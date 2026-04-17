Vụ dùng kim tiêm xử phạt học sinh: Giáo viên khai mục đích nhằm răn đe các em vi phạm

Ngày 17-4, UBND phường Bến Cát (TPHCM) có báo cáo kết quả xác minh vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị phản ánh dùng kim tiêm chích vào tay học sinh để xử phạt, gây bức xúc dư luận.

Theo báo cáo, tối 14-4, UBND phường tiếp nhận phản ánh của phụ huynh lớp 3.6 về việc giáo viên chủ nhiệm L.T.M có hành vi dùng kim tiêm chích vào tay học sinh như một hình thức xử phạt khi các em vi phạm nội quy lớp học. Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 12-4.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với nhà trường tiến hành kiểm tra, xác minh. Căn cứ biên bản làm việc giữa nhà trường, Phòng Văn hóa - Xã hội và phụ huynh, sáng 15-4, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cùng nhân viên y tế học đường và Tổng phụ trách Đội đã làm việc với 4 học sinh liên quan.

Tại buổi làm việc, các em xác nhận giáo viên có dùng kim tiêm chích vào tay như một hình thức xử phạt khi các em vi phạm nội quy.

Làm việc với cơ quan chức năng, giáo viên L.T.M thừa nhận đã mang kim tiêm vào lớp do bồng bột, thiếu suy nghĩ. Theo giáo viên này, mục đích ban đầu là nhằm răn đe các trường hợp vi phạm như không làm bài, không ngoan hoặc không thắt khăn quàng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định có tổng cộng 5 học sinh liên quan.

UBND phường Bến Cát đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm quyền trẻ em và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Ngay trong sáng 15-4, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên L.T.M, đồng thời rút phân công chủ nhiệm lớp 3.6 để phục vụ công tác xác minh và xử lý kỷ luật.

Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh đưa 5 học sinh liên quan đi kiểm tra, xét nghiệm y tế; đồng thời theo dõi sức khỏe, hỗ trợ tư vấn tâm lý để ổn định tinh thần cho các em. Cán bộ, giáo viên nhà trường cũng được phân công thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình.

UBND phường Bến Cát yêu cầu nhà trường khẩn trương thành lập Hội đồng kỷ luật, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật và ngành giáo dục; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt đạo đức nhà giáo, kiên quyết loại bỏ các hành vi bạo lực, đe dọa trong môi trường học đường.

Lãnh đạo UBND phường, Phòng Văn hóa - Xã hội cùng các đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi, động viên học sinh và gia đình. Theo UBND phường, quá trình xử lý vụ việc cần đảm bảo khách quan, tránh gây áp lực tâm lý không cần thiết đối với giáo viên liên quan.

UBND phường Bến Cát nhận định vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học sinh và uy tín ngành giáo dục, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm theo quy định.