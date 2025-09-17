Hà Nội

Phối hợp liên viện giành sự sống cho bệnh nhân vết thương thấu tim nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cấp cứu kịp thời, phối hợp liên viện giành lại sự sống cho bệnh nhân bị vết thương thấu tim nguy kịch.

Thúy Nga

Vết thương thấu tim, tràn máu trung thất

Vào lúc 19h43 ngày 15/9/2025, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân S.V.T. (33 tuổi, Mông Dương - Quảng Ninh) được nhân viên y tế Công ty Than Mông Dương chuyển đến trong tình trạng chảy máu nhiều vùng ngực trái.

Khoảng 35 phút trước đó, bệnh nhân được hai người khác đưa vào Trạm Y tế Công ty Than Mông Dương để cấp cứu vết thương vùng ngực trái, gây chảy máu nhiều. Bệnh nhân được sơ cứu băng ép cầm máu tại Trạm Y tế, sau đó chuyển bằng xe cứu thương của công ty đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Khi tiếp nhận tại Phòng khám Cấp cứu, bệnh nhân tỉnh, kích thích, thở mùi rượu, mạch nhanh 115 lần/phút, huyết áp 105/80 mmHg, SPO₂ 99%, có 01 vết thương sắc gọn ở khoang liền sườn 4-5 đường cạnh ức trái, kích thước ~ 1x0,5cm bờ sắc gọn, chưa rõ độ sâu, có chảy máu qua vết thương, nghi ngờ vết thương tim.

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành băng ép vết thương, siêu âm tim cấp cứu tại giường, siêu âm màng phổi - ổ bụng, đặt nội khí quản, an thần, vận mạch, truyền dịch… và thực hiện các xét nghiệm cấp cứu khác. Siêu âm tim có hình ảnh tràn máu màng ngoài tim ~36 mm, gây chèn ép thất phải.

thau-tim-1.jpg
Vết thương thấu tim - Ảnh BVCC

Trước tình trạng nguy kịch ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, BS.CKI Lý Văn Bằng (Trưởng kíp trực) đã báo cáo lãnh đạo trực bệnh viện và hội chẩn khẩn cấp - thống nhất phương án chuyển tuyến khẩn lên Trung tâm Can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, liên hệ ngay với đơn vị này để sẵn sàng phối hợp tiếp nhận bệnh nhân. Hồi 20h20, bệnh nhân được chuyển an toàn lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, kíp phẫu thuật chuyên khoa tim mạch túc trực sẵn, khẩn trương tiếp nhận, thăm khám và tiến hành các thăm dò cận lâm sàng tại chỗ, sau đó bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật xử trí vết thương tim cấp cứu.

Báo động đỏ xuyên đêm cứu bệnh nhân

Xác định đây là trường hợp sốc mất máu do vết thương thấu tim đặc biệt nguy kịch, ngay khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo cấp cứu và lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ” liên viện, huy động khẩn cấp các kíp Ngoại tim mạch - lồng ngực, gây mê, tim phổi nhân tạo, đồng thời chuẩn bị phòng mổ tim, trang thiết bị và dự trù máu sẵn sàng cấp cứu. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ, các ê-kíp phối hợp vừa hồi sức, vừa tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

thau-tim-qn2.jpg
Kíp mổ mở ngực kiểm tra vết thương tim.

Kíp phẫu thuật gồm BS.CKI Bùi Văn Dũng, Phó khoa Ngoại, bác sĩ Ngô Xuân Ban và kíp tim phổi nhân tạo do Ths.Bs Ngô Văn Tuấn phụ trách cùng kíp gây mê của bác sĩ Phạm Văn Hiệu phối hợp thực hiện. Bệnh nhân được thiết lập chạy máy tim phổi để hỗ trợ phẫu thuật viên sửa chữa các tổn thương tim.

Sau khi mở xương ức, phẫu thuật viên phát hiện vết thương thành ngực xuyên thủng màng tim vào thất phải dài khoảng 1cm đang rỉ máu. Khoang màng tim có khoảng 250ml máu cục kèm máu loãng. Kíp phẫu thuật khâu phục hồi vết thương thất phải, cầm máu và đặt dẫn lưu màng ngoài tim.

Sau gần 4 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, huyết động ổn định, tiếp tục được chăm sóc tích cực tại phòng Hậu phẫu.

thau-tim-2.jpg
Bác sĩ Dũng thăm khám lại sức khỏe bệnh nhân sau ca phẫu thuật tim - Ảnh BVCC

Trực tiếp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân T., bác sĩ CKI Bùi Văn Dũng – Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Đây là một ca bệnh đặc biệt nguy kịch. Vết thương xuyên thủng thất phải chỉ khoảng 1cm nhưng đã khiến bệnh nhân rơi vào sốc mất máu, nguy cơ tử vong rất cao.

Thực tế, nhiều trường hợp tương tự không kịp đến được bệnh viện mà đã ngừng tim ngay tại hiện trường hoặc trên đường cấp cứu. Trường hợp này, bệnh nhân T. may mắn vì vị trí tổn thương nhỏ, được cục máu đông tạm thời chèn giữ, đồng thời được tuyến dưới cấp cứu đúng cách và chuyển viện kịp thời. Các ê-kíp đã thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể trước khi mở xương ức, vừa hồi sức vừa tiến hành phẫu thuật giúp ca mổ an toàn.

Với chấn thương tim, thời gian là yếu tố quyết định và mỗi phút trôi qua đều mang tính sống còn. Sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, kịp thời kích hoạt quy trình báo động đỏ và sự phối hợp cấp cứu chặt chẽ giữa các kíp ngoại – gây mê hồi sức – tim phổi nhân tạo mà bệnh nhân vết thương thấu tim đã vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi tích cực”.

thau-tim-3.jpg
Bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt, đã ngồi dậy được - Ảnh BVCC

Vết thương tim là chấn thương nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Chỉ những cơ sở y tế đã triển khai phẫu thuật tim hở, đầy đủ trang thiết bị cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu mới có thể thực hiện ca mổ.

Ca phẫu thuật đêm qua đã giành lại sự sống cho bệnh nhân T. trong gang tấc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống khẩn cấp cũng như sự phối hợp chuyên môn của các đơn vị y tế đã mang lại cơ hội sống quý giá cho người bệnh.

Sống Khỏe

Cứu người đàn ông tự đâm mình thủng tim, gan

Kích hoạt báo động đỏ, phối hợp các chuyên khoa đã kịp thời cứu sống người bệnh bị vết thương thấu bụng - ngực, ngừng tim.

Bệnh nhân M.Đ.M 46 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do có nhiều vết thương đâm vào bụng, xuyên lên ngực gây thủng gan, thủng tim và 3 lần ngừng tuần hoàn (ngừng tim). Sau khi được các bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Ngoại Tiêu hóa - Gan mật, Gây mê hồi sức cùng phối hợp phẫu thuật kịp thời và hơn 20 ngày được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) người bệnh đã hồi phục, được xuất viện trở về nhà.

thau-tim.jpg
Tập thể các bác sĩ tham gia điều trị chụp ảnh với người bệnh M -Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

“Báo động đỏ" giành giật sự sống cho nam thanh niên bị đâm thấu tim

Đêm trực ngày 7/12, kíp trực cấp cứu tại khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một người bệnh nam (16 tuổi ở Hà Nội) vào viện với vết thương ngực hở vị trí cạnh núm vú trái. Vết thương đã đâm thấu tim nạn nhân.

Ấn nút báo động đỏ huy động toàn bộ lực lượng cấp cứu người bệnh

TS.BS Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E, cho biết, trong đêm trực ngày 7/12 nhận được cuộc điện thoại từ Trung tâm cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh - Hà Nội về trường hợp một nam thanh niên, 16 tuổi, bị thương ở ngực hở vị trí cạnh núm vú trái.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Kỳ tích cứu sống người bệnh đã ngừng tim do vết thương thấu tim, phổi

Vết thương đâm thấu tim luôn là một tình huống cấp cứu tối khẩn cấp. Việc cứu sống người bệnh phụ thuộc vào thời gian vàng trong cấp cứu và khả năng xử lý chính xác, nhanh chóng, cũng như thiết bị hiện đại như máy tim phổi nhân tạo…

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận trường hợp người bệnh NVD 49 tuổi ở Phú Thọ, trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Người bệnh được chuyển từ Trung tâm Y tế tuyến huyện đến với chẩn đoán: Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc giảm thể tích do vết thương đâm thấu tim, phổi.

Theo lời kể từ gia đình, trong một sự cố bất ngờ, người bệnh bị đâm vào vùng thành bên ngực trái, đã được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Xem chi tiết

