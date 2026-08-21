Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phê chuẩn khởi tố đối tượng hiếp dâm nữ Việt kiều

Đại diện VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố với Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội về tội “Hiếp dâm”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 21/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T. (sinh năm 2002), quốc tịch Hoa Kỳ, hiện lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội về việc tố giác Nguyễn Minh Hiếu có hành vi giao cấu trái ý muốn với chị T. xảy ra ngày 5/7/2026 tại căn hộ SK125, khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, mặc dù thời điểm trình báo cách thời điểm xảy ra vụ việc hơn 10 ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành làm việc với người tố giác, những người biết việc và những người có liên quan để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Trên cơ sở kết quả xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội "Hiếp dâm", quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân nắm được thông tin chính xác về vụ việc, không tin, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, tránh gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân có liên quan, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Toàn Thắng/ Báo Chính Phủ
Link bài gốc Copy link
https://baochinhphu.vn/phe-chuan-khoi-to-doi-tuong-hiep-dam-nu-viet-kieu-102260821163646363.htm
#khởi tố #hiếp dâm #Việt kiều #Phú Thọ #Nguyễn Minh Hiếu #đời sống

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố, tạm giữ hình sự 2 đối tượng tự chế thuốc chữa bệnh để lừa đảo

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, ngày 18/8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm việc với những người có liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, bán thuốc tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”, ở tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, do Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1977) làm chủ.

Xem chi tiết

Xã hội

Thấy gì từ việc VETC, Viettel Money dừng thu phí quản lý tài khoản?

VETC và Viettel Money đều thông báo tạm dừng khoản thu 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp.

Sáng 20/8, VETC thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC để xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Sau VETC, Viettel Money - đơn vị liên kết ứng dụng thu phí tự động ePass cũng dừng thu phí liên kết tài khoản giao thông với khách hàng.

Từ đầu tháng 8, Ví Viettel Money và Ví VETC áp dụng mức phí 6.600 đồng/tháng/tài khoản đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng/tài khoản đối với khách hàng doanh nghiệp có tài khoản ví liên kết với tài khoản giao thông VETC và ePass. Việc thu phí sau đó vấp phải phản ứng của dư luận.

Xem chi tiết

Xã hội

Thủ đoạn che giấu doanh thu của vợ chồng Phú Lê là rất tinh vi

Vợ chồng Phú Lê đã sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu, thậm chí dùng căn cước công dân của người thân để lập hóa đơn khống.

Lê Văn Phú (Phú Lê) cùng vợ là Lã Thúy Kiều và hai người khác vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, điều tra hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “in, phát hành, mua - bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

655544.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới