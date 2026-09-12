Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu

Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch).

Nhắc đến Tết , bất kể ai cũng muốn một lần được dạo quanh con phố Hàng Mã quen thuộc. Ngay từ khi mới đặt chân tới nơi, muôn sắc vàng đỏ, hồng, xanh ngập tràn khắp các cửa hàng.

Dù có vô vàn đủ phong cách, ngoại nhập, thế nhưng, những năm gần đây, đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại chỗ đứng và khẳng định vị thế trên thị trường. Điều này cho thấy, dù trong thời đại xã hội nào, những nét đẹp văn hóa dân gian cổ truyền, mang đậm nét truyền thống, vẫn luôn được người dân quan tâm và yêu mến, sẽ mãi có giá trị trường tồn với thời gian.

Những em nhỏ được bố mẹ cho dạo chơi phố Hàng Mã, bị thu hút bởi đầu lân, mặt nạ giấy bồi.

Mỗi cửa hàng đều trưng bày nhiều loại đèn dân gian với đủ hình thù đa dạng như đèn lồng, đèn kéo quân, đèn cá chép.

Đèn ông sao, món đồ chơi không thể thiếu cho mỗi dịp Trung thu, dễ dàng bắt gặp từ những sạp hàng ven đường đến cả các cửa hàng lớn.

Không gian lung linh với muôn màu sắc của giấy bóng kính xanh đỏ, những gam màu gắn liền với đồ chơi dân gian Trung thu. (Ảnh: HÀ NHUNG)

Chị Phương Hà, sống tại phường Ba Đình, đang tranh thủ tìm mua cho lớp của con gái mình những món đồ để trang trí lớp học cho dịp Trung thu, chia sẻ: “Năm nay nhiều mặt hàng hơn mọi năm, giá thành cũng không có biến động như năm trước, tôi thấy cũng khá dễ dàng để lựa chọn. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt đó là đồ chơi dân gian, đồ chơi truyền thống nhiều hơn rất nhiều, mà người mua, kể cả các bạn trẻ cũng ưu ái chọn mua đồ chơi truyền thống. Tôi thấy rất vui khi giới trẻ yêu những giá trị văn hóa xưa đến vậy".

Không gian rực rỡ của phố Hàng Mã còn thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp hình. Ai cũng mong sẽ lưu giữ lại cho mình những bức ảnh với nét văn hóa dân gian trong không gian Trung thu truyền thống.

Khách du lịch quan tâm tới những món đồ chơi dân gian như trống bỏi.

Vài năm trở lại đây, con giống bột thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. Với nhiều hình thù đa dạng, phong phú như đầu lân mâm ngũ quả, đàn lợn, các sản phẩm được làm thủ công tỉ mỉ, mô phỏng lại lễ rước đèn Trung thu xưa. Tất cả đều gắn liền với một Tết Trung thu đủ đầy, rộn ràng.

Nghệ nhân làm con giống bột Đặng Văn Hậu chia sẻ: "Hiện nay, nhờ các công nghệ mới nên sản phẩm con giống bột cũng bền hơn, giữ được lâu hơn. Kết hợp với kỹ thuật được các cụ truyền lại, mỗi tác phẩm đều có cho mình “cái hồn” riêng, nhưng vẫn đượm vị cổ truyền, đây là điều tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm của mình".

Mẫu đầu lân được nghệ nhân Đặng Văn Hậu mô phỏng lại theo mẫu chiếc đầu lân trung thu năm 1920.

Ngày càng nhiều người trẻ quan tâm tới đồ chơi Trung thu dân gian

Dù chưa bước vào cao điểm "chính hội", nhưng phố Hàng Mã đã thu hút người dân và du khách quốc tế tới vui chơi, mua sắm.

Cùng với sự phát triển của đồ chơi dân gian, con phố dường như không chỉ là một nơi giao thương, buôn bán mà đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Trung thu về.