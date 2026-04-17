Hà Nội triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân để mở tài khoản

Công an Hà Nội bắt giữ 9 người liên quan đến vụ thu thập và bán trái phép dữ liệu cá nhân, mở tài khoản ngân hàng trái phép để kiếm lợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm thu thập trái phép thông tin cá nhân của người khác để mở tài khoản ngân hàng bán thu lợi bất chính.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội phát hiện tại tầng 3, số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

9 đối tượng trong ổ nhóm.

Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/tài khoản.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can gồm: Lê Minh Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thành Công (Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (Hà Nội), Vương Ngọc Ánh ( Hà Nội), Phạm Phương Thúy (Hà Nội), Đinh Hà Phương (Hà Nội), Bùi Văn Luân (Phú Thọ) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh bị hại trong vụ án, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (Điều tra viên Dương Văn Trường - số điện thoại: 0987.741.436) để giải quyết vụ án theo quy định.