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Phố cổ Hà Nội vẫn chắp vá sau nhiều lần thi công hạ tầng ngầm

Sống xanh

Phố cổ Hà Nội vẫn chắp vá sau nhiều lần thi công hạ tầng ngầm

Nhiều dự án được kỳ vọng giúp chỉnh trang đô thị, nhưng việc hoàn trả mặt đường thiếu đồng bộ đang làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan phố cổ và đời sống người dân.

Trường Hân
Những ngày gần đây, đi qua các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Hàng Đồng, Hàng Bồ, Chả Cá, không khó để bắt gặp hình ảnh mặt đường lồi lõm, các mảng nhựa vá chằng chịt, nắp cống nhô cao hoặc thấp hơn mặt đường. Nhiều đoạn đường vừa hoàn trả đã xuất hiện dấu hiệu lún võng, tạo nên diện mạo nham nhở giữa khu phố cổ vốn là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.
Những ngày gần đây, đi qua các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Hàng Đồng, Hàng Bồ, Chả Cá, không khó để bắt gặp hình ảnh mặt đường lồi lõm, các mảng nhựa vá chằng chịt, nắp cống nhô cao hoặc thấp hơn mặt đường. Nhiều đoạn đường vừa hoàn trả đã xuất hiện dấu hiệu lún võng, tạo nên diện mạo nham nhở giữa khu phố cổ vốn là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.
Theo ghi nhận thực tế, phần lớn các vị trí này nằm trong khu vực đang triển khai hoặc vừa hoàn thành các hạng mục cải tạo hạ tầng kỹ thuật ngầm như thay thế đường ống cấp nước, cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông và chỉnh trang đồng bộ hạ tầng đô thị theo nhiều dự án của thành phố.
Theo ghi nhận thực tế, phần lớn các vị trí này nằm trong khu vực đang triển khai hoặc vừa hoàn thành các hạng mục cải tạo hạ tầng kỹ thuật ngầm như thay thế đường ống cấp nước, cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông và chỉnh trang đồng bộ hạ tầng đô thị theo nhiều dự án của thành phố.
Đã có nhiều bài phản ánh trước đó, tuy nhiên, phần đường hoàn trả vẫn chưa thực sự được chỉnh trang để trở lại như hiện trạng ban đầu hoặc đẹp hơn như mong đợi.
Đã có nhiều bài phản ánh trước đó, tuy nhiên, phần đường hoàn trả vẫn chưa thực sự được chỉnh trang để trở lại như hiện trạng ban đầu hoặc đẹp hơn như mong đợi.
Hà Nội liên tục triển khai các chương trình hạ ngầm lưới điện, bó gọn cáp viễn thông nhằm cải thiện mỹ quan và tăng độ an toàn của hệ thống điện. Song song với đó là các dự án cải tạo hệ thống thoát nước, thay thế đường ống nước cũ và sửa chữa các hố ga đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác.
Hà Nội liên tục triển khai các chương trình hạ ngầm lưới điện, bó gọn cáp viễn thông nhằm cải thiện mỹ quan và tăng độ an toàn của hệ thống điện. Song song với đó là các dự án cải tạo hệ thống thoát nước, thay thế đường ống nước cũ và sửa chữa các hố ga đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác.
Việc đầu tư hạ tầng ngầm được đánh giá là cần thiết đối với khu phố cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí sau khi thi công, mặt đường lại được hoàn trả chưa đồng đều. Các vệt nhựa mới và cũ tạo thành những dải gồ ghề kéo dài, khiến phương tiện khi lưu thông phải giảm tốc hoặc đánh lái để tránh.
Việc đầu tư hạ tầng ngầm được đánh giá là cần thiết đối với khu phố cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí sau khi thi công, mặt đường lại được hoàn trả chưa đồng đều. Các vệt nhựa mới và cũ tạo thành những dải gồ ghề kéo dài, khiến phương tiện khi lưu thông phải giảm tốc hoặc đánh lái để tránh.
Tại khu vực nút giao phố Chả Cá và các tuyến kết nối với Hàng Mã, nhiều hố đào phục vụ thi công được che chắn tạm bợ bằng các tấm thép.
Tại khu vực nút giao phố Chả Cá và các tuyến kết nối với Hàng Mã, nhiều hố đào phục vụ thi công được che chắn tạm bợ bằng các tấm thép.
Tuy nhiên, phần tấm thép bị cong vênh, chênh cao so với mặt đường, khiến xe máy đi qua bị xóc mạnh, người đi bộ vấp ngã và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khác.
Tuy nhiên, phần tấm thép bị cong vênh, chênh cao so với mặt đường, khiến xe máy đi qua bị xóc mạnh, người đi bộ vấp ngã và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khác.
Các tuyến Hàng Đồng và Hàng Bồ cũng ghi nhận nhiều vị trí hố ga vừa sửa chữa. Một số nắp cống không bằng phẳng với mặt đường, tạo thành những điểm gồ lên hoặc lõm xuống vài centimet. Chị Lưu Bích Nga - người dân tại phố Hàng Đồng cho biết: "Mỗi khi đi xe máy vào nhà, nhất là vào buổi tối hoặc khi trời mưa là nhiều khi chúng tôi va vào những vị trí có nắp cống này đều gây ra nhiều nguy hiểm, kể cả con trẻ cũng vấp ngã".
Các tuyến Hàng Đồng và Hàng Bồ cũng ghi nhận nhiều vị trí hố ga vừa sửa chữa. Một số nắp cống không bằng phẳng với mặt đường, tạo thành những điểm gồ lên hoặc lõm xuống vài centimet. Chị Lưu Bích Nga - người dân tại phố Hàng Đồng cho biết: "Mỗi khi đi xe máy vào nhà, nhất là vào buổi tối hoặc khi trời mưa là nhiều khi chúng tôi va vào những vị trí có nắp cống này đều gây ra nhiều nguy hiểm, kể cả con trẻ cũng vấp ngã".
Trên phố Hàng Mành, nhiều rãnh hoàn trả chạy dọc theo lòng đường. Sau một thời gian chịu tải trọng lớn từ ô tô, xe buýt và xe tải nhỏ phục vụ vận chuyển hàng hóa, lớp nhựa mới bắt đầu bong tróc, hình thành các vệt lún kéo dài.
Trên phố Hàng Mành, nhiều rãnh hoàn trả chạy dọc theo lòng đường. Sau một thời gian chịu tải trọng lớn từ ô tô, xe buýt và xe tải nhỏ phục vụ vận chuyển hàng hóa, lớp nhựa mới bắt đầu bong tróc, hình thành các vệt lún kéo dài.
Dù là những tuyến phố đông khách du lịch nhất Hà Nội, nhiều đoạn mặt đường vẫn còn dấu vết của các lần đào bới liên tiếp. Phần mép đường xuất hiện nhiều vết nứt lõm kéo dài, khiến không gian buôn bán của các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.
Dù là những tuyến phố đông khách du lịch nhất Hà Nội, nhiều đoạn mặt đường vẫn còn dấu vết của các lần đào bới liên tiếp. Phần mép đường xuất hiện nhiều vết nứt lõm kéo dài, khiến không gian buôn bán của các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.
Theo quy định về quản lý đào đường và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Hà Nội, các đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường đúng hiện trạng, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và chịu trách nhiệm bảo hành sau khi bàn giao. Thực tế tại nhiều tuyến phố cho thấy vẫn còn những vị trí chưa đạt độ bằng phẳng cần thiết, xuất hiện hiện tượng lún, nứt chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng.
Theo quy định về quản lý đào đường và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Hà Nội, các đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường đúng hiện trạng, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và chịu trách nhiệm bảo hành sau khi bàn giao. Thực tế tại nhiều tuyến phố cho thấy vẫn còn những vị trí chưa đạt độ bằng phẳng cần thiết, xuất hiện hiện tượng lún, nứt chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng.
Bên cạnh tiến độ thi công, người dân kỳ vọng các đơn vị quản lý và nhà thầu sẽ tăng cường phối hợp giữa các dự án điện và thoát nước để tránh tình trạng làm xấu mặt đường quá nhiều lần. Một mặt đường được hoàn trả đúng tiêu chuẩn không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần giữ gìn diện mạo văn minh, sạch đẹp cho khu phố cổ – nơi được xem là "bộ mặt" của Thủ đô trong mắt du khách.
Bên cạnh tiến độ thi công, người dân kỳ vọng các đơn vị quản lý và nhà thầu sẽ tăng cường phối hợp giữa các dự án điện và thoát nước để tránh tình trạng làm xấu mặt đường quá nhiều lần. Một mặt đường được hoàn trả đúng tiêu chuẩn không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần giữ gìn diện mạo văn minh, sạch đẹp cho khu phố cổ – nơi được xem là "bộ mặt" của Thủ đô trong mắt du khách.
Phố cổ Hà Nội vẫn chắp vá sau nhiều lần thi công hạ tầng ngầm
Trường Hân
#Hạ tầng ngầm #Phố cổ #Hà Nội #Lún nứt #Giao thông #Cải tạo

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