Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Vợ quốc dân' Phương Ly giao diện da nâu lạ lẫm

Cộng đồng trẻ

'Vợ quốc dân' Phương Ly giao diện da nâu lạ lẫm

Phương Ly, nữ ca sĩ nổi tiếng với biệt danh "Vợ quốc dân" gần đây khiến công chúng bất ngờ khi liên tục xuất hiện với giao diện da nâu khỏe khoắn, gợi cảm.

Trầm Phương
Trước khi thay đổi với phong cách da nâu gợi cảm, Phương Ly được biết đến với vẻ đẹp trẻ trung, ngọt ngào cùng làn da trắng sáng, mịn màng. (Ảnh: FBNV)
Trước khi thay đổi với phong cách da nâu gợi cảm, Phương Ly được biết đến với vẻ đẹp trẻ trung, ngọt ngào cùng làn da trắng sáng, mịn màng. (Ảnh: FBNV)
Phong cách thời trang của cô gắn liền với sự năng động, đồng thời cùng vô cùng nữ tính, nhẹ nhàng, thường là những bộ cánh streetwear hay những thiết kế váy ngọt ngào và trendy. (Ảnh: FBNV)
Phong cách thời trang của cô gắn liền với sự năng động, đồng thời cùng vô cùng nữ tính, nhẹ nhàng, thường là những bộ cánh streetwear hay những thiết kế váy ngọt ngào và trendy. (Ảnh: FBNV)
Vẻ mong manh như sương mai của nữ ca sĩ đã đốn tim rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là phái nam. Cũng vì vậy, fan đã ưu ái gọi cô với danh xưng "vợ quốc dân". (Ảnh: FBNV)
Vẻ mong manh như sương mai của nữ ca sĩ đã đốn tim rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là phái nam. Cũng vì vậy, fan đã ưu ái gọi cô với danh xưng "vợ quốc dân". (Ảnh: FBNV)
Sự chuyển đổi sang tông da nâu (tan skin) của Phương Ly được người hâm mộ chú ý mạnh mẽ trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là vào Tháng 9, khi nữ ca sĩ bắt đầu đăng tải những hình ảnh khoe làn da mới trong các chuyến đi biển và hoạt động thường ngày. (Ảnh: FBNV)
Sự chuyển đổi sang tông da nâu (tan skin) của Phương Ly được người hâm mộ chú ý mạnh mẽ trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là vào Tháng 9, khi nữ ca sĩ bắt đầu đăng tải những hình ảnh khoe làn da mới trong các chuyến đi biển và hoạt động thường ngày. (Ảnh: FBNV)
Khác với vẻ ngoài "tiểu thư" trong trẻo trước đây, làn da nâu đã làm bật lên nét hoang dại, phóng khoáng và sắc sảo của Phương Ly, giúp cô dễ dàng chinh phục những phong cách thời trang táo bạo và nổi bật hơn. (Ảnh: FBNV)
Khác với vẻ ngoài "tiểu thư" trong trẻo trước đây, làn da nâu đã làm bật lên nét hoang dại, phóng khoáng và sắc sảo của Phương Ly, giúp cô dễ dàng chinh phục những phong cách thời trang táo bạo và nổi bật hơn. (Ảnh: FBNV)
Làn da rám nắng đã giúp tôn lên vẻ đẹp mặn mà, đầy sức sống và quyến rũ trưởng thành của cô. (Ảnh: FBNV)
Làn da rám nắng đã giúp tôn lên vẻ đẹp mặn mà, đầy sức sống và quyến rũ trưởng thành của cô. (Ảnh: FBNV)
Kể từ khi "nhuộm da", Phương Ly đã điều chỉnh phong cách để phù hợp hơn với giao diện mới. Cô lựa chọn những trang phục tôn dáng, ưu tiên những thiết kế giúp khoe đường cong, đặc biệt là khi đi biển với bikini hai mảnh hay cut-out táo bạo. (Ảnh: FBNV)
Kể từ khi "nhuộm da", Phương Ly đã điều chỉnh phong cách để phù hợp hơn với giao diện mới. Cô lựa chọn những trang phục tôn dáng, ưu tiên những thiết kế giúp khoe đường cong, đặc biệt là khi đi biển với bikini hai mảnh hay cut-out táo bạo. (Ảnh: FBNV)
Trong các shoot hình street style hay trên sân khấu, Phương Ly chọn các tông màu rực rỡ như cam, xanh neon, vàng hoặc trắng kem để tạo sự tương phản mạnh mẽ với làn da nâu, giúp cô trở nên nổi bật và cuốn hút hơn. (Ảnh: FBNV)
Trong các shoot hình street style hay trên sân khấu, Phương Ly chọn các tông màu rực rỡ như cam, xanh neon, vàng hoặc trắng kem để tạo sự tương phản mạnh mẽ với làn da nâu, giúp cô trở nên nổi bật và cuốn hút hơn. (Ảnh: FBNV)
Tổng thể phong cách giờ đây trở nên cá tính, mạnh mẽ và có phần hoang dại, quyến rũ hơn hẳn hình tượng "búp bê" trước kia. Sự kết hợp giữa làn da nâu và gu thời trang tinh tế đã tạo nên một Phương Ly hoàn toàn mới mẻ. (Ảnh: FBNV)
Tổng thể phong cách giờ đây trở nên cá tính, mạnh mẽ và có phần hoang dại, quyến rũ hơn hẳn hình tượng "búp bê" trước kia. Sự kết hợp giữa làn da nâu và gu thời trang tinh tế đã tạo nên một Phương Ly hoàn toàn mới mẻ. (Ảnh: FBNV)
Sự thay đổi này của Phương Ly nhận về các phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và khen ngợi vẻ đẹp mới lạ, khỏe khoắn của cô, một số khác lại bày tỏ sự thương nhớ về hình ảnh Phương Ly ngọt ngào trước đây. (Ảnh: FBNV)
Sự thay đổi này của Phương Ly nhận về các phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và khen ngợi vẻ đẹp mới lạ, khỏe khoắn của cô, một số khác lại bày tỏ sự thương nhớ về hình ảnh Phương Ly ngọt ngào trước đây. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Phương Ly #phong cách mới #da nâu #ca sĩ nổi tiếng #thay đổi hình ảnh #thời trang quyến rũ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT