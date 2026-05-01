Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Một cú ngã, vỡ bàng quang, hệ lụy từ nhịn tiểu khi say rượu

Sau một cú ngã tưởng chừng không quá nghiêm trọng, nam thanh niên 29 tuổi ở Sơn La phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ bàng quang.

Theo Kỳ Duyên/ Znews

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, trước đó, bệnh nhân đã uống nhiều rượu bia và nhịn tiểu trong thời gian dài. Trong lúc bàng quang căng đầy nước tiểu, người này bị vấp ngã.

Sau phẫu thuật, tình trạng của nam thanh niên đã ổn định. Ảnh: BVCC.

Sau tai nạn, bệnh nhân bị đau tức vùng bụng dưới, tiểu ra máu và bí tiểu. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Sông Mã để thăm khám, đặt sonde bàng quang, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để tiếp tục điều trị.

Kết quả thăm khám và chụp cắt lớp vi tính cho thấy bàng quang người bệnh đã bị vỡ, ổ bụng có nhiều dịch và máu cục. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp chấn thương bụng kín và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ê-kíp tiến hành cắt lọc và khâu phục hồi bàng quang hai lớp. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục tốt và có thể đi tiểu trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La vỡ bàng quang là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm.

Tình trạng vỡ bàng quang thường gặp ở người say rượu, đặc biệt khi bàng quang đang căng do nhịn tiểu. Khi đó, thành bàng quang trở nên mỏng, áp lực bên trong tăng cao. Chỉ cần một lực tác động không quá mạnh, chẳng hạn như té ngã, cũng có thể gây rách vỡ. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ viêm phúc mạc nước tiểu, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Về phân loại, vỡ bàng quang được chia thành ba dạng. Trong đó, vỡ trong phúc mạc (khoảng 30%) thường xảy ra khi bàng quang căng đầy và bắt buộc phải phẫu thuật khâu phục hồi. Vỡ ngoài phúc mạc (khoảng 60%) thường đi kèm gãy xương chậu và có thể điều trị bảo tồn nếu mức độ nhẹ. Dạng phối hợp (khoảng 10%) phức tạp hơn và thường cần can thiệp ngoại khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhịn tiểu là thói quen không có lợi cho sức khỏe, có thể dẫn đến rối loạn tiểu tiện, nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận hoặc suy thận nếu kéo dài. Nguy cơ này tăng lên sau khi uống rượu bia do bàng quang dễ bị căng quá mức. Khi có dấu hiệu như đau bụng dưới, bí tiểu hoặc tiểu ra máu sau té ngã, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/tai-nan-nghiem-trong-vi-co-nhin-tieu-tren-ban-nhau-post1647517.html
#vỡ bàng quang #tai nạn #bệnh viện Sơn La #chấn thương bụng #phẫu thuật cấp cứu

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới