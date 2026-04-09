Cháy công ty sơn ở TP.HCM, lửa bùng dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn

Đám cháy bùng phát dữ dội tại một công ty sơn trên đường DT748, nhanh chóng lan rộng.

Tối 9/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 31, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty sơn trên đường DT748, phường Long Nguyên, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong khuôn viên công ty sơn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Phát hiện vụ việc, người dân và công nhân xung quanh đã dùng bình chữa mini, vòi nước để dập lửa tại chỗ.

Khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực công ty sơn, bao trùm cả khu vực. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, do bên trong khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bùng phát mạnh.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và khu vực 31 (PC07) đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan.

Nhiều xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát PCCC được điều động đến hiện trường, khẩn trương tiếp cận các điểm cháy để phun nước, khống chế ngọn lửa. Ảnh cắt từ clip

Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm khu vực công ty, khói đen bốc cao. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, lực lượng chức năng phải tổ chức đảm bảo , trật tự khu vực.

Ngọn lửa bao trùm khu vực công ty sơn, tạo cột khói lớn bốc cao hàng chục mét. Ảnh cắt từ clip