Khách tham quan Mũi Điện nhập viện vì bị khỉ cắn

Liên tiếp 5 trường hợp bị khỉ cắn khi tham quan Mũi Điện được cấp cứu, trong đó nhiều ca vết thương diện rộng, nguy cơ cao nhiễm dại.

Chỉ trong hai ngày 28-29/4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk) tiếp nhận 5 trường hợp bị khỉ cắn khi du lịch tại khu vực Mũi Điện. Các nạn nhân có độ tuổi từ 9 đến 42.

Theo các bác sĩ, trong số 5 trường hợp, có 3 bệnh nhân nhập viện với tình trạng tổn thương nặng. Các nạn nhân có nhiều vết cắn, vết thương diện rộng ở nhiều vị trí trên cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại rất cao.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp đã tiến hành làm sạch vết thương, khâu xử trí tổn thương và chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại, đồng thời áp dụng phác đồ điều trị phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro cho người bệnh.

Hai trường hợp còn lại bị thương nhẹ hơn, được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn tiêm phòng dại theo đúng quy định.

Hiện tại, sức khỏe của cả 5 bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận diễn biến bất thường hay dấu hiệu trở nặng.

Từ các ca bệnh trên, đơn vị này đưa ra cảnh báo đối với du khách khi tham quan khu vực Mũi Điện - nơi có hệ sinh thái tự nhiên và sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã, trong đó có khỉ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân và du khách:

Không trêu chọc, kích động hoặc chủ động tiếp xúc gần, cho khỉ ăn.

Luôn giữ khoảng cách an toàn với đàn khỉ và các loài động vật hoang dã khác.

Trong trường hợp không may bị cắn hoặc cào, cần:

Rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng liên tục trong ít nhất 15 phút.

Sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch iod.

Đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để được thăm khám, tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại kịp thời.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá, chữa mẹo hoặc chủ quan bỏ qua vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và bỏ lỡ "thời điểm vàng" phòng bệnh dại. Đây là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi đã phát bệnh.

Bé 4 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng

Bé trai 4 tuổi, trú tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu do bị chó thả rông tấn công ngay trước cửa nhà.

Một bé trai 4 tuổi, trú tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi vừa phải nhập viện cấp cứu do bị chó thả rông tấn công ngay trước cửa nhà vào trưa ngày 18/1. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc bảo vệ trẻ nhỏ trước nguy cơ từ chó dữ, chó thả rông.

Bệnh nhi G.H. được đưa đến Bệnh viện Sản – Nhi trong tình trạng đa vết thương vùng mặt. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, xử trí vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết cắn để trung hòa virus, ngăn ngừa lây lan vào hệ thần kinh trung ương.

Chó cắn tứ chi khiến cụ bà 75 tuổi nguy kịch

Vết thương do súc vật cắn tại vùng đầu, mặt, cổ - nơi tập trung nhiều mạch máu được xếp vào nhóm tổn thương tối cấp cứu.

Tua trực cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 75 tuổi trong tình trạng đa chấn thương nặng do chó cắn với nhiều vết thương phức tạp tại tứ chi, nguy cơ cao nhiễm trùng và đe dọa nghiêm trọng đến chức năng vận động cũng như tính mạng người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao chia sẻ: Thăm khám ban đầu cho thấy hai tay là vùng tổn thương nặng nhất: tay phải có gãy hở đầu dưới xương quay kèm nhiều vết thương nhỏ rải rác từ cẳng tay xuống bàn tay; tay trái ghi nhận vết thương phức tạp vùng bàn tay, gãy hở các xương đốt bàn – ngón tay, kèm tổn thương gân, nguy cơ mất chức năng vận động bàn tay nếu không được can thiệp kịp thời.

Bé gái ở Quảng Trị tử vong sau 4 tháng bị chó cắn, nghi bệnh dại

Bé gái ở Quảng Trị tử vong sau khi bị chó cắn không tiêm phòng, cảnh báo về nguy cơ bệnh dại.

Ngày 11/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa có trường hợp tử vong nghi liên quan đến bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/3, cháu C.G.H. (SN 2020, trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa khi xuất hiện tình trạng nôn, sủi bọt mép, kích thích nhiều… Bác sĩ chẩn đoán cháu H. bị viêm màng não/không loại trừ dại.

