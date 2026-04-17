Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh

Thu giữ hơn 12 tấn giá đỗ "bẩn"

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, lực lượng Cảnh sát kinh tế vừa tiến hành đột kích, xử lý 3 cơ sở sản xuất sử dụng chất cấm trên địa bàn phường Mạo Khê, Quảng Yên.

Cụ thể, vào ngày 14/4 lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra một xưởng sản xuất giá đỗ hoạt động trái phép tại phường Mạo Khê do Tạ Văn Xã (SN 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất. Bên trong xưởng có hàng trăm thùng ủ giá đỗ đang trong quá trình sinh trưởng. Điều kiện sản xuất chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một số can chứa dung dịch nghi là hóa chất phục vụ quá trình sản xuất.

Ban đầu, Tạ Văn Xã khai nhận đây là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, cơ quan chức năng xác định dung dịch này là 6-Benzylaminopurine (6-BAP) – một loại hormone thực vật tổng hợp thuộc nhóm Cytokinin, bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Đây là chất có tác dụng kích thích tăng trưởng, khiến giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ được độ tươi lâu, tạo hình thức bắt mắt. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này trong thực phẩm có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện hóa chất, lực lượng chức năng còn tiến hành xét nghiệm các mẫu giá đỗ tại cơ sở và xác định có tồn dư chất cấm.

Tạ Văn Xã thừa nhận đã pha dung dịch với nước rồi tưới trực tiếp vào giá đỗ trong quá trình sản xuất, với mục đích triệt rễ và làm mập sản phẩm.

Cơ quan chức năng kiểm tra bên trong xưởng sản xuất giá đỗ trái phép có sử dụng chất cấm tại phường Mạo Khê. Ảnh nguồn VOV

Theo tài liệu thu thập của cơ quan Công an, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 700kg giá đỗ, với giá bán dao động từ 6.000 - 7.000 đồng/kg. Với sản lượng lớn và thời gian hoạt động kéo dài, một lượng đáng kể giá đỗ từ cơ sở này đã được đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm tại cơ sở này. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch mà cơ sở gọi là “nước kẹo” để xử lý giá đỗ, với mục đích triệt rễ và làm mập sản phẩm/Nguồn VOV

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tương tự tại phường Quảng Yên, thu giữ hơn 8 tấn giá đỗ vi phạm.

Đáng chú ý, số sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ dân sinh, gây khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Sử dụng lâu dài giá đỗ chứa chất cấm tiềm ẩn nguy cơ ung thư

Theo PGS.TS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết 6-BAP thúc đẩy sự phát triển của cây, giúp giá đỗ mọc nhanh, mập đẹp. Tuy nhiên, chất này không được phép sử dụng cho thực phẩm do nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Tiếp xúc với 6-BAP có thể gây kích ứng niêm mạc tiêu hóa, dẫn đến buồn nôn, nôn, tiêu chảy, nhất là ở trẻ nhỏ hoặc người có bệnh dạ dày. Về lâu dài, chất này tiềm ẩn nguy cơ gây dị tật bẩm sinh nếu thai phụ tiếp xúc thường xuyên, trẻ nhỏ cũng dễ bị ảnh hưởng. Mặc dù chưa xác định được liều lượng cụ thể tồn dư trong giá đỗ, song sử dụng lâu dài có thể tăng nguy cơ ung thư.

Các chuyên gia khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ tiếp xúc với thực phẩm chứa hóa chất độc hại, người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên mua tại các cơ sở uy tín.

Bên cạnh đó, cần rửa sạch, ngâm thực phẩm trước khi chế biến và hạn chế sử dụng các loại rau củ có hình thức bất thường, quá đẹp hoặc không giống đặc điểm tự nhiên.

Trong bối cảnh thực phẩm bẩn vẫn còn tồn tại trên thị trường, việc nâng cao nhận thức và thói quen tiêu dùng an toàn là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.