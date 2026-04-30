Khách tham quan Mũi Điện nhập viện vì bị khỉ cắn

Liên tiếp 5 trường hợp bị khỉ cắn khi tham quan Mũi Điện được cấp cứu, trong đó nhiều ca vết thương diện rộng, nguy cơ cao nhiễm dại.

Chỉ trong hai ngày 28-29/4, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk) tiếp nhận 5 trường hợp bị khỉ cắn khi du lịch tại khu vực Mũi Điện. Các nạn nhân có độ tuổi từ 9 đến 42.

Theo các bác sĩ, trong số 5 trường hợp, có 3 bệnh nhân nhập viện với tình trạng tổn thương nặng. Các nạn nhân có nhiều vết cắn, vết thương diện rộng ở nhiều vị trí trên cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và phơi nhiễm bệnh dại rất cao.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp đã tiến hành làm sạch vết thương, khâu xử trí tổn thương và chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại, đồng thời áp dụng phác đồ điều trị phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro cho người bệnh.

Hai trường hợp còn lại bị thương nhẹ hơn, được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn tiêm phòng dại theo đúng quy định.

Hiện tại, sức khỏe của cả 5 bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận diễn biến bất thường hay dấu hiệu trở nặng.

Từ các ca bệnh trên, đơn vị này đưa ra cảnh báo đối với du khách khi tham quan khu vực Mũi Điện - nơi có hệ sinh thái tự nhiên và sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã, trong đó có khỉ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân và du khách:

Không trêu chọc, kích động hoặc chủ động tiếp xúc gần, cho khỉ ăn.

Luôn giữ khoảng cách an toàn với đàn khỉ và các loài động vật hoang dã khác.

Trong trường hợp không may bị cắn hoặc cào, cần:

Rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng liên tục trong ít nhất 15 phút.

Sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch iod.



Đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để được thăm khám, tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại kịp thời.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá, chữa mẹo hoặc chủ quan bỏ qua vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và bỏ lỡ "thời điểm vàng" phòng bệnh dại. Đây là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ không qua khỏi gần như 100% khi đã phát bệnh.