VITW 2026 khai mạc, quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp, công nghệ

Với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt - Công nghiệp chuyển mình - Bứt phá vươn xa”, VITW 2026 kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, dự kiến thu hút trên 70.000 lượt khách tham quan.

Tham gia trưng bày tại Triển lãm là hàng trăm doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực điện hóa phương tiện, tự động hóa, sản xuất xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam và thế giới. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các doanh nghiệp không chỉ có cơ hội tìm kiếm bạn hàng, kết nối đối tác đầu tư, mà còn có khả năng mở rộng mạng lưới quan hệ và tiếp cận, cập nhật sớm những xu hướng mới nhất trong ngành.

Trong năm 2026, VITW quy tụ hơn 2.000 gian hàng trưng bày, trải rộng trên tổng diện tích hơn 70.000 m² tại VEC, với 7 phân khu triển lãm, hội chợ, hội nghị gồm: Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2026 (VIIF 2026); Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế 2026 (IMC 2026); Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 (Hanoi MIP Fair 2026); Triển lãm Tự động hóa Thế giới Việt Nam 2026 (Automation World Vietnam 2026); Chuỗi Triển lãm Công nghệ Quốc tế Việt Nam 2026; Chuỗi Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Năng lượng sạch, Điện lực và Lưu trữ Năng lượng lần thứ 3; Triển lãm Ngũ kim, Dụng cụ cầm tay, Ốc vít và Thiết bị cơ điện quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026.

7 phân khu triển lãm tại VITW 2026 tái hiện hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ với những sản phẩm và giải pháp tiên tiến.

Trong đó, Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2026 (VIIF 2026) là một trong những sự kiện trọng điểm, được trải dài tại ba sảnh triển lãm. Đây là không gian của các phương tiện xe cơ giới hoàn chỉnh với mạng lưới linh kiện, pin, hạ tầng sạc, robot, máy móc cơ khí và phần mềm phục vụ sản xuất.

Nổi bật trong nhóm phương tiện và phụ trợ là VinFast với dải sản phẩm xe điện, Hải Âu với dòng xe tải Chenglong; Tinh Nhuệ Hưng Yên cùng các doanh nghiệp như Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam với các sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải; nhóm pin và hạ tầng sạc như Mikano và Wanxianghui…

Tiếp đến là nhóm cơ khí và tự động hóa với các giải pháp robot công nghiệp của CNCTech và Roboworld; các dòng máy móc, thiết bị cơ khí chính xác cao của AKC Engineering, T&T Vina, XYD Việt Nam và AIT Innovation; giải pháp phần mềm công nghiệp của VINIS và các thiết bị gia dụng thông minh đến từ VPlus Việt Nam.

Tại VIIF 2026, không gian giới thiệu và trải nghiệm xe điện VinFast thu hút đông đảo sự quan tâm của khách tham quan.

Việc quy tụ các tên tuổi lớn trong ngành, từ xe điện, linh kiện và năng lượng đến robot, cơ khí và phần mềm tại VIIF 2026 đã phản ánh sự chuyển dịch của công nghiệp Việt Nam theo hướng điện hóa, tự động hóa và nâng cao năng lực cung ứng trong nước. Bên cạnh đó, VIIF cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác và thị trường trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Nối liền với VIIF 2026 là Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 (Hanoi MIP Fair 2026) do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức. Trên diện tích hơn 9.000 m², Hanoi MIP Fair 2026 mang đến không gian trưng bày ở 5 lĩnh vực chiến lược: Vi mạch & Bán dẫn, Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử – Điện lạnh, Cơ khí chế tạo & Tự động hóa, Y tế - Dệt may - Da giày - Thực phẩm & Đồ uống. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp tiếp cận năng lực ứng dụng công nghệ và trao đổi với doanh nghiệp ngay tại gian hàng, kết nối doanh nghiệp Thủ đô với cộng đồng sản xuất, nhà mua hàng và đối tác công nghệ từ khắp thế giới.

Phát biểu tại Hanoi MIP Fair 2026, ông Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: “Việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 thể hiện nỗ lực, cam kết của thành phố Hà Nội trong việc triển khai tích cực, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân”.

Các gian hàng hiện diện tại triển lãm thể hiện dấu ấn rõ nét về những giải pháp sản xuất ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Song song với hoạt động trưng bày, dmg events - một trong những nhà tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới - và VEC phối hợp tổ chức Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế 2026 (International Manufacturing Congress - IMC 2026), quy tụ 60 diễn giả là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong và ngoài nước. Thông qua 17 phiên thảo luận chuyên sâu, IMC tập trung vào các chủ đề đang tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, gồm sản xuất tiên tiến, AI và tự động hóa, thu hút đầu tư giá trị cao, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, bảo đảm năng lượng, sản xuất xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với IMC, chương trình Kết nối giao thương (Business Matching) sẽ tạo kênh kết nối trực tiếp các doanh nghiệp với các nhà mua hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và đối tác công nghệ để tìm kiếm đầu ra, khảo sát giải pháp và mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai.

IMC 2026 cũng là điểm khởi đầu cho chặng hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events. Kinh nghiệm tổ chức quốc tế của dmg events kết hợp với năng lực vận hành và mạng lưới đối tác trong nước của VEC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam 2027 (VIIF 2027). Kế thừa hành trình 35 năm với 32 kỳ tổ chức của VIIF, hai bên hướng tới mở rộng quy mô trưng bày, nâng chất lượng gian hàng và trải nghiệm khách tham quan, đồng thời mở rộng chiều sâu chuyên môn qua các hội nghị, diễn đàn và hoạt động kết nối đầu tư đi kèm.

Đại diện đơn vị tổ chức - bà Lý Hoa Liên - Phó Tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) chia sẻ: “Thông qua Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026, VEC mong muốn góp phần hiện thực hóa định hướng đến năm 2045 đưa Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; nơi các ý tưởng được phát triển thành dự án, các kết nối tạo ra giá trị cho Thủ đô và cả nước. Từ VITW 2026, VEC sẽ tiếp tục kết nối các chuỗi sự kiện công nghiệp, công nghệ quốc tế với Việt Nam, mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt hợp tác và vươn ra toàn cầu. Chúng tôi tin rằng, bằng nội lực và sự đồng hành của bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ tạo nên những đột phá mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Đồng hành cùng VEC nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung, ông Christopher Hudson - Chủ tịch dmg events chia sẻ: “Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ các xu hướng định hình lại công nghiệp toàn cầu. Khu vực sản xuất đóng góp khoảng 24,5% GDP, trong khi kim ngạch xuất khẩu công nghiệp chế tạo năm 2025 đạt hơn 421 tỷ USD, chiếm gần 89% tổng kim ngạch xuất khẩu - cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh ngành sản xuất bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc về AI, tự động hóa, số hóa, năng lượng và nhân lực, dmg events mong muốn đồng hành cùng VEC để kiến tạo nền tảng chiến lược giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất Việt Nam”.

VITW 2026 là sự nối tiếp thành công của VITW 2025. Năm 2025, hơn 70.000 lượt khách và 600 tỷ đồng tổng giá trị hợp đồng ký kết cho thấy mô hình hội tụ “nhiều triển lãm chuyên ngành trong một không gian” của VITW phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hút cho công nghiệp Việt Nam.