Phú Thọ họp báo thông tin nhiều vấn đề dư luận quan tâm

Tại họp báo quý III/2026 tỉnh Phú Thọ, nhiều vấn đề dư luận quan tâm đã được lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban ngành giải đáp.

Sáng 8/10, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng năm 2026 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, trực tiếp trao đổi, làm rõ những vấn đề báo chí, dư luận quan tâm.

Toàn cảnh họp báo tỉnh Phú Thọ sáng 8/10.

Thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn đầu tư

Thông tin tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, trong 9 tháng, kinh tế tỉnh duy trì mức tăng trưởng cao, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng tăng trưởng 2 con số, theo số liệu thông báo của Cục Thống kê, tăng trưởng 9 tháng ước tăng 10,01%, đứng thứ 2/9 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,52% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 39,3 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,4 tỷ USD, vượt kế hoạch năm 2026, và tăng cao hơn 2,1 lần so với cùng kỳ.

Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ghi nhận những kết quả cụ thể về chuyển đổi số. Toàn bộ khu công nghiệp, đô thị trung tâm đã được phủ sóng 5G; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 98,23%. Tỉnh đã đưa vào thử nghiệm hệ thống quản trị, điều hành kinh tế - xã hội trên nền tảng dữ liệu số theo thời gian thực, từng bước đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục ghi dấu ấn với việc tổ chức thành công Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ; Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”; đăng cai các trận đấu bảng C, Vòng loại Giải bóng đá U20 châu Á 2027. Trong 9 tháng, tỉnh đón khoảng 13,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lữ hành 9 tháng ước đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 56 nghìn người, tăng 22,38% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Duy trì đèn chiếu sáng công cộng

Tại cuộc họp, nhiều nội dung được phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi và được lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh Phú Thọ trả lời.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Tri thức và Cuộc sống về vấn đề điện chiếu sáng công cộng không hoạt động tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc quản lý, duy tu hệ thống đèn chiếu sáng tại một số xã, phường gặp khó khăn, trong đó có nguyên nhân liên quan đến nguồn kinh phí.

Tuy nhiên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác này, trên nguyên tắc sau khi sáp nhập, các điều kiện phục vụ người dân phải được bảo đảm, không để chất lượng các dịch vụ thiết yếu thấp hơn trước.

Sau khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính làm việc với các xã, phường liên quan để tháo gỡ những khó khăn về kinh phí, bảo đảm việc chi trả tiền điện và duy trì hệ thống chiếu sáng.

Địa bàn khu vực Việt Trì cũ đã được quản lý bằng Camera AI.

Bên cạnh vấn đề kinh phí, một nguyên nhân khác được xác định là tình trạng đèn bị hư hỏng, cháy nhưng chưa được sửa chữa, thay thế kịp thời.

Cách đây khoảng ba tuần, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng và một số sở, ngành đã tổ chức kiểm tra đột xuất vào buổi tối tại một số khu vực, tuyến đường, trong đó có những nơi người dân và báo chí phản ánh về tình trạng đèn chiếu sáng.

Qua kiểm tra thực tế, việc thanh toán tiền điện tại một số nơi đã được khắc phục. Tuy nhiên, tình trạng đèn hỏng, cháy nhưng chưa được sửa chữa, thay thế vẫn còn.

Sau chuyến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các xã, phường liên quan rà soát, khắc phục tình trạng hệ thống đèn chiếu sáng bị hư hỏng, bảo đảm việc chiếu sáng phục vụ người dân.

Liên quan đến việc giải quyết chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67, tỉnh Phú Thọ đã rà soát và phát hiện 15 trường hợp cần xử lý lại. Trong đó, một trường hợp phải hoàn trả hơn 1 tỷ đồng, 14 trường hợp bị đưa khỏi danh sách hưởng chính sách.

Về vấn đề đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Việt Trì liên tục gặp sự cố trong khi hệ thống Camera AI đã ghi nhận vi phạm tự động, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đang quản lý, vận hành hệ thống Camera giám sát, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh. Các vi phạm sau khi được ghi nhận sẽ được cán bộ trực tiếp rà soát, kiểm tra. Đối với các vi phạm được ghi nhận khi đèn tín hiệu gặp sự cố sẽ không xử phạt.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Gia tăng nhu cầu mua ghế trẻ em trên xe ô tô (Nguồn: VTV)