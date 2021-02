Ngày vía thần tài: Kê bàn thờ, cúng thế nào... rước lộc vào nhà?

Nhiều gia đình ở Việt Nam cần chú ý đến việc bài trí bàn thờ Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc trong ngày vía Thần Tài. Trong số này có việc bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa đặt dưới đất, nơi trang nghiêm hướng ra cửa chính hoặc gần cửa chính. Trên bàn thờ Thần Tài, tượng Thần Tài - Thổ Địa thường được làm bằng sứ và đặt hai bên. Vị trí đặt tượng nhìn từ ngoài vào: tượng Thần Tài bên trái, tượng Thổ Địa bên phải. Tượng Phật Di Lặc thường được đặt bên trên ban thờ Thần Tài. Gia chủ nên đặt hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy ở giữa hai tượng Thần Tài - Thổ Địa. Đây là những vật tượng trưng cho cuộc sống no đủ, êm ấm. Những thứ này được đặt từ đầu năm cho tới cuối năm mới được đem thay. Bát nhang được đặt giữa ban thờ và tuyệt đối không được xê dịch, di chuyển. Các gia đình chuẩn bị hoa tươi, quả tươi, thường là mâm/đĩa ngũ quả. Mỗi gia đình chuẩn bị 5 chén nước xếp hình chữ thập đặt trên bàn thờ tượng trưng cho ngũ hành và ngũ phương phát triển. Thêm nữa, 5 củ tỏi được đặt vào trong một chiếc đĩa nhỏ trên bàn thờ với ý nghĩa xua đuổi ma quỷ. Gia chủ bày trí một bát nước đầy rắc cánh hoa hồng ở trên. Việc làm này tượng trưng cho tiền bạc không bị trôi đi. Bát nước thường được đặt trên nền đất ngoài cùng ban thờ. Cuối cùng, tượng Ông Cóc đặt bên trái ban thờ với ý nghĩa đón sinh khí, tài lộc. Ban ngày quay tượng ra ngoài trong khi buổi tối quay vào trong. Bài cúng Thần Tài năm Tân Sửu 2021: Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Kính lạy Ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần. Con kính lạy Ngài Đông Trù Tư mệnh, Táo phủ, Thần quân. Con kính lạy Thần Tài vị tiền. Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. Tín chủ con là... Ngụ tại... Hôm nay là ngày… tháng.... năm... Tín chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền. Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Mời độc giả xem video: Tấp nập mua vàng ngày Vía Thần Tài. Nguồn: Tin Tức VTV24.

