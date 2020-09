Nhìn tai nhận ngay ra đàn ông thông minh tài giỏi hay cẩn trọng

Vị trí đôi tai: Nếu một người đàn ông có vị trí tai được xác định dựa vào độ cao thấp của tai so với đôi mắt của họ. Nếu đàn ông có tướng tai cao hơn lông mày thì chắc chắn thông minh, giàu có. Ngược lại thì cuộc sống sẽ nghèo khổ hoặc chỉ rơi vào mức bình thường. Những người có tướng tai cao hơn lông mày thì tính cách rất chu đáo, cẩn thận, có quý nhân phù trợ nên khi trưởng thành, họ sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Kích thước và đường nét của tai: Theo nhân tướng học, một người đàn ông tướng tai to và đường nét tai rõ ràng chắc chắn sống trường thọ và có tương lai tốt đẹp cuộc sống vô cùng viên mãn dễ thành quan lớn. Với những người sở hữu đôi tai nhỏ thường rất thận trọng, chu đáo, trước khi quyết định việc gì họ cũng suy nghĩ rất kỹ càng. Nhưng do tính cách này họ khó thành công trong việc lớn. Cuộc sống của những người này chỉ ở mức bình thường không giàu cũng không nghèo. Xem tướng tai qua dái tai: Theo phong thủy thì dái tai dày thì là người vô cùng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, với những người có dái tai to và hơi xệ xuống thì đây chính là tướng tai phú quý vì người sở hữu tướng tai này thường rất dư giả về tiền bạc, nhất về mặt kinh doanh. Bởi họ là những người nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội kiếm tiền nên dễ dàng giàu có. Ngược lại, với những người sở hữu dái tai nhỏ thường sống rất thực dụng, coi trọng chuyện tiền bạc, hay so đo, tính toán và thậm chí còn bất chấp thủ đoạn chỉ vì lợi ích cá nhân nên sống đơn độc không có người thân bạn bè bên cạnh. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo).

Vị trí đôi tai: Nếu một người đàn ông có vị trí tai được xác định dựa vào độ cao thấp của tai so với đôi mắt của họ. Nếu đàn ông có tướng tai cao hơn lông mày thì chắc chắn thông minh, giàu có. Ngược lại thì cuộc sống sẽ nghèo khổ hoặc chỉ rơi vào mức bình thường. Những người có tướng tai cao hơn lông mày thì tính cách rất chu đáo, cẩn thận, có quý nhân phù trợ nên khi trưởng thành, họ sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Kích thước và đường nét của tai: Theo nhân tướng học, một người đàn ông tướng tai to và đường nét tai rõ ràng chắc chắn sống trường thọ và có tương lai tốt đẹp cuộc sống vô cùng viên mãn dễ thành quan lớn. Với những người sở hữu đôi tai nhỏ thường rất thận trọng, chu đáo, trước khi quyết định việc gì họ cũng suy nghĩ rất kỹ càng. Nhưng do tính cách này họ khó thành công trong việc lớn. Cuộc sống của những người này chỉ ở mức bình thường không giàu cũng không nghèo. Xem tướng tai qua dái tai: Theo phong thủy thì dái tai dày thì là người vô cùng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, với những người có dái tai to và hơi xệ xuống thì đây chính là tướng tai phú quý vì người sở hữu tướng tai này thường rất dư giả về tiền bạc, nhất về mặt kinh doanh. Bởi họ là những người nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, biết nắm bắt cơ hội kiếm tiền nên dễ dàng giàu có. Ngược lại, với những người sở hữu dái tai nhỏ thường sống rất thực dụng, coi trọng chuyện tiền bạc, hay so đo, tính toán và thậm chí còn bất chấp thủ đoạn chỉ vì lợi ích cá nhân nên sống đơn độc không có người thân bạn bè bên cạnh. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo).