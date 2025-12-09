Hà Nội

Poco F8 Ultra lật đổ nhược điểm của iPhone và Galaxy

Số hóa

Poco F8 Ultra lật đổ nhược điểm của iPhone và Galaxy

Trong khi iPhone và Galaxy vẫn thiếu âm trầm, Poco F8 Ultra gây sốc với loa siêu trầm chuyên dụng.

Thiên Trang (TH)
Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ, iPhone và Galaxy vẫn có điểm yếu chí mạng về âm thanh.
Âm thanh trên smartphone thường mỏng, thiếu trầm do hạn chế kích thước loa.
Poco F8 Ultra trở thành chiếc điện thoại đầu tiên tích hợp loa siêu trầm chuyên dụng.
Loa siêu trầm giúp tái tạo tần số thấp, mang lại âm thanh dày và sống động hơn.
Hệ thống âm thanh 3 loa gồm 2 loa stereo và 1 loa siêu trầm ở mặt sau.
Poco hợp tác với "gã khổng lồ" âm thanh Bose để tạo trải nghiệm nghe như loa Bluetooth nhỏ gọn.
Âm trầm rõ rệt, âm trường rộng khiến Poco F8 Ultra khác biệt hoàn toàn với đối thủ.
Ngoài loa siêu trầm, máy còn sở hữu pin 6.500 mAh, chip Snapdragon 8 Elite và màn hình 6,67 inch.
