Phú Mỹ - PVFCCo đạt danh hiệu kép Top 50 công ty niêm yết tốt nhất và Top 25 Thương hiệu dẫn đầu VN

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Phú Mỹ - PVFCCo, mã chứng khoán: DPM) vừa xuất sắc đạt danh hiệu kép "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" năm 2025 do Forbes Việt Nam tổ chức đánh giá. Đặc biệt, PVFCCo đã xuất sắc nằm trong vào Top 10 Doanh nghiệp nổi bật nhất của bảng xếp hạng danh giá này. Ngoài ra, Phú Mỹ cũng doanh nghiệp phân bón duy nhất được bình chọn “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành của công ty, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên mọi phương diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xem là công ty niêm yết tốt nhất theo tiêu chuẩn của Forbes trên toàn thế giới.

Ông Nguyễn Xuân Hòa – Chủ tịch HĐQT Phú Mỹ - PVFCCo nhận Danh hiệu Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025.

Trong ngành phân bón & hóa chất, Phú Mỹ - PVFCCo đã được vinh danh 8 lần kể từ lần đầu Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này (2013 - 2025). Phú Mỹ - PVFCCo cũng là một trong những đại diện tiêu biểu của ngành Phân bón & Hóa chất giữ vững vị trí trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất. Kết quả sản xuất kinh doanh và chỉ số tài chính nổi bật, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới có chất lượng quốc tế, hướng tới phát triển xanh cùng sự thành công của chiến dịch ra mắt thương hiệu mới “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng”... là các yếu tố chính, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe theo tiêu chuẩn của Forbes toàn cầu trong đánh giá các doanh nghiệp, giúp Phú Mỹ - PVFCCo xuất sắc đạt danh hiệu kép này.

Từ nền tảng đã đạt được, Phú Mỹ - PVFCCo phấn đấu cả năm 2025 đạt mức tăng trưởng 2 con số, đóng góp tích cực vào mục tiêu doanh thu 1 triệu tỷ đồng của toàn Petrovietnam cũng như đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông, khách hàng và người lao động.

PVFCCo vừa chính thức ra mắt giai đoạn 1 của ứng dụng “Phú Mỹ” – ứng dụng khách hàng thân thiết dành riêng cho người sử dụng sản phẩm phân bón Phú Mỹ. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là bà con nông dân, hiện thực cam kết “lấy khách hàng làm trọng tâm”, gắn kết bền vững giữa Phú Mỹ và mang lại nhiều đặc quyền thiết thực đến bà con nông dân, nhà phân phối và cộng đồng người dùng trên toàn quốc. Sự kiện ra mắt ứng dụng Phú Mỹ được tổ chức tại Daklak, thủ phủ canh tác nông nghiệp lớn của cả nước, vào ngày 18/8/2025.

Ứng dụng (app) Phú Mỹ được xây dựng và hoạt động trên các nền tảng iOS, Android và web-app, cho phép người dùng tích điểm – đổi quà – nhận ưu đãi – chăm sóc hội viên, tiếp nhận và tương tác các thông tin về chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại, các điểm mua bán hàng, các sự kiện nổi bật của Phú Mỹ, cách sử dụng phân bón Phú Mỹ... một cách trực tuyến, thuận tiện, hiện đại, nhanh chóng và cá nhân hóa.

Người dùng có thể tham gia chương trình hoàn toàn trực tuyến và tích điểm qua các hoạt động quen thuộc: đăng nhập hằng ngày, quét mã QR code trong bao sản phẩm NPK Phú Mỹ, check-in sự kiện, cập nhật thông tin cá nhân… Điểm thưởng được đổi quà/ưu đãi linh hoạt thông qua liên kết với hệ thống quà tặng điện tử hoặc quà tặng hiện vật trong các sự kiện của Phú Mỹ.

Ứng dụng đồng thời cung cấp nhiều tiện ích (phát triển, hoàn thiện trong nhiều giai đoạn):

· Tra cứu sản phẩm Phú Mỹ (mẫu mã, thành phần, hướng dẫn sử dụng) và theo dõi lịch sử điểm thưởng minh bạch;

· Tìm cửa hàng/đại lý gần nhất; cập nhật tin tức, sự kiện, ưu đãi nhanh chóng;

· Nhận thông báo cá nhân hóa theo nhu cầu và cấp hạng hội viên. Chương trình áp dụng 4 cấp hạng: Đồng – Bạc – Vàng – Kim Cương, được xét dựa trên mức điểm tích lũy và mức độ tương tác. Mỗi cấp hạng đi kèm quyền lợi riêng, từ ưu đãi đổi quà, hỗ trợ ưu tiên đến cơ hội tham gia chương trình tri ân và sự kiện độc quyền.

· Các thông tin về chăm sóc cây trồng, phòng trừ dịch hại...theo thực tế của từng loại cây trồng, thổ nhưỡng...

Ở phía vận hành, Phú Mỹ triển khai hệ thống quản trị tập trung để quản lý thành viên & phân hạng; thiết lập nhiệm vụ tích điểm, tạo & đồng bộ ưu đãi; quản lý tin tức/sự kiện, đại lý, danh mục sản phẩm; phân quyền chi tiết theo vai trò và gửi thông báo theo từng nhóm khách hàng. Cách vận hành này bảo đảm quy củ – minh bạch – an toàn, phù hợp với tiêu chuẩn quản trị của doanh nghiệp và mạng lưới phân phối rộng khắp.