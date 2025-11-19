Liên danh Sacocon - Hồng Hân Phát trúng gói thầu tại P. Tân Hiệp: Tiết kiệm ngân sách 1%

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu hơn 6,6 tỷ đồng do UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) làm chủ đầu tư, Liên danh Sacocon - Hồng Hân Phát gây chú ý với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ khoảng 1%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 31/10/2025, bà Trần Thị Cẩm Tú - Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 2000/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp". Đây là gói thầu thuộc công trình "Xây dựng hệ thống thoát nước (HTTN) và bê tông nhựa nóng (BTNN) tuyến đường Tân Hiệp 50 (đoạn từ đường Tân Hiệp 52 đến nhà bà Cườm) phường Tân Hiệp".

Quyết định số 2000/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây lắp". Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán được phê duyệt là 6.709.550.900 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, với thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

"Một mình một chợ" trúng thầu sát giá

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành vào ngày 27/10/2025, chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Liên danh SACOCON. Do không có đối thủ cạnh tranh, liên danh này đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 176/025/BCĐG-DCD ngày 29/10/2025 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Sài Gòn DCD lập, Liên danh Sacocon được đánh giá "Đạt" ở tất cả các nội dung.

Kết quả, UBND phường Tân Hiệp đã phê duyệt cho Liên danh Sacocon (gồm Công ty TNHH Sacocon và Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Hân Phát) trúng thầu với giá 6.642.461.923 đồng. So với giá gói thầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước là hơn 67 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1%.

Việc trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đặc biệt trong bối cảnh chỉ có một nhà thầu tham dự, thường đặt ra những dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu.

Năng lực của Liên danh nhà thầu ra sao?

Theo dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu, cả hai thành viên trong liên danh đều là những cái tên có tần suất trúng thầu khá dày đặc, đặc biệt là trong năm 2025.

Thành viên thứ nhất, Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Hân Phát (Mã số doanh nghiệp: 3502291365), có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Tổ 49 Ấp Liên Lộc, Xã Châu Đức, TP.Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này có lịch sử tham gia 32 gói thầu, trong đó đã trúng tới 27 gói, tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 84%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (cả độc lập và liên danh) lên tới hơn 184 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong năm 2025 (tính đến tháng 10), Hồng Hân Phát đã tham gia 10 gói thầu và được công bố trúng 6 gói. Ngoài gói thầu tại phường Tân Hiệp, doanh nghiệp này còn trúng các gói thầu lớn khác như: Gói thầu xây lắp tại Bà Rịa - Vũng Tàu (hơn 7,2 tỷ đồng), các gói thầu thi công xây dựng tại TP.HCM do Công ty CP Môi trường Nước Tư vấn Xây dựng Thương mại Miền Nam mời thầu. Điểm chung của các gói thầu này là tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán thường xuyên ở mức trên 99%, tức tỷ lệ tiết kiệm "rất thấp".

Thành viên thứ hai, Công ty TNHH Sacocon (Mã số doanh nghiệp: 0313146335), có trụ sở tại phường An Khánh, TP.HCM. Nhà thầu này đã tham gia 15 gói thầu, trúng 6 gói. Riêng năm 2025, Sacocon cũng ghi nhận trúng 5 gói thầu, phần lớn là trong vai trò liên danh với Hồng Hân Phát hoặc thực hiện các gói thầu tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá tuy không vi phạm quy định nếu quy trình tuân thủ đúng pháp luật, nhưng lại chưa thể hiện được tính cạnh tranh cao về giá - một trong những yếu tố quan trọng để tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rất rõ về việc đánh giá năng lực nhà thầu. Việc các nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu trong một khoảng thời gian ngắn (như trường hợp của Hồng Hân Phát và Sacocon trong năm 2025) đòi hỏi chủ đầu tư và tổ chuyên gia phải kiểm tra kỹ lưỡng về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công để đảm bảo nhà thầu không bị "quá tải", dẫn đến chậm tiến độ hoặc ảnh hưởng chất lượng công trình.

Việc Liên danh Sacocon - Hồng Hân Phát trúng thầu tại dự án đường Tân Hiệp 50 là tín hiệu vui cho doanh nghiệp, song dư luận và người dân địa phương cũng kỳ vọng chủ đầu tư sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo từng đồng vốn ngân sách bỏ ra (dù tiết kiệm thấp) phải mang lại công trình chất lượng tương xứng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.