Phối hợp liên viện giành sự sống cho bệnh nhân vết thương thấu tim nguy kịch

Vết thương thấu tim, tràn máu trung thất

Vào lúc 19h43 ngày 15/9/2025, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân S.V.T. (33 tuổi, Mông Dương - Quảng Ninh) được nhân viên y tế Công ty Than Mông Dương chuyển đến trong tình trạng chảy máu nhiều vùng ngực trái.

Khoảng 35 phút trước đó, bệnh nhân được hai người khác đưa vào Trạm Y tế Công ty Than Mông Dương để cấp cứu vết thương vùng ngực trái, gây chảy máu nhiều. Bệnh nhân được sơ cứu băng ép cầm máu tại Trạm Y tế, sau đó chuyển bằng xe cứu thương của công ty đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Khi tiếp nhận tại Phòng khám Cấp cứu, bệnh nhân tỉnh, kích thích, thở mùi rượu, mạch nhanh 115 lần/phút, huyết áp 105/80 mmHg, SPO₂ 99%, có 01 vết thương sắc gọn ở khoang liền sườn 4-5 đường cạnh ức trái, kích thước ~ 1x0,5cm bờ sắc gọn, chưa rõ độ sâu, có chảy máu qua vết thương, nghi ngờ vết thương tim.

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành băng ép vết thương, siêu âm tim cấp cứu tại giường, siêu âm màng phổi - ổ bụng, đặt nội khí quản, an thần, vận mạch, truyền dịch… và thực hiện các xét nghiệm cấp cứu khác. Siêu âm tim có hình ảnh tràn máu màng ngoài tim ~36 mm, gây chèn ép thất phải.

Vết thương thấu tim - Ảnh BVCC

Trước tình trạng nguy kịch ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, BS.CKI Lý Văn Bằng (Trưởng kíp trực) đã báo cáo lãnh đạo trực bệnh viện và hội chẩn khẩn cấp - thống nhất phương án chuyển tuyến khẩn lên Trung tâm Can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, liên hệ ngay với đơn vị này để sẵn sàng phối hợp tiếp nhận bệnh nhân. Hồi 20h20, bệnh nhân được chuyển an toàn lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, kíp phẫu thuật chuyên khoa tim mạch túc trực sẵn, khẩn trương tiếp nhận, thăm khám và tiến hành các thăm dò cận lâm sàng tại chỗ, sau đó bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật xử trí vết thương tim cấp cứu.

Báo động đỏ xuyên đêm cứu bệnh nhân

Xác định đây là trường hợp sốc mất máu do vết thương thấu tim đặc biệt nguy kịch, ngay khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo cấp cứu và lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ” liên viện, huy động khẩn cấp các kíp Ngoại tim mạch - lồng ngực, gây mê, tim phổi nhân tạo, đồng thời chuẩn bị phòng mổ tim, trang thiết bị và dự trù máu sẵn sàng cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ, các ê-kíp phối hợp vừa hồi sức, vừa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Kíp mổ mở ngực kiểm tra vết thương tim.

Kíp phẫu thuật gồm BS.CKI Bùi Văn Dũng, Phó khoa Ngoại, bác sĩ Ngô Xuân Ban và kíp tim phổi nhân tạo do Ths.Bs Ngô Văn Tuấn phụ trách cùng kíp gây mê của bác sĩ Phạm Văn Hiệu phối hợp thực hiện. Bệnh nhân được thiết lập chạy máy tim phổi để hỗ trợ phẫu thuật viên sửa chữa các tổn thương tim.

Sau khi mở xương ức, phẫu thuật viên phát hiện vết thương thành ngực xuyên thủng màng tim vào thất phải dài khoảng 1cm đang rỉ máu. Khoang màng tim có khoảng 250ml máu cục kèm máu loãng. Kíp phẫu thuật khâu phục hồi vết thương thất phải, cầm máu và đặt dẫn lưu màng ngoài tim.

Sau gần 4 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, huyết động ổn định, tiếp tục được chăm sóc tích cực tại phòng Hậu phẫu.

Bác sĩ Dũng thăm khám lại sức khỏe bệnh nhân sau ca phẫu thuật tim - Ảnh BVCC

Trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân T., bác sĩ CKI Bùi Văn Dũng – Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Đây là một ca bệnh đặc biệt nguy kịch. Vết thương xuyên thủng thất phải chỉ khoảng 1cm nhưng đã khiến bệnh nhân rơi vào sốc mất máu, nguy cơ tử vong rất cao.

Thực tế, nhiều trường hợp tương tự không kịp đến được bệnh viện mà đã ngừng tim ngay tại hiện trường hoặc trên đường cấp cứu. Trường hợp này, bệnh nhân T. may mắn vì vị trí tổn thương nhỏ, được cục máu đông tạm thời chèn giữ, đồng thời được tuyến dưới cấp cứu đúng cách và chuyển viện kịp thời. Các ê-kíp đã thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể trước khi mở xương ức, vừa hồi sức vừa tiến hành phẫu thuật giúp ca mổ an toàn.

Với chấn thương tim, thời gian là yếu tố quyết định và mỗi phút trôi qua đều mang tính sống còn. Sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, kịp thời kích hoạt quy trình báo động đỏ và sự phối hợp cấp cứu chặt chẽ giữa các kíp ngoại – gây mê hồi sức – tim phổi nhân tạo mà bệnh nhân vết thương thấu tim đã vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi tích cực”.

Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt, đã ngồi dậy được - Ảnh BVCC