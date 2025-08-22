Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu người đàn ông tự đâm mình thủng tim, gan

Kích hoạt báo động đỏ, phối hợp các chuyên khoa đã kịp thời cứu sống người bệnh bị vết thương thấu bụng - ngực, ngừng tim.

- TS.BS Lô Quang Nhật

Bệnh nhân M.Đ.M 46 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do có nhiều vết thương đâm vào bụng, xuyên lên ngực gây thủng gan, thủng tim và 3 lần ngừng tuần hoàn (ngừng tim). Sau khi được các bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Ngoại Tiêu hóa - Gan mật, Gây mê hồi sức cùng phối hợp phẫu thuật kịp thời và hơn 20 ngày được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) người bệnh đã hồi phục, được xuất viện trở về nhà.

thau-tim.jpg
Tập thể các bác sĩ tham gia điều trị chụp ảnh với người bệnh M -Ảnh BVCC

Khi tiếp nhận, trên người anh M có nhiều vết thương sắc nhọn vùng thượng vị, kích thước 6x4cm do người bệnh tự dùng dao gây thương tích. Nhận định đây là trường hợp có thể phối hợp giữa vết thương thấu bụng - ngực và cần phải được phẫu thuật khẩn cấp, ngay lập tức hệ thống “báo động đỏ bệnh viện” được kích hoạt.

Người bệnh nhanh chóng được đưa vào phòng mổ, mặc dù huyết áp đã tụt thấp rồi ngừng tim.

Trong suốt 2h đồng hồ phẫu thuật căng thẳng, kíp phẫu thuật tim mạch do Tiến sĩ Lô Quang Nhật, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực làm trưởng kíp phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật cho người bệnh gặp rất nhiều khó khăn do mất nhiều máu kèm tạo máu cục khoang màng tim, chèn ép tim và ngừng tuần hoàn đến 3 lần.

Với quyết tâm cứu sống người bệnh, toàn kíp mổ đã có sự phối hợp chặt chẽ và dùng nhiều biện pháp để đưa nhịp tim của người bệnh quay trở lại như: Mổ cấp cứu, thăm dò, xử trí theo thương tổn của vết thương; Ép tim, đặt đường truyền vào tĩnh mạch lớn để truyền dịch, truyền máu cùng nhóm, hạ thân nhiệt...

Khi tiến hành mở bụng theo vết thương, máu đỏ tươi trào ra ồ ạt qua đường thủng gan xuyên qua cơ hoành lên ngực, lúc này người bệnh tiếp tục ngừng tuần hoàn.

Sau khi được ép tim ngoài lồng ngực (bác sĩ dùng tay trực tiếp xoa bóp tim) 2 lần, dù người bệnh đã có nhịp tim trở lại nhưng máu vẫn chảy ồ ạt qua vết thương. Nhận định đây là trường hợp có thương tổn tim, kíp phẫu thuật nhanh chóng phối hợp để mở ngực kiểm soát, xử trí vết thương.

Tuy nhiên khi mở khoang màng ngoài tim thấy nhiều máu cục, máu đông, mỏm tim phần buồng thất thủng rách phức tạp với 5 lỗ thủng, đặc biệt có vết thương dài gần 3 cm gây máu chảy ồ ạt.

Lúc này, người bệnh lại ngừng tim một lần nữa, phẫu thuật viên chính vừa tiến hành xoa bóp, ép tim trong lồng ngực, vừa khẩn trương khâu những chỗ thủng rách của tâm thất, vừa bảo tồn tối đa những nhánh mạch vành tổn thương. Người bệnh đã được truyền 5 lít máu và các chế phẩm trong suốt cuộc mổ.

Sau phẫu thuật, điều kì diệu đã xảy ra, trái tim người bệnh đã đập trở lại và đáp ứng tốt với thuốc vận mạch, kiểm tra không thấy ruột bị thương tổn, máu đã được cầm qua vết thương, người bệnh nhanh chóng được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiến hành các biện pháp hồi sức chuyên sâu. Sau phẫu thuật 7 ngày, người bệnh đã tỉnh và không cần phải sử dụng thuốc vận mạch.

Ca mổ thành công, người bệnh được cứu sống và xuất viện trở về nhà. Đây thực sự là một thành công lớn của kíp phẫu thuật Tim - Mạch liên khoa, khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, phẫu thuật viên ở Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên mỗi ngày mỗi tiến bộ, mở ra những cơ hội được sống cho thêm nhiều người bệnh nguy kịch.

TS.BS Lô Quang Nhật (Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên)

#người bệnh thủng tim gan #cứu sống bệnh nhân nguy kịch #phẫu thuật cấp cứu tim gan #ngừng tuần hoàn 3 lần #kỹ thuật mổ tim lồng ngực #vết thương thấu bụng ngực

Bài liên quan

Y học và đời sống

“Báo động đỏ" giành giật sự sống cho nam thanh niên bị đâm thấu tim

Đêm trực ngày 7/12, kíp trực cấp cứu tại khoa Cấp cứu Bệnh viện E tiếp nhận một người bệnh nam (16 tuổi ở Hà Nội) vào viện với vết thương ngực hở vị trí cạnh núm vú trái. Vết thương đã đâm thấu tim nạn nhân.

Ấn nút báo động đỏ huy động toàn bộ lực lượng cấp cứu người bệnh

TS.BS Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E, cho biết, trong đêm trực ngày 7/12 nhận được cuộc điện thoại từ Trung tâm cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh - Hà Nội về trường hợp một nam thanh niên, 16 tuổi, bị thương ở ngực hở vị trí cạnh núm vú trái.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Kỳ tích cứu sống người bệnh đã ngừng tim do vết thương thấu tim, phổi

Vết thương đâm thấu tim luôn là một tình huống cấp cứu tối khẩn cấp. Việc cứu sống người bệnh phụ thuộc vào thời gian vàng trong cấp cứu và khả năng xử lý chính xác, nhanh chóng, cũng như thiết bị hiện đại như máy tim phổi nhân tạo…

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận trường hợp người bệnh NVD 49 tuổi ở Phú Thọ, trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Người bệnh được chuyển từ Trung tâm Y tế tuyến huyện đến với chẩn đoán: Sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc giảm thể tích do vết thương đâm thấu tim, phổi.

Theo lời kể từ gia đình, trong một sự cố bất ngờ, người bệnh bị đâm vào vùng thành bên ngực trái, đã được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cô gái trẻ ngừng tim phổi vì thuốc lá điện tử

Ngoài ảnh hưởng lâu dài đến phổi, hệ thần kinh, thuốc lá điện tử còn gây hại cho tim mạch, làm tăng nguy cơ loạn nhịp và đột tử.

Nhiều người hiện nay sử dụng thuốc lá điện tử với suy nghĩ chúng “an toàn” hoặc “ít độc hại” hơn thuốc lá truyền thống, thậm chí có thể thay thế để cai thuốc.

Tuy nhiên các nghiên cứu y khoa gần đây cho thấy điều ngược lại, ngoài ảnh hưởng lâu dài đến phổi và hệ thần kinh, thuốc lá điện tử còn gây hại cho tim mạch, đặc biệt làm tăng nguy cơ loạn nhịp và đột tử.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lợi ích của sò huyết

Lợi ích của sò huyết

Sò huyết còn gọi là sò trứng hay sò tròn, chứa nhiều chất dinh dưỡng với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng… rất tốt cho sức khỏe.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Gan có vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nhận biết triệu chứng ở giai đoạn sớm có thể giúp chẩn đoán, điều trị kịp thời.