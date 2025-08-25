Hà Nội

Doanh nghiệp

Phú Mỹ - PVFCCo đạt danh hiệu kép Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và Top 25 Thương hiệu dẫn đầu VN

Phú Mỹ - PVFCCo cũng là một trong những đại diện tiêu biểu của ngành Phân bón & Hóa chất giữ vững vị trí trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất.

PV

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) vừa xuất sắc đạt danh hiệu kép "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức đánh giá. Đặc biệt, PVFCCo đã xuất sắc nằm trong vào Top 10 Doanh nghiệp nổi bật nhất của bảng xếp hạng danh giá này. Ngoài ra, Phú Mỹ cũng doanh nghiệp phân bón duy nhất được bình chọn “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành của công ty, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên mọi phương diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xem là công ty niêm yết tốt nhất theo tiêu chuẩn của Forbes trên toàn thế giới.

screen-shot-2025-08-25-at-152341.png
Ông Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT Phú Mỹ - PVFCCo nhận Danh hiệu Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025.

Trong ngành phân bón & hóa chất, Phú Mỹ - PVFCCo đã được vinh danh 8 lần kể từ lần đầu Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này (2013 - 2025). Phú Mỹ - PVFCCo cũng là một trong những đại diện tiêu biểu của ngành Phân bón & Hóa chất giữ vững vị trí trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất. Kết quả sản xuất kinh doanh và chỉ số tài chính nổi bật, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới có chất lượng quốc tế, hướng tới phát triển xanh cùng sự thành công của chiến dịch ra mắt thương hiệu mới “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng”... là các yếu tố chính, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe theo tiêu chuẩn của Forbes toàn cầu trong đánh giá các doanh nghiệp, giúp Phú Mỹ - PVFCCo xuất sắc đạt danh hiệu kép này.

Từ nền tảng đã đạt được, Phú Mỹ - PVFCCo phấn đấu cả năm 2025 đạt mức tăng trưởng 2 con số, đóng góp tích cực vào mục tiêu doanh thu 1 triệu tỷ đồng của toàn Petrovietnam cũng như đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông, khách hàng và người lao động.

screen-shot-2025-08-25-at-152353.png
Phú Mỹ tổ chức diễn đàn Nhà nông Phú Mỹ trồng sầu riêng tiêu biểu 2025

Ứng dụng “Phú Mỹ”: Gia tăng tương tác và trải nghiệm cho bà con nông dân

PVFCCo vừa chính thức ra mắt giai đoạn 1 của ứng dụng “Phú Mỹ” – ứng dụng khách hàng thân thiết dành riêng cho người sử dụng sản phẩm phân bón Phú Mỹ. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là bà con nông dân, hiện thực cam kết “lấy khách hàng làm trọng tâm”, gắn kết bền vững giữa Phú Mỹ và mang lại nhiều đặc quyền thiết thực đến bà con nông dân, nhà phân phối và cộng đồng người dùng trên toàn quốc. Sự kiện ra mắt ứng dụng Phú Mỹ được tổ chức tại Daklak, thủ phủ canh tác nông nghiệp lớn của cả nước, vào ngày 18/8/2025.

Ứng dụng (app) Phú Mỹ được xây dựng và hoạt động trên các nền tảng iOS, Android và web-app, cho phép người dùng tích điểm – đổi quà – nhận ưu đãi – chăm sóc hội viên, tiếp nhận và tương tác các thông tin về chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại, các điểm mua bán hàng, các sự kiện nổi bật của Phú Mỹ, cách sử dụng phân bón Phú Mỹ... một cách trực tuyến, thuận tiện, hiện đại, nhanh chóng và cá nhân hóa.

screen-shot-2025-08-25-at-152751.png

Người dùng có thể tham gia chương trình hoàn toàn trực tuyến và tích điểm qua các hoạt động quen thuộc: đăng nhập hằng ngày, quét mã QR code trong bao sản phẩm NPK Phú Mỹ, check-in sự kiện, cập nhật thông tin cá nhân… Điểm thưởng được đổi quà/ưu đãi linh hoạt thông qua liên kết với hệ thống quà tặng điện tử hoặc quà tặng hiện vật trong các sự kiện của Phú Mỹ.

Ứng dụng đồng thời cung cấp nhiều tiện ích (phát triển, hoàn thiện trong nhiều giai đoạn):

· Tra cứu sản phẩm Phú Mỹ (mẫu mã, thành phần, hướng dẫn sử dụng) và theo dõi lịch sử điểm thưởng minh bạch;

· Tìm cửa hàng/đại lý gần nhất; cập nhật tin tức, sự kiện, ưu đãi nhanh chóng;

· Nhận thông báo cá nhân hóa theo nhu cầu và cấp hạng hội viên. Chương trình áp dụng 4 cấp hạng: Đồng – Bạc – Vàng – Kim Cương, được xét dựa trên mức điểm tích lũy và mức độ tương tác. Mỗi cấp hạng đi kèm quyền lợi riêng, từ ưu đãi đổi quà, hỗ trợ ưu tiên đến cơ hội tham gia chương trình tri ân và sự kiện độc quyền.

· Các thông tin về chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại...theo thực tế của từng loại cây trồng, thổ nhưỡng...

Ở phía vận hành, Phú Mỹ triển khai hệ thống quản trị tập trung để quản lý thành viên & phân hạng; thiết lập nhiệm vụ tích điểm, tạo & đồng bộ ưu đãi; quản lý tin tức/sự kiện, đại lý, danh mục sản phẩm; phân quyền chi tiết theo vai trò và gửi thông báo theo từng nhóm khách hàng. Cách vận hành này bảo đảm quy củ – minh bạch – an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn quản trị của doanh nghiệp và mạng lưới phân phối rộng khắp.

PVFCCo - Phú Mỹ đẩy mạnh xuất nhập khẩu phân bón, mở rộng thị trường và đa dạng hóa nguồn cung

Những năm gần đây, PVFCCo duy trì sản lượng xuất khẩu tăng trưởng ổn định, khẳng định uy tín và vị thế trên bản đồ phân bón toàn cầu.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất và kinh doanh phân bón Phú Mỹ) cho biết hiện đang triển khai công tác giao nhận lô hàng xuất khẩu 45.000 tấn Đạm Phú Mỹ dạng xá sang Ấn Độ – một trong những thị trường tiêu thụ phân bón lớn và giàu tiềm năng nhất thế giới. Đây là đơn hàng có giá trị cao nhất từ đầu năm 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu song song với mở rộng nhập khẩu, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tối ưu hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

screen-shot-2025-08-14-at-095143.png
DPM chốt quyền chia cổ phiếu tỷ lệ 73,7%

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công bố,ngày 8/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư.

Trước đó, 15/7, DPM đã nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán về phương án phát hành này. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu DPM tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được hơn 737 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành là từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024 theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán. Vốn chủ sở hữu của DPM đạt gần 11.000 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển có hơn 4.500 tỷ đồng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của DPM từ 3.914 tỷ đồng tăng lên thành 6.800 tỷ đồng.

DPM chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn thêm 74%

DPM dự kiến phát hành thêm 288,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:73,7476, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 73,7476 cổ phiếu mới.

Theo đó, DPM dự kiến phát hành thêm 288,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:73,7476, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 73,7476 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024, căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán của PVFCCo.

Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu thực tế phát hành sẽ bị hủy bỏ.

