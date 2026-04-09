Bé ngã ao đuối nước nguy kịch, lời cảnh báo từ chuyên gia

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị đuối nước, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Trẻ bất tỉnh nổi lên mặt nước

Theo người nhà cho biết, trẻ không may bị ngã xuống ao, thời gian ngâm nước không xác định. Khi phát hiện, trẻ đã trong tình trạng bất tỉnh và nổi trên mặt nước. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Tại bệnh viện, trẻ được cấp cứu khẩn trương: Hỗ trợ thở oxy; Sử dụng kháng sinh dự phòng viêm phổi hít; Chụp CT sọ não, X-quang phổi; Thực hiện các xét nghiệm cần thiết; Theo dõi liên tục bằng hệ thống monitor.

Sau quá trình cấp cứu và điều trị tích cực, tình trạng trẻ đã ổn định, hiện đang tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là trường hợp may mắn được phát hiện và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, đuối nước có thể gây tổn thương não, suy hô hấp nặng hoặc tử vong nếu không được cấp cứu đúng cách và nhanh chóng.

Thăm khám cho trẻ đuối nước sau giai đoạn nguy kịch - Ảnh BVCC

Hướng dẫn sơ cứu đuối nước tại cộng đồng

Đưa nạn nhân ra khỏi nước nhanh chóng và an toàn: Đảm bảo an toàn cho người cứu; Đưa trẻ lên bờ, đặt nơi thoáng khí.

Kiểm tra ý thức và hô hấp: Gọi to, lay nhẹ xem trẻ có đáp ứng không; Quan sát lồng ngực xem trẻ còn thở hay không.

Nếu trẻ còn thở: Đặt trẻ nằm nghiêng an toàn; Lau khô, giữ ấm; Nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế.

Nếu trẻ không thở hoặc thở yếu – tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay: Mở đường thở: Ngửa đầu, nâng cằm; Thổi ngạt: 2 hơi chậm, quan sát lồng ngực nâng lên; Ép tim ngoài lồng ngực: Vị trí: 1/2 dưới xương ức; Tần số: 100–120 lần/phút; Độ sâu: khoảng 1/3 lồng ngực; Chu kỳ: 30 ép tim – 2 thổi ngạt.

Gọi cấp cứu hoặc đưa trẻ đến bệnh viện sớm nhất có thể.