Gói thầu 7,9 tỷ ở Thủ Đức: Nghiệp Phát trúng thầu sau khi 2 đối thủ bị loại

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát trúng gói thầu hơn 7,2 tỷ đồng tại Thủ Đức, trong bối cảnh 2/4 đối thủ bị loại vì không đáp ứng kỹ thuật.

Ngày 30/10/2025, ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), đã ký Quyết định số 252/QĐ-PTHT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) cho "Gói thầu số 4: Xây lắp" (Mã TBMT: IB2500431717). Gói thầu thuộc dự án Sửa chữa vỉa hè đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, phường Tăng Nhơn Phú A.

Quyết định số 252/QĐ-PTHT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 4: Xây lắp". Nguồn: MSC

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát (MST 0313111967). Giá trúng thầu là 7.220.356.054 đồng, trong khi giá dự toán của gói thầu là 7.913.986.909 đồng. Như vậy, gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm 693,6 triệu đồng (tương đương 8,76%).

Hai nhà thầu bị loại vì kỹ thuật

Biên bản mở thầu ngày 12/10/2025 cho thấy, Gói thầu số 4: Xây lắp thu hút 5 nhà thầu tham dự. Quá trình đánh giá E-HSDT do đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia) thực hiện, được ghi nhận tại Báo cáo số 383/BCĐG-TLG ngày 28/10/2025.

Theo báo cáo, 5 nhà thầu đều được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ. Tuy nhiên, đến vòng đánh giá Năng lực, Kinh nghiệm và Kỹ thuật, đã có 2 nhà thầu phải dừng bước.

· Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Lợi: Mặc dù có giá dự thầu thấp nhất (7.137.895.706 đồng), nhà thầu này bị đánh giá "Không đạt" về Năng lực và Kinh nghiệm. Báo cáo đánh giá cũng thuyết minh E-HSDT của nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, cụ thể: "không có bản vẽ biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục" và "không có trình bày biện pháp đảm bảo chất lượng cho công tác 'Lu nền vỉa hè K>=0.90'".

· Công ty Cổ phần Xây dựng Hoa Sen: Nhà thầu này cũng bị đánh giá "Không đạt" về Năng lực và Kinh nghiệm. Đồng thời, báo cáo nêu rõ, khi được yêu cầu làm rõ E-HSDT (theo Công văn số 04/PTHT-LRHSDT-HS ngày 21/10/2025), Công ty Cổ phần Xây dựng Hoa Sen đã "Hết hạn làm rõ, nhà thầu không trả lời". Do đó, nhà thầu bị kết luận không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Sau khi 2 nhà thầu trên bị loại, cuộc đua còn lại 3 nhà thầu. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát được xếp hạng 1 với giá 7,22 tỷ đồng; xếp thứ 2 là Liên danh Man Thiện (7,32 tỷ đồng) và thứ 3 là Công ty TNHH Xây dựng Công trình Giao thông Cường Lộc (7,67 tỷ đồng).

"Duyên" đặc biệt với một chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát có mã số thuế 0313111967, trụ sở tại 53 Đường 12, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp thành lập năm 2015, được xếp loại doanh nghiệp nhỏ , do ông Hồ Xuân Tân làm đại diện pháp luật.

Dữ liệu thống kê về hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát cho thấy một số điểm đáng chú ý. Tính riêng trong năm 2025 (đến ngày 03/11/2025), doanh nghiệp này tham gia 16 gói thầu, trúng 4, trượt 9 và 3 gói chưa có kết quả .

Điều thú vị là, tại chính Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức, dữ liệu cho thấy Nghiệp Phát từng tham gia "Gói thầu số 4: Xây lắp" vào ngày 27/08/2025 với tư cách "Liên danh chính" và bị trượt thầu. Ở lần "ra quân" thứ hai (ngày 30/10/2025), khi tham gia độc lập, doanh nghiệp này đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, "duyên" trúng thầu của Nghiệp Phát thể hiện rõ nét nhất tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp theo phân chia địa giới hành chính mới, trước đây là Tiền Giang).

Theo thống kê, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nghiệp Phát đã tham gia 20 gói thầu do CĐT này mời thầu. Kết quả, doanh nghiệp này đã trúng 19 gói và chỉ trượt 1 gói (tỷ lệ trúng thầu lên tới 95%). Tổng giá trị trúng thầu của 19 gói này là 88.431.600.000 đồng.

Một trong những mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu (số 22/2023/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Dữ liệu thống kê cũng chỉ ra, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Nghiệp Phát tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho là 97,61%.

Con số này đồng nghĩa với việc, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách nhà nước tại 19 gói thầu mà Nghiệp Phát trúng ở CĐT này chỉ là 2,39%. Tỷ lệ tiết kiệm thấp, kết hợp với tần suất trúng thầu dày đặc (19/20 gói), đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và hiệu quả kinh tế trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho.