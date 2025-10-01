Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl người tày Thảo Nari ngày càng rạng rỡ, nhan sắc mẹ 1 con mòn con mắt

Sau khi kết hôn và sinh con, Thảo Nari không những không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống "mẹ bỉm sữa" mà nhan sắc của cô ngày càng trở nên rạng rỡ, mặn mà hơn.

Trầm Phương
Dù sau khi kết hôn không còn dành thời gian để livestream, thế nhưng Thảo Nari vẫn có sức hút nhất định. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường, toát lên hình ảnh một mẹ bỉm đầy hạnh phúc. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh đời thường mới đây, Thảo Nari khoe khoảnh khắc ấm áp bên con gái nhỏ. Cả hai mẹ con diện đồ ton-sur-ton với tông màu pastel nhẹ nhàng, thể hiện sự nữ tính và dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh cô diện áo ren màu kem và chân váy dài màu tím nhạt, tết tóc hai bên, tay trong tay dắt con dạo phố, hay khoảnh khắc âu yếm hôn con cho thấy cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của một người mẹ. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc tươi tắn, nụ cười rạng ngời của Thảo Nari chứng minh rằng cô đang tận hưởng những ngày tháng tuyệt vời bên gia đình. (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, dù đã là mẹ một con, nhan sắc của Thảo Nari vẫn luôn được duy trì ở phong độ đỉnh cao, thậm chí còn thêm phần mặn mà, cuốn hút hơn trước. (Ảnh: IGNV)
Thảo Nari (tên thật là Ma Hương Thảo), cô gái dân tộc Tày vốn đã nổi tiếng là một hot girl và streamer xinh đẹp trong cộng đồng game thủ Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Cô từng đoạt giải "Gương mặt khả ái" tại cuộc thi Miss ĐH Văn hóa 2016 và được người hâm mộ đặt biệt danh là "Nancy phiên bản Việt" nhờ nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Phong cách của Thảo Nari được định hình bởi sự nữ tính, dịu dàng và thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Cô thường chọn kiểu tóc đơn giản như tết bím hoặc xõa dài tự nhiên, kết hợp trang điểm nhẹ nhàng với điểm nhấn là đôi má hồng tươi tắn, giữ vững vẻ đẹp ngọt ngào làm say đắm lòng người. (Ảnh: IGNV)
#Thảo Nari #hot girl Việt #mẹ bỉm sữa #nhan sắc mẹ 1 con #người Tày #streamer Việt

