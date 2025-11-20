Phú Long Thịnh: "Gương mặt thân quen" trúng loạt gói thầu xây lắp tại TP HCM, năng lực thực tế ra sao?

Liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu xây lắp trên địa bàn TP HCM trong năm 2025 với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng", Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Long Thịnh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận về năng lực thi công thực tế.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 30/10/2025, Ủy ban nhân dân Phường Đông Hòa (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các tuyến (Hẻm 14 Nội Hóa 1, hẻm 38 Trần Đại Nghĩa, hẻm 104 Bình Thung 1 và hẻm 38 đường Lồ Ồ)".

Quyết định số 1096/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Long Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty Phú Long Thịnh) với giá trúng thầu là 2.352.781.788 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 2.377.517.874 đồng, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được khoảng 25 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT, gói thầu này chỉ có duy nhất Công ty Phú Long Thịnh tham dự (Mã định danh vn3702587264). Việc chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu sát giá khiến dư luận đặt câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại dự án này, nhất là trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phú Long Thịnh được thành lập ngày 01/08/2017, có mã số doanh nghiệp 3702587264. Người đại diện theo pháp luật là ông Tăng Văn Dũng, giữ chức vụ Giám đốc. Trụ sở chính của công ty đặt tại Số 74/6, Khu Phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TP HCM.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Phú Long Thịnh bao gồm xây dựng nhà để ở, xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, lắp đặt hệ thống điện, thoát nước...

Dấu ấn 2025: Trúng thầu "như chẻ tre"

Dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, năm 2025 là một năm hoạt động "hết công suất" của Công ty Phú Long Thịnh. Tính từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2025), nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 23 gói thầu, trong đó trúng thầu 19 gói, chỉ trượt 4 gói. Tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 82%, một con số mơ ước đối với nhiều doanh nghiệp xây lắp.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở số lượng gói thầu trúng, mà còn ở tính chất các gói thầu và mối quan hệ với các Bên mời thầu (BMT).

Thống kê cho thấy, Công ty Phú Long Thịnh có mối quan hệ "đặc biệt thân thiết" với các chủ đầu tư/BMT tại khu vực TP Thuận An cũ. Cụ thể:

Tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Thuận An: Nhà thầu này đã tham gia và trúng tuyệt đối 5/5 gói thầu. Điển hình là các gói "Sửa chữa đột xuất, cấp bách các tuyến đường" và "Thi công xây dựng" trúng trong tháng 5, tháng 10 và tháng 11 năm 2025 với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

Tại UBND phường Bình Hòa: Phú Long Thịnh cũng giữ thành tích trúng 6/6 gói thầu tham gia. Các gói thầu chủ yếu là sửa chữa nhỏ, mua sắm bàn ghế, cải tạo văn phòng khu phố... với hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc đấu thầu rộng rãi nhưng ít đối thủ cạnh tranh.

Tại UBND phường Bình Nhâm: Trúng 3/3 gói thầu.

Điệp khúc "Một mình một chợ" và bài toán năng lực

Việc Công ty Phú Long Thịnh thường xuyên trúng thầu tại các đơn vị quen thuộc như UBND các phường tại TP HCM đặt ra nghi vấn về việc liệu có hay không sự "ưu ái" hoặc "phân chia thị phần" cục bộ?

Đơn cử, ngày 27/05/2025, trong cùng một ngày, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố Thuận An đã phê duyệt cho Phú Long Thịnh trúng liền 3 gói thầu (gói Thi công xây dựng trị giá hơn 988 triệu đồng; gói Thi công xây dựng trị giá hơn 965 triệu đồng và gói Sửa chữa đột xuất trị giá gần 175 triệu đồng). Việc trúng nhiều gói thầu xây lắp trong cùng một thời điểm đặt ra thách thức lớn về khả năng huy động nhân sự, máy móc thiết bị để triển khai đồng loạt các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng như cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Hơn nữa, đa số các gói thầu Phú Long Thịnh trúng trong năm 2025 đều có giá trúng thầu rất sát với giá gói thầu/giá dự toán. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường xuyên ở mức thấp, chỉ mang tính tượng trưng. Ví dụ, gói thầu tại UBND Phường Đông Hòa vừa qua chỉ tiết kiệm 1%; các gói thầu chỉ định thầu rút gọn khác tại phường An Phú, Lái Thiêu cũng có kịch bản tương tự.

Luật Đấu thầu hiện hành và các văn bản hướng dẫn (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) đã quy định rất chặt chẽ về các hành vi thông thầu, dàn xếp thầu và yêu cầu cao về năng lực nhà thầu. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một địa phương, với số lượng lớn các gói thầu trong thời gian ngắn, rất cần sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

