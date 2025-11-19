Tây Ninh: Công ty Thạnh Hưng Thành trúng gói thầu hơn 12,7 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách ra sao?

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng tuyến Khánh Hưng - Hưng Điền A. Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ chính sách giá, Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành đã trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức 6,1%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 30/10/2025, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thành Ngoãn đã ký Quyết định số 1134/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, gia cố, lề đường, mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến Khánh Hưng - Hưng Điền A (Km0 - Km3+160).

﻿Quyết định số 1134/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, gia cố lề đường, mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến Khánh Hưng - Hưng Điền A. Nguồn: MSC

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An.

Cuộc đua "tam mã" và tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng

Theo Biên bản mở thầu ngày 02/10/2025, gói thầu đã thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu gồm: Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường.

Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 13.595.587.000 đồng. Kết quả mở thầu cho thấy sự cạnh tranh khá quyết liệt về giá. Cụ thể:

· Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành dự thầu với giá: 12.762.624.571 đồng.

· Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn dự thầu với giá: 13.118.654.245 đồng.

· Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường dự thầu với giá: 13.201.510.227 đồng.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 311-BC/2025/CA ngày 21/10/2025 của Tổ chuyên gia (thuộc Công ty Cát An), cả 3 nhà thầu đều được đánh giá Đạt về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Do đó, việc xếp hạng nhà thầu được xác định dựa trên giá dự thầu (phương pháp giá thấp nhất).

Với giá dự thầu thấp nhất, Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành đã xếp hạng 1 và được đề nghị trúng thầu. Giá trúng thầu được phê duyệt là 12.762.624.000 đồng (đã làm tròn), thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Như vậy, so với giá dự toán, gói thầu này đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 833 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,1%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm khá cao trong bối cảnh nhiều gói thầu xây lắp hiện nay thường có mức tiết kiệm mang tính "tượng trưng" (dưới 1%).

Năng lực của Công ty Thạnh Hưng Thành ra sao?

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Thạnh Hưng Thành có địa chỉ trụ sở tại số 119 & 121 Đường 278, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh. Người đại diện pháp luật là ông Trương Văn Thới.

Năm 2025 chứng kiến sự biến động trong kết quả đấu thầu của doanh nghiệp này. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty Thạnh Hưng Thành đã tham gia 6 gói thầu, trong đó trúng 2 gói và trượt 4 gói.

Trước khi trúng gói thầu hơn 12,7 tỷ đồng tại Sở Xây dựng Tây Ninh, vào tháng 8/2025, công ty này đã trúng "Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình Đường Khu dân cư ấp 4 xã Bình Đức" do Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Minh Long mời thầu, với giá trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các gói thầu mà Công ty Thạnh Hưng Thành trượt trong năm 2025 đều thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh và do các đơn vị như Trung tâm Thuỷ lợi và Nước sạch hay Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Minh Long mời thầu.

Gói thầu thi công tuyến Khánh Hưng - Hưng Điền A có giá trị hơn 12,7 tỷ đồng là gói thầu có giá trị lớn nhất mà Công ty Thạnh Hưng Thành từng trúng với vai trò độc lập (theo dữ liệu được ghi nhận trên hệ thống). Trước đó, các gói thầu đơn vị này trúng thường có quy mô nhỏ hơn, dao động từ 1 đến 5 tỷ đồng.

Trao đổi về công tác lựa chọn nhà thầu, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) và Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: Việc nhà thầu trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cao (trên 5%) là tín hiệu tích cực cho ngân sách. Tuy nhiên, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cũng quy định rất chặt chẽ về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo nhà thầu bỏ giá thấp nhưng phải đủ khả năng thực hiện, tránh tình trạng bỏ thầu thấp rồi thi công cầm chừng, chất lượng kém.

Luật sư Võ Quang Vinh nhấn mạnh: "Đối với các nhà thầu quy mô nhỏ, trúng gói thầu có giá trị vượt trội so với lịch sử thi công trước đó, Chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý công tác giám sát thực hiện hợp đồng, đảm bảo nhân sự và thiết bị máy móc được huy động đúng như cam kết trong E-HSDT, tuân thủ Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu".

Việc Công ty Thạnh Hưng Thành tại thị trường Tây Ninh với một gói thầu quy mô lớn sau thời gian dài là một bước ngoặt đáng chú ý. Dư luận và người dân địa phương đang chờ đợi năng lực thực tế của nhà thầu này trong việc triển khai dự án, đảm bảo tiến độ trong thời gian 270 ngày theo hợp đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.