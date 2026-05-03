Kho tri thức

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, người dân chèo thuyền qua thăm nhau

Ngôi làng Giethoorn bình dị, đẹp như tranh vẽ, không có xe ô tô, người dân đi lại chủ yếu bằng thuyền nhỏ, xe đạp, được ví như 'Venice của Hà Lan'.

Theo Hoàng Dung/ Vietnamnet

Ngôi làng Giethoorn, được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”, nổi lên như một điểm đến độc đáo, yên bình và gần như tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống hiện đại.

Ngôi làng Giethoorn bình dị, đẹp như tranh vẽ, không có xe ô tô. Ảnh: Tuliptoursholland

Ngôi làng không có xe ô tô

Thuộc tỉnh Overijssel, cách trung tâm thủ đô Amsterdam (Hà Lan) khoảng 150km theo hướng đông bắc, Giethoorn gây ấn tượng ngay từ lần đầu đặt chân đến.

Không tiếng động cơ, không tiếng còi, không cảnh tắc đường, khu trung tâm ngôi làng không có xe ô tô. Thay vào đó, người dân địa phương chủ yếu di chuyển bằng thuyền, len lỏi qua hệ thống kênh đào chằng chịt từ hàng trăm năm trước. Họ sử dụng thuyền để thăm nhà hàng xóm, đi làm, đi mua sắm...

Không gian nơi đây mang đến cảm giác thanh bình hiếm có. Những chiếc thuyền trôi lặng lẽ trên mặt nước, người dân thân thiện vẫy tay chào nhau từ xa, còn du khách thong thả dạo bước trên các cây cầu gỗ nối liền các ngôi nhà. Đặc biệt, để giữ gìn sự yên tĩnh, Giethoorn cấm sử dụng thuyền chạy bằng động cơ diesel, thay vào đó là các loại thuyền gần như không gây tiếng ồn.

Ngôi làng gây ấn tượng với những ngôi nhà mái tranh cổ kính, khu vườn xanh mướt, hồ nước trong lành, tạo nên khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích, theo Islands.

Sự độc đáo của Giethoorn bắt nguồn từ chính lịch sử hình thành của nó. Ngôi làng nằm trong khu vực đất ngập nước rộng lớn. Từ thời Trung cổ, nơi đây giàu tài nguyên than bùn, một nguồn nhiên liệu quý giá. Người dân đã đào các kênh để khai thác và vận chuyển than bùn, vô tình tạo nên mạng lưới đường thủy đan xen như ngày nay.

Theo thời gian, các mảnh đất nông nghiệp dần tách rời, biến thành những “hòn đảo” nhỏ được kết nối bằng hơn 180 cây cầu gỗ và mạng lưới kênh đào. Chính điều này đã tạo nên diện mạo đặc trưng không nơi nào có của Giethoorn.

Ngôi làng Giethoorn bình dị, đẹp như tranh vẽ, không có xe ô tô. Ảnh: Viator

Di chuyển thế nào khi không có ô tô

Người dân địa phương thường lựa chọn đi bộ, đi xe đạp và đi thuyền. Ngôi làng vẫn có bãi đỗ xe miễn phí để phục vụ du khách và phải đi bộ khoảng 10 phút để vào trung tâm.

Loại thuyền phổ biến nhất ở đây là thuyền điện chạy êm, chở khoảng 4–6 người và có thể thuê theo giờ.

Ngoài ra, du khách cũng có thể khám phá làng bằng cách đi bộ hoặc đạp xe dọc theo Binnenpad, con đường chính xuyên qua làng, nối liền các điểm tham quan và những ngôi nhà xinh xắn.

Kể từ khi xuất hiện trong phân cảnh của bộ phim hài "Fanfare", ngôi làng càng trở nên nổi tiếng. Grand Café Fanfare, quán cà phê gắn liền với bộ phim là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách.

Mùa cao điểm du lịch kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 – khi khí hậu Hà Lan dễ chịu nhất trong năm, cũng là lúc những ngôi nhà trong làng đồng loạt rực rỡ sắc hoa. Trong khi đó, vào những ngày mùa đông, hệ thống đường thủy đóng băng, trở thành sân khấu trượt băng lớn.

Giethoorn không hào nhoáng, không ồn ào, nhưng chính sự tĩnh lặng và nhịp sống chậm rãi lại là điều khiến nơi đây trở nên đặc biệt.

Trong một thế giới ngày càng vội vã, ngôi làng nhỏ này mang đến cho du khách cơ hội tạm rời xa công nghệ và khói bụi, để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên đúng nghĩa.

Kho tri thức

Hàng trăm con cá heo đùa giỡn theo tàu du lịch tại biển Quy Nhơn gây chú ý

Sáng 27/4, chủ tàu Phan Văn Bình (Gia Lai) cho biết, khi chở khách du lịch biển, ông phát hiện đàn cá heo hơn 100 con bám theo nên dùng điện thoại quay lại.

Theo ông Bình, khoảng 9h ngày 26/4, ông chở du khách ra khơi cách bờ biển Quy Nhơn Đông khoảng 10 hải lý để trải nghiệm đánh bắt hải sản thì bất ngờ gặp đàn cá heo hơn 100 con liên tục đùa giỡn trước mũi tàu hơn một giờ.

Đàn cá heo bơi tung tăng bám theo tàu. Ảnh cắt từ video
Kho tri thức

Khu du lịch Trung Quốc gây tranh cãi vì trò đu quay ngựa thật

Chuyên gia cảnh báo rằng, việc ngựa di chuyển liên tục theo một hướng, đặc biệt là vòng tròn hẹp, sẽ gây áp lực không cân bằng lên chân và khớp của ngựa.

Một khu vui chơi ở miền Bắc Trung Quốc đã gây tranh cãi vì sử dụng ngựa thật trong trò chơi đu quay, nơi 6 con ngựa được buộc vào một khung sắt xoay tròn, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về phúc lợi động vật và an toàn công cộng.

Địa điểm du lịch này nằm trong khu thắng cảnh Thạch Tâm thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng kể từ khi giới thiệu trò chơi "Ngựa thật xoay tròn". Các clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 6 con ngựa được buộc vào khung kim loại của một chiếc đu quay, mỗi con cách nhau khoảng một mét quay chậm quanh một trục trung tâm.

Kho tri thức

Giải mã vụ lật tàu du lịch hạng sang gần bờ biển Italy

Được xem là thảm họa "Titanic của Italy", du thuyền Costa Concordia đã va vào đá ngầm, bị mắc cạn ngoài khơi đảo Giglio rồi lật úp khiến 32 người thiệt mạng.

Cách đây 24 năm, một thảm kịch chìm tàu kinh hoàng xảy ra ở Italy đã khiến 32 người trên du thuyền Costa Concordia thiệt mạng. Thảm họa tồi tệ này được ví như "Titanic của Italy". Ảnh: Robert Lender/Wikimedia Commons.
Đi vào hoạt động từ năm 2006, Costa Concordia là một trong những tàu du lịch lớn nhất từng được chế tạo. Con tàu khổng lồ này dài 290m, nặng hơn 114.000 tấn và có thể chở hơn 3.700 hành khách cùng 1.100 thành viên thủy thủ đoàn. Ảnh: Robert Lender/Wikimedia Commons.
