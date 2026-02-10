Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ khiến 1 người tử vong ở Hưng Yên

Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế, tầng 2 ngôi nhà hai tầng ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đổ sập khiến một người tử vong.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 ngày 10/2, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 ngôi nhà ở thôn An Bá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Vụ nổ làm mặt đất rung chuyển, tường nhà đổ sập, khói lửa và bụi bốc lên mù mịt.

capture-9455.png
Nơi xảy ra sự việc.

Tại hiện trường, ngôi nhà 2 tầng bị phá hủy gần hết phần tầng 2, tường và mái ngổn ngang. Một số nhà xung quanh bị rạn nứt tường, vỡ kính. Đại diện chính quyền xã Ân Thi cho biết vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Ân Thi đã có mặt, phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo việc tự chế pháo hoặc tích trữ thuốc pháo trong nhà là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành, đồng thời tuyên truyền, giáo dục con em, đặc biệt là thanh thiếu niên trong độ tuổi học sinh, không tự ý chế tạo hoặc tàng trữ pháo.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hưng Yên #pháo tự chế #đổ sập nhà #tử vong #xã Ân Thi

Bài liên quan

Xã hội

Liên tiếp khởi tố 2 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa liên tiếp khởi tố 2 đối tượng Lâm Văn Thắng và Trần Văn Cường do tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa liên tiếp ra Quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can đối với Lâm Văn Thắng, sinh năm 1993, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang và Trần Văn Cường, sinh năm 1998, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo nổ); tang vật thu giữ gồm 18,6kg pháo nổ.

capture-5920.png
Hai đối tượng cùng tang vật.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ pháo tự chế, tiền chất nổ ở Nghệ An

Công an xã Bạch Hà (Nghệ An) vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ số lượng lớn pháo tự chế và tiền chất nổ.

Ngày 5/2, Công an xã Bạch Hà (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng và tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ số lượng lớn pháo tự chế cùng tiền chất liên quan.

Cụ thể, ngày 28/1, Công an xã Bạch Hà phát hiện các đối tượng C.B.Q., V.C.A. và N.C.H. (cùng SN 2010, trú tại xã Bạch Hà) có hành vi sử dụng pháo nổ trái phép tại nhà riêng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đôi nam nữ buôn bán pháo nổ ở Hà Nội

Ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ.

download-1.jpg
Đối tượng Phạm Thị Thu Thảo và Tạ Duy Sơn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 21/1/2026, Công an phường Cửa Nam đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Thu Thảo (SN 1996; trú tại: Nam Phù, Hà Nội) có hành vi buôn bán pháo nổ trên phố Hai Bà Trưng. Tang vật thu giữ là 172 khẩu súng đồ chơi bắn đạn pháo nổ cùng với 2.880 vỉ đạn pháo nổ tổng khối lượng là 7,299 kg.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới