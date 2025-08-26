Môi trường Việt An trúng thầu Bệnh viện Trưng Vương: "Bí quyết" từ hợp đồng tương tự

Dù không có giá chào thấp nhất, Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Việt An vẫn vượt qua 2 đối thủ để trúng gói thầu 1,545 tỷ đồng tại Bệnh viện Trưng Vương. "Chìa khóa" chiến thắng nằm ở tiêu chí năng lực và kinh nghiệm chuyên biệt mà các đối thủ không đáp ứng được.

Vừa qua, Bệnh viện Trưng Vương đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quan trọng về xử lý môi trường. Theo đó, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An đã chính thức được lựa chọn, dù không phải là nhà thầu bỏ giá thấp nhất. Phân tích sâu hồ sơ cho thấy, năng lực và kinh nghiệm chuyên ngành đã trở thành yếu tố quyết định, phản ánh đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.

Ngày 14/08/2025, Bệnh viện Trưng Vương đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BVTV, do BS.CKII Huỳnh Ngọc Hớn ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3: "Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động sau xử lý cho hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m³/ngày đêm của Bệnh viện Trưng Vương".

Nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An (MST: 0310524109; Địa chỉ: 4E Đường Số 6, Khu phố 1, phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh), do ông Nguyễn Hoài Thi là Tổng giám đốc. Giá trúng thầu là 1.545.000.000 VNĐ, trong khi giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.583.588.150 VNĐ.

Cuộc "so găng" tại Bệnh viện Trưng Vương: Kinh nghiệm lên ngôi

Biên bản mở thầu ngày 18/07/2025 ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An không phải là đơn vị có giá dự thầu thấp nhất. Cụ thể:

Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Nam: Giá dự thầu sau giảm giá là 1.454.523.112,266 VNĐ (thấp nhất).

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An: Giá dự thầu 1.545.000.000 VNĐ.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thịnh Vượng: Giá dự thầu 1.583.000.000 VNĐ.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không thuộc về nhà thầu có giá chào cạnh tranh nhất. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 453/BCĐG-CICON ngày 05/08/2025 do đơn vị tư vấn lập , cả hai đối thủ của Môi trường Việt An là Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thịnh Vượng đều bị đánh giá "Không đạt" ở vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm.

Lý do được nêu rõ trong báo cáo: các hợp đồng tương tự mà hai nhà thầu này cung cấp đều không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về tính chất công việc, cụ thể là "Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động sau xử lý cho hệ thống xử lý nước thải của các bệnh viện". Dù đã được Bệnh viện Trưng Vương yêu cầu làm rõ bằng các công văn số 1229/BVTV-HCQT và 1227/BVTV-HCQT, cả hai công ty đều không cung cấp được tài liệu thay thế phù hợp.

Ngược lại, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An đã vượt qua tất cả các vòng đánh giá từ tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm đến kỹ thuật và được mời vào đối chiếu tài liệu. Điều này đặt ra một câu hỏi: Năng lực và lịch sử đấu thầu của Môi trường Việt An "khủng" đến mức nào để có thể đáp ứng những yêu cầu chuyên biệt mà các đối thủ khác phải "chào thua"?

Hồ sơ năng lực ấn tượng và những mối quan hệ "sân nhà"

Phân tích dữ liệu tổng thể cho thấy Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An là một "tay chơi" lớn và dày dạn kinh nghiệm trên thị trường. Tính đến ngày 18/08/2025, doanh nghiệp này đã tham gia 564 gói thầu, trúng 284 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu hơn 50%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên đến 2.414.984.368.495 VNĐ. Riêng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đã là 1.927.340.722.471 VNĐ.

Chỉ riêng trong năm 2025, bên cạnh gói thầu tại Bệnh viện Trưng Vương, Môi trường Việt An đã trúng hàng loạt gói thầu lớn nhỏ khác, cho thấy tần suất hoạt động và độ phủ rộng khắp của mình:

Trúng gói "Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc nước tự động" giá trị 5,33 tỷ đồng của Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ Vinacomin.

Trúng gói "Chi phí sửa chữa, cải tạo, cung cấp lắp đặt thiết bị các trạm quan trắc nước thải tự động" giá trị 12 tỷ đồng của Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV.

Trúng gói "Nâng cấp hệ thống quan trắc tự động và cung cấp, lắp đặt màn hình Led..." giá trị 5,87 tỷ đồng, cũng của Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV.

Trúng gói "Cung cấp vật tư, thiết bị Môi trường sửa chữa lớn Hệ thống lọc bụi tĩnh điện..." giá trị 7,56 tỷ đồng của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

Dữ liệu cũng chỉ ra các mối quan hệ "thân thiết" của Môi trường Việt An với một số bên mời thầu lớn, nơi doanh nghiệp này có tần suất tham gia và tỷ lệ trúng thầu rất cao:

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: Tham gia 19 gói, trúng 9 gói.

Chi nhánh... Nhà máy nước Tân Hiệp: Tham gia 14 gói, trúng 10 gói.

Công ty thủy điện Sơn La: Tham gia 6 gói, trúng 5 gói.

Đặc biệt, trong hệ sinh thái quan hệ đấu thầu, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Trần Nguyễn nổi lên như một cái tên thú vị: vừa là đối thủ cạnh tranh "truyền kiếp" khi đã đối đầu trong 45 gói thầu , vừa là đối tác liên danh thường xuyên nhất với 4 gói thầu hợp tác.

Góc nhìn chuyên gia: Minh bạch và năng lực thực chất là "chìa khóa"

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Gói thầu tại Bệnh viện Trưng Vương là một ví dụ điển hình cho việc áp dụng đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Luật pháp hiện hành không chỉ coi giá thấp là yếu tố duy nhất, mà đặc biệt nhấn mạnh đến việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế để thực hiện gói thầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Việc chủ đầu tư đưa ra yêu cầu cụ thể về 'hợp đồng tương tự tại bệnh viện' là hoàn toàn hợp pháp và cần thiết để sàng lọc, tìm ra nhà thầu thực sự am hiểu môi trường đặc thù của ngành y tế".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Phạm Giang phân tích thêm: "Luật Đấu thầu, cùng với các sửa đổi trong Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đang hướng tới một thị trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả hơn. Việc E-HSMT yêu cầu năng lực chuyên sâu giúp hạn chế tình trạng các nhà thầu yếu năng lực nhưng bỏ giá thấp để trúng thầu bằng mọi giá, sau đó không thể thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo chất lượng. Chiến thắng của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An tại gói thầu Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động... của Bệnh viện Trưng Vương cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng được lợi thế cạnh tranh bền vững dựa trên năng lực cốt lõi và uy tín trong một thị trường ngách. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang vận hành theo hướng chất lượng và hiệu quả thực chất".

Rõ ràng, câu chuyện tại Bệnh viện Trưng Vương không chỉ là một kết quả lựa chọn nhà thầu đơn lẻ, mà còn là minh chứng cho sự dịch chuyển của thị trường đấu thầu Việt Nam, nơi năng lực thật và kinh nghiệm chuyên sâu đang ngày càng được đề cao, đảm bảo hiệu quả cho các dự án đầu tư công.