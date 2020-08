6 nét thể hiện đàn ông thông minh, giàu có, yêu vợ hết mực

Đàn ông mắt phượng: Một đôi mắt dài, mảnh và sâu chính là mắt phượng. Đây là nét tướng bộc lộ khả năng tư duy, sự khôn ngoan hơn người của chủ nhân. Đàn ông mắt phượng là người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân nâng đỡ hết lòng. Không chỉ có tiền, mẫu đàn ông này còn có địa vị trong xã hội, được nhiều người nể trọng. Nếu chọn đúng ngành nghề để theo đuổi họ sẽ làm rạng danh gia đình, đảm bảo cho vợ con cuộc sống ấm no cả đời. Sống mũi cao và thẳng: Theo nhân tướng học, sống mũi cao và thẳng đích thị là tướng mũi của người đàn ông có trí thông minh, tài ba xuất chúng. Bản mệnh sẵn sàng đối đầu với khó khăn để có được sự thành công trong công việc. Bên cạnh đó, quý ông này cũng không thích phụ thuộc vào ai, luôn muốn tự mình vươn lên và phấn đấu hết mình. Vận đào hoa cũng luôn đeo bám quý ông này nhưng nhờ bản lĩnh của mình, họ vẫn một lòng một dạ với bạn đời. Mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng nếu lấy được người chồng có đặc điểm này thì bạn cứ yên tâm rằng họ rất chung tình, không lăng nhăng. Hậu vận vợ chồng cực kỳ giàu sang, có phúc. Đàn ông có đôi tai cao: Đôi tai cao là khi đỉnh vành tai cao hơn so với mắt hoặc ngang với lông mày nổi tiếng thông minh, sáng tạo và rất có chí làm giàu. Đây là người thấy gian nan mà không bỏ cuộc nên sẽ công thành danh toại, tiền chất chật nhà. Không chỉ giàu sang, họ còn là người đàn ông trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con. Đàn ông cằm tròn, cân đối: Người có chiếc cằm tròn sống trách nhiệm, nghĩa khí và luôn hết lòng với vợ con. Một khi đã kết hôn thì dù đàn bà khác có dùng đủ cách để dụ dỗ họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không bao giờ bội bạc. Nhân tướng học cho rằng cằm của một người đại diện cho kho của cải của họ. Nếu đàn ông sở hữu chiếc cằm tròn, cân đối nghĩa là kho của cải sẽ luôn đầy ắp tiền tài, cứ vơi lại đầy. Càng về hậu vận họ càng phát tài phát lộc, an yên hưởng phúc. Tai to mặt lớn: Tai to, dài là tướng mạo được coi là tướng tai nhà Phật. Người sở hữu tướng tai này thường là người sống rất thọ, phú quý trọn đời. Ngoài ra, trong tai có mọc lông tơ cũng là tướng trường thọ. Vầng trán cao, rộng: Đàn ông sở hữu vầng trán cao rộng thuộc tuýp người thông minh, tài giỏi, có óc quan sát, sự nghiệp thành công và rất dễ làm giàu. Họ thường có được sự tu dưỡng nghiêm túc về đạo đức và trí tuệ, nên rất được mọi người nể trọng, tin phục. Người sở hữu vầng trán cao rộng luôn biết suy nghĩ chín chắn, tính trước chu toàn, "lo trước cái lo của thiên hạ". Không chỉ vậy, họ còn có thể kiềm chế bản thân, hành sự thận trọng, tiền đồ vô cùng rộng mở. (Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).

