PVFCCo - Phú Mỹ tăng tốc vượt kế hoạch 9 tháng, củng cố đà phát triển bền vững

9 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) tiếp tục duy trì hiệu quả sản xuất - kinh doanh ấn tượng, chủ động mở rộng hợp tác chiến lược và khẳng định vị thế tiên phong trong ngành phân bón - hóa chất. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, 9 tháng đầu năm 2025, PVFCCo - Phú Mỹ đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng vững chắc để về đích kế hoạch năm. Nhờ sự chủ động trong điều hành và dự báo thị trường, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của PVFCCo - Phú Mỹ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

Tính đến hết tháng 9/2025, sản lượng sản xuất urê Phú Mỹ ước đạt hơn 682.000 tấn, bằng 103% kế hoạch 9 tháng; sản lượng NPK Phú Mỹ ước đạt hơn 170.000 tấn, tương đương 138% kế hoạch; NH₃ thương phẩm ước đạt hơn 43.000 tấn, bằng 100% kế hoạch 9 tháng...

Ở lĩnh vực kinh doanh, hoạt động tiêu thụ sản phẩm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng đầu năm, urê Phú Mỹ tiêu thụ ước đạt hơn 687.000 tấn, đạt 111% kế hoạch; NPK Phú Mỹ ước đạt gần 158.000 tấn, tương đương 110% kế hoạch; còn NH₃ thương phẩm ước đạt hơn 44.000 tấn, bằng 107% kế hoạch 9 tháng.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch HĐQT PVFCCo - Phú Mỹ nhận Danh hiệu Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025.

Công tác vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ được đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả; các nhà máy, dây chuyền sản xuất hóa chất hoạt động nhịp nhàng, chất lượng sản phẩm được duy trì ở mức cao. Đặc biệt, vào cuối tháng 9, Nhà máy NPK Phú Mỹ đã đạt mốc sản lượng 1 triệu tấn - dấu mốc mang ý nghĩa lớn trong hành trình phát triển của đơn vị.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, PVFCCo - Phú Mỹ triển khai mạnh mẽ các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tái cơ cấu doanh nghiệp theo định hướng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tiết kiệm năng lượng, giảm định mức tiêu hao nguyên liệu cũng được phát huy sâu rộng.

Phong trào đổi mới sáng tạo tại PVFCCo - Phú Mỹ không chỉ mang lại giá trị thiết thực, mà còn góp phần giúp doanh nghiệp chủ động bắt nhịp với xu thế công nghệ và yêu cầu của thị trường.

Trong 9 tháng đầu năm, Tổng công ty đã liên tiếp mở rộng hợp tác chiến lược với nhiều đối tác trong và ngoài Petrovietnam, góp phần gia tăng giá trị chuỗi sản xuất - kinh doanh và khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực phân bón - hóa chất. Tiêu biểu là các thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Stavian trong lĩnh vực hóa chất và hạt nhựa; với Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về dịch vụ logistics; với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) trong phát triển sản phẩm DEF/Phú Mỹ Xanh; với Công ty TNHH Sumagrow Việt Nam trong phân phối phân bón sinh học; với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nhằm nâng cao chuỗi giá trị lọc - hóa dầu.

Việc mở rộng hợp tác chiến lược với nhiều đối tác trong và ngoài Petrovietnam được PVFCCo - Phú Mỹ đẩy mạnh trong 9 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, PVFCCo - Phú Mỹ và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cũng đang tích cực trao đổi và đánh giá các cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực hóa chất, tập trung vào khả năng phối hợp sản xuất - thương mại các sản phẩm chiến lược, đồng thời mở rộng hợp tác về dịch vụ bảo dưỡng nhà máy, đào tạo và trao đổi nhân lực.

Đặc biệt, việc ra mắt dòng sản phẩm hữu cơ Phú Mỹ Organic đã giúp PVFCCo - Phú Mỹ hoàn thiện “Bộ ba vàng dinh dưỡng” gồm vô cơ - hữu cơ - sinh học, hướng đến nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Bên cạnh kết quả sản xuất - kinh doanh khả quan, PVFCCo - Phú Mỹ còn liên tiếp được vinh danh với hàng loạt danh hiệu uy tín. Trong đó nổi bật là danh hiệu kép “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” và “Top 25 thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”.

