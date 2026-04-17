Phú Thọ khai hội Đền Hùng năm 2026

Tỉnh Phú Thọ chính thức bước vào ngày khai mạc chuỗi hoạt động trọng điểm của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Khai hội Đền Hùng 2026

Ngày 17/4 (tức mùng 1/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ chính thức bước vào ngày khai mạc chuỗi hoạt động trọng điểm của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, sự kiện văn hóa thường niên mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân cả nước.

Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương” sẽ diễn ra vào tối cùng ngày tại Quảng trường Hùng Vương.

Ngay từ sáng sớm, nhiều hoạt động đã được đồng loạt tổ chức tại Việt Trì. Trong đó, Hội Sách Đất Tổ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Phú Thọ - Hội tụ truyền thống, lan tỏa tương lai” diễn ra tại Thư viện tỉnh, giới thiệu hàng nghìn đầu sách và tư liệu quý về lịch sử, văn hóa vùng đất Tổ. Cùng thời điểm, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, mở đầu cho chuỗi sự kiện kéo dài nhiều ngày.

Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, các hoạt động văn hóa cộng đồng như liên hoan văn nghệ, hội trại, thi đấu thể thao và trò chơi dân gian cũng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Theo Ban tổ chức, điểm mới của mùa lễ hội năm nay là quy mô tổ chức được mở rộng với sự tham gia của 148 xã, phường thông qua 18 cụm liên kết văn hóa. Việc kết nối cộng đồng ở phạm vi rộng không chỉ làm phong phú nội dung lễ hội mà còn góp phần khơi dậy mạnh mẽ giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Điểm nhấn của ngày khai hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra vào tối cùng ngày tại Quảng trường Hùng Vương. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp

Cũng trong sáng 17/4, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khai mạc và đưa vào hoạt động Trung tâm Báo chí phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Trung tâm được đặt tại Nhà đón tiếp khách và biểu diễn nghệ thuật, trong khuôn viên của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Ban tổ chức Trung tâm báo chí.

Trung tâm Báo chí thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, cấp thẻ tác nghiệp cho phóng viên; cung cấp thông tin chính thống, kịp thời; hỗ trợ kết nối phỏng vấn và tiếp nhận đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Qua đó, góp phần giúp các cơ quan báo chí phản ánh đầy đủ, chính xác và sinh động không khí, quy mô các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội.

Ban tổ chức Trung tâm Báo chí thực hiện quy trình cấp phát thẻ tác nghiệp.

Để bảo đảm việc truyền tải thông tin nhanh chóng, hiệu quả, Ban Tổ chức đã trang bị hệ thống Internet cáp quang, thiết bị wifi tốc độ cao và cung cấp mã QR truy cập mạng tại Trung tâm. Đội ngũ cán bộ thường trực được bố trí để hướng dẫn, hỗ trợ phóng viên trong suốt thời gian tác nghiệp; đồng thời chủ động nắm bắt thông tin trên báo chí và mạng xã hội nhằm kịp thời định hướng truyền thông.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 (tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch).

Dự kiến, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, Trung tâm Báo chí sẽ tiếp đón trên 300 lượt phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đến tác nghiệp, đưa tin, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của Đất Tổ tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Trong suốt thời gian hoạt động từ ngày 17/4 đến ngày 26/4/2026, Trung tâm Báo chí sẽ đóng vai trò là "nhịp cầu" kết nối, phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động lễ hội. Qua đó, những hình ảnh ấn tượng và ý nghĩa về vùng Đất Tổ sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.