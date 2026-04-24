Phối hợp liên tuyến cứu trẻ 10 tuổi ngừng tim, hôn mê do đuối nước.

Ngày 24/4, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực bệnh viện vừa giành lại sự sống cho bệnh nhi bị đuối nước nguy kịch.



Theo đó, tối ngày 17/4, kíp trực cấp cứu và khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhi D.Đ.K (10 tuổi) được chuyển tuyến lên từ BVĐK khu vực Quảng Yên trong tình trạng sốt cơn, hôn mê, suy hô hấp cấp, đồng tử đều còn phản xạ ánh sáng, được thông khí qua ống nội khí quản, sử dụng an thần, kháng sinh…

Bệnh nhi được chuyển tuyến do đuối nước nguy kịch - Ảnh BVCC

Theo thông tin được cung cấp, trẻ bị đuối nước từ khoảng 16h chiều cùng ngày, trẻ được vớt lên (không rõ thời gian chìm trong nước) trong tình trạng ngừng tim, được nhân viên y tế trạm Y tế phường Hiệp Hòa cấp cứu có tim trở lại sau khoảng 3 phút. Sau đó, trẻ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên xử trí cấp cứu ban đầu và chuyển lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh.

Tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng thông khí qua ống nội khí quản, sốt cao liên tục, bệnh nhân được đánh giá và chuyển lên ngay khoa Hồi sức tích cực với chẩn đoán: suy hô hấp tiến triển nhanh, viêm phổi sau cấp cứu ngừng tuần hoàn do đuối nước; theo dõi tổn thương não.

Kíp trực tại bệnh viện đã huy động nhân lực cùng với các trang thiết bị máy móc hiện đại điều trị cho bệnh nhi: thở máy, chống phù não, kiểm soát thân nhiệt theo mục tiêu, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm nuôi dưỡng, đặt ống thông dạ dày, dùng kháng sinh, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và liên tục theo dõi chỉ số sinh tồn của trẻ.

Bệnh nhi đã hồi phục sau 7 ngày hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Với nỗ lực và chăm sóc tận tâm, sau 7 ngày điều trị kịp thời, các chỉ số sinh tồn của trẻ đã dần trở lại ổn định, không sốt, trẻ tự thở, tự ăn, ngồi chơi, bình phục nhanh cả về sức khỏe lẫn tinh thần và vừa được ra viện trong niềm vui của gia đình cùng các y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện.

Qua trường hợp bệnh nhi D.Đ.K, các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh khuyến cáo mọi người, mọi nhà, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần trang bị cho trẻ và gia đình các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Để phòng tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra, mỗi gia đình hãy ghi nhớ:

- Lựa chọn địa điểm an toàn: Không để trẻ chơi một mình gần khu vực có nước sâu, sóng lớn: ao, hồ, sông, suối, cửa biển… mà không có giám sát, rào chắn, phao cứu sinh…

- Dạy trẻ kỹ năng bơi và phòng tránh đuối nước.

- Che chắn, cảnh báo những nơi nguy hiểm.

- Học cách sơ cứu đuối nước – có thể cứu sống một sinh mạng.

- Xử lý khi gặp tai nạn đuối nước: Khi xảy ra sự cố, cần bình tĩnh thực hiện các bước sơ cứu sau:

Cấp cứu tại chỗ: Hô hoán mọi người trợ giúp. Tuyệt đối không nhảy xuống cứu nếu không biết bơi/kỹ năng cứu đuối. Sử dụng sào, dây thừng hoặc phao để kéo nạn nhân vào bờ an toàn.

Sơ cứu ban đầu: Đặt nạn nhân nơi thoáng khí. Nếu nạn nhân bất tỉnh và ngưng thở/ngưng tim, cần thực hiện ngay kỹ thuật thổi ngạt và ấn tim liên tục trên đường đến bệnh viện. Nếu nạn nhân còn thở, đặt nằm nghiêng để tránh sặc chất nôn.

Chăm sóc sau cứu hộ: Cởi bỏ đồ ướt, giữ ấm cơ thể bằng khăn khô.

Y tế chuyên khoa: Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi nguy cơ khó thở thứ phát (đuối nước cạn), ngay cả khi nạn nhân có vẻ đã tỉnh táo bình thường.

"Đuối nước là mối nguy hiểm không thể bỏ qua. Chỉ một phút lơ là, một khoảnh khắc bất cẩn... có thể để lại hậu quả không thể bù đắp. Phòng tránh tai nạn đuối nước là trách nhiệm của mỗi chúng ta, là hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội", các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh khuyến cáo.

