11, chương trình trưng bày tư liệu, hiện vật “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị” diễn ra tại Thư viện tỉnh Phú Thọ, giới thiệu những giá trị tiêu biểu làm nên bản sắc văn hóa địa phương thông qua sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật.

Bộ ảnh về bánh chưng, bánh giầy trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Khắc Hào tại triển lãm ảnh đẹp Phú Thọ, đang diễn ra tại Công viên Văn Lang.

Nội dung tập trung phản ánh lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước, các di sản văn hóa, bản sắc văn hóa các dân tộc, cảnh sắc thiên nhiên và hình ảnh con người Phú Thọ trong lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương.

Ngoài trưng bày, chương trình còn tổ chức giao lưu “Tác giả - Tác phẩm”, xây dựng không gian đọc, trải nghiệm tri thức và tìm hiểu văn hóa các dân tộc thông qua các hoạt động như đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường, thưởng thức Hát Xoan...

Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.

Triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026” diễn ra từ ngày 21 đến 24-11, giới thiệu hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh về thiên nhiên, văn hóa và con người Phú Thọ. Triển lãm góp phần quảng bá cảnh quan, di sản, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của tỉnh đến người dân, du khách.

Cùng với đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố, trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng các khu, điểm du lịch được tổ chức.

Các giải thể thao như Giải vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam “Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026” góp phần thúc đẩy giao lưu, tạo không khí sôi nổi trong cộng đồng.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA GẮN VỚI DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

Tại các địa phương, nhiều hoạt động được tổ chức gắn với bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng.

Nổi bật là hội chợ thương mại tại phường Vĩnh Phúc, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường tại xã Tân Lạc; Ngày hội Văn hóa - Du lịch tại xã Thung Nai; các hoạt động trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng tại xã Mường Bi.

Các em học sinh hào hứng tìm hiểu các hiện vật văn hóa tại sự kiện.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất.

Chuỗi hoạt động góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa rộng khắp, phát huy vai trò của người dân trong gìn giữ, lan tỏa giá trị truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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