Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ khiến 1 người tử vong ở Hưng Yên

Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế, tầng 2 ngôi nhà hai tầng ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đổ sập khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 10/2, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 ngôi nhà ở thôn An Bá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vụ nổ làm mặt đất rung chuyển, tường nhà đổ sập, khói lửa và bụi bốc lên mù mịt.

Nơi xảy ra sự việc.

Tại hiện trường, ngôi nhà 2 tầng bị phá hủy gần hết phần tầng 2, tường và mái ngổn ngang. Một số nhà xung quanh bị rạn nứt tường, vỡ kính. Đại diện chính quyền xã Ân Thi cho biết vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Ân Thi đã có mặt, phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo việc tự chế pháo hoặc tích trữ thuốc pháo trong nhà là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành, đồng thời tuyên truyền, giáo dục con em, đặc biệt là thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh, không tự ý chế tạo hoặc tàng trữ pháo.

