Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu
Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch).
Theo Hà Nhung/Nhân Dân
Nhắc đến Tết , bất kể ai cũng muốn một lần được dạo quanh con phố Hàng Mã quen thuộc. Ngay từ khi mới đặt chân tới nơi, muôn sắc vàng đỏ, hồng, xanh ngập tràn khắp các cửa hàng.
Dù có vô vàn đủ phong cách, ngoại nhập, thế nhưng, những năm gần đây, đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại chỗ đứng và khẳng định vị thế trên thị trường. Điều này cho thấy, dù trong thời đại xã hội nào, những nét đẹp văn hóa dân gian cổ truyền, mang đậm nét truyền thống, vẫn luôn được người dân quan tâm và yêu mến, sẽ mãi có giá trị trường tồn với thời gian.
Dù chưa bước vào cao điểm "chính hội", nhưng phố Hàng Mã đã thu hút người dân và du khách quốc tế tới vui chơi, mua sắm.
Cùng với sự phát triển của đồ chơi dân gian, con phố dường như không chỉ là một nơi giao thương, buôn bán mà đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Trung thu về.