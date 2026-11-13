TP HCM: Nhà dổ sập sau tiếng nổ lớn, 8 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 13/11. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa toàn bộ hiện trường để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 13/11. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa toàn bộ hiện trường để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng, thời điểm này, người dân sinh sống dọc tuyến đường Bùi Văn Ba bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ chát chúa vang lên. Chỉ vài giây sau dư chấn, căn nhà mang số 81 đổ sập xuống trong tiếng la hét hoảng loạn của nhiều người. Sức ép từ vụ nổ quá lớn cũng khiến một phần bức tường và ban công của căn nhà kế bên bị xé toạc, hư hỏng nặng nề.

Ngay khi tiếp nhận tin báo khẩn, Công an phường Tân Thuận phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07 - Công an TP.HCM) lập tức điều động máy móc, thiết bị chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Một đoạn đường Bùi Văn Ba nhanh chóng được rào chắn, phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác đào bới đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập nhà (ảnh người dân cung cấp)

Xác nhận về tình hình thương vong, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM) cho biết ngay khi nhận được lệnh điều động, đơn vị đã tung nhiều kíp y bác sĩ cấp cứu ngoại viện đến hiện trường để hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ghi nhận đến 13h30 chiều cùng ngày, lực lượng cứu thương đã tiếp cận và phân loại đưa 6 nạn nhân đi cấp cứu. Trong đó, 2 người được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Tân Hưng, 4 bệnh nhân khác được đưa vào Bệnh viện Khánh Hội.

Ngoài ra, tại hiện trường có 2 nạn nhân đang được lực lượng y tế và cứu hộ tại chỗ theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. Trung tâm Cấp cứu 115 vẫn tiếp tục duy trì 2 kíp xe cứu thương túc trực bên ngoài khu vực rào chắn, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn đang diễn ra hết sức khẩn trương bên trong hiện trường.