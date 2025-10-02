Qua thời 'chín ép', Linh Ka giờ lên đồ chẳng thua kém các fashionista

Từ một cô nàng bị gắn mác "hot girl thị phi", Linh Ka của hiện tại đã có màn "lột xác" ngoạn mục về phong cách thời trang.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần làm việc say mê khi tìm tòi ý tưởng mới và hãy xin lời khuyên tài chính từ chuyên gia nếu cần.
Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, đặc biệt là chiếc xương quai xanh "không tuổi" được ví như các cô gái tuổi 18 - 20.
Tin vào số phận, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lo sợ có người có cùng lá số tử vi với mình. Do đó, ông sai người âm thầm điều tra nhằm loại bỏ hậu họa.
Biệt thự của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gồm 4 tầng khang trang, thiết kế hiện đại tối giản - vừa sang trọng, thanh lịch, trị giá hàng chục tỷ đồng.
Loạt ảnh một cô gái sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn, không ngại lấm lem bùn đất khi đang vượt chướng ngại vật đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.
Đền Abu Simbel ở Ai Cập là một trong những công trình vĩ đại của thời kỳ cổ đại, gắn liền với quyền lực và sự huy hoàng của pharaoh Ramses II.
Linh dương sừng kiếm (Oryx dammah) là loài động vật hoang dã nổi bật của vùng sa mạc Bắc Phi, mang nhiều đặc điểm sinh học độc đáo và ít người biết đến.
Việc Moscow điều chuyển tướng Lapin, bổ nhiệm tướng Yevgeny Nikiforov làm Tư lệnh Cụm quân phía Bắc sẽ làm thay đổi chiến sự ở Ukraine trong thời gian tới.
Với loạt ảnh mới mang phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn, nữ diễn viên Minh Trang khiến người hâm mộ không khỏi xao xuyến khi chào đón tháng 10 rực rỡ.
Sạc pin trên máy bay không hề đơn giản như bạn nghĩ. Nếu không tuân thủ quy định, bạn có thể gặp rắc rối về an toàn và vi phạm luật hàng không.
Số người tử vong vì thảm họa động đất ở Philippines dự kiến còn gia tăng.
Các chuyên gia đã phục dựng gương mặt của 4 xác ướp ẩn dưới "mặt nạ tử thần". Những xác ướp này được tìm thấy ở Colombia.
Cacops là một loài động vật lưỡng cư cổ đại từng sinh sống vào kỷ Permi, nổi bật với ngoại hình kỳ lạ và những đặc điểm tiến hóa độc đáo.
Chiếc Porsche 718 Boxster Style Edition này có màu sơn hồng Ruby Star Neo cá tính và gu của chủ xe cũng rất ấn tượng với các chi tiết sơn đen và nội thất đen...
Quân đội Nga đã hoàn tất việc kiểm soát Derilovo, tiến đến Drobyshevo ở phía bắc Lyman, tạo thế bao vây Lyman và Siversk ở bắc Donetsk.
Tử vi tiết lộ tháng 9 âm là thời khắc vàng cho 1 con giáp được quý nhân nâng đỡ, trong khi 2 con giáp khác phải đối diện thử thách lớn.
Vườn quốc gia Everglades ở Mỹ là một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới, nổi tiếng với sự đa dạng sinh học và tầm quan trọng trong bảo tồn.
Ngôi nhà của danh hài Bảo Chung rộng 100m2 tại TP HCM, thiết kế 4 tầng hoành tráng, ước tính trị giá vài chục tỷ đồng.
Dù lắp SIM 5G, điện thoại cũ vẫn không thể truy cập mạng 5G vì thiếu phần cứng và phần mềm chuyên dụng cần thiết để hỗ trợ công nghệ này.
Moʻo trong thần thoại Hawaii là những sinh vật linh thiêng mang hình dáng rồng hay thằn lằn khổng lồ, gắn liền với nước, sự bảo hộ và những câu chuyện huyền bí.