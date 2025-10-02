Hà Nội

Qua thời 'chín ép', Linh Ka giờ lên đồ chẳng thua kém các fashionista

Từ một cô nàng bị gắn mác "hot girl thị phi", Linh Ka của hiện tại đã có màn "lột xác" ngoạn mục về phong cách thời trang.

Trầm Phương
Không còn hình ảnh cố gắng khoác lên mình sự gợi cảm hay nét già dặn, Linh Ka ngày càng chứng minh được sự nhạy bén, tinh tế của mình trong việc "lên đồ", khiến cô được đánh giá là chẳng hề thua kém các fashionista đích thực. (Ảnh: IGNV)
Những năm đầu được biết đến, Linh Ka thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán vì phong cách thời trang bị cho là "chín ép" cùng nhiều phát ngôn gây tranh cãi. (Ảnh: IGNV)
Cô chuộng các thiết kế cắt xẻ táo bạo, trang điểm đậm, cố gắng xây dựng hình tượng người lớn khi còn ở độ tuổi teen. Điều này vô tình khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng tiêu cực trong mắt công chúng. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi trưởng thành và có những định hướng nghiêm túc hơn với sự nghiệp nghệ thuật, phong cách của Linh Ka cũng dần tiến hóa theo hướng tích cực hơn. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng vẫn theo đuổi hình tượng trẻ trung, gợi cảm đúng độ tuổi, nhưng Linh Ka giờ đây biết cách tiết chế và chọn lọc trang phục hơn. (Ảnh: IGNV)
Cô ưu tiên các thiết kế tôn dáng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, khoe vẻ đẹp hiện đại và tươi mới, thay vì sự phô trương. (Ảnh: IGNV)
Điểm mạnh giúp Linh Ka được ví như một fashionista chính là khả năng biến hóa đa dạng và sự nhạy bén trong việc bắt kịp các xu hướng thời trang mới nhất. (Ảnh: IGNV)
Trong các hoạt động thường ngày hoặc khi dạo phố, Linh Ka thường chọn các item mang tính ứng dụng cao, dễ phối và dễ mặc. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng không ngại thử nghiệm với các gam màu nổi bật như hồng đậm, xanh dương hoặc các set đồ "tone sur tone" từ trên xuống dưới, nhưng luôn phối một cách tinh tế để tránh sự lòe loẹt. (Ảnh: IGNV)
Trong nhiều khoảnh khắc, Linh Ka lại chọn phong cách tối giản với các item đơn sắc màu trắng, đen hoặc các tông trung tính. Với sự kết hợp tinh tế giữa phom dáng và chất liệu, cùng với phụ kiện đi kèm, những set đồ tưởng chừng đơn giản này lại toát lên vẻ thanh lịch và thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Linh Ka #thời trang #fashionista #phong cách #xu hướng #đồ nữ

